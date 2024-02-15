泰勒絲一天睡5.5小時、馬斯克6小時「熬夜沒用！」 一文看7位成功人士的特殊睡眠習慣

【翁申霖 整理】

成功人士大多都怎麼睡、睡多久？電動車龍頭特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)一天約睡6小時，歌壇天后泰勒斯(Taylor Swift)平均每天睡 5.5 個小時，美國前總統川普(Donald Trump)一天則僅睡3小時。 綜觀這些知名人物，每個人對於睡眠時間的定義及觀念都不盡相同，本篇便整理出幾位成功人士「怎麼睡」，或許你能從中找到一些適合自己的方式。

川普(Donald Trump)：3小時

前美國總統川普(Donald Trump)的睡眠時間相當少，據了解，他通常凌晨1點入睡，4點起床，剩下的時間幾乎都在工作。

跟川普睡一樣少的還有「地獄廚神」戈登‧拉姆齊(Gordon Ramsay)，由於手上節目眾多加上有多間餐廳要管理，戈登每天平均僅睡3個小時，凌晨2點入睡，早上5點就起床。

泰勒斯(Taylor Swift)：5.5小時

據悉，美國小天后泰勒斯(Taylor Swift)一天約睡5.5小時左右，凌晨1點半睡覺，7點起床。她將自己的時間多付諸在演藝事業上，平均一天要花2小時彩排、3小時演出，接著還會花1個小時處理社群媒體，要在演藝道路上奪得巨大成功絕非易事。

馬斯克(Elon Musk)：6小時

特斯拉(Tesla)聯合創辦人馬斯克(Elon Musk)也是出了名的工作狂，過去他以一天只睡4小時著稱，如今他的睡眠時間增加到6小時，通常會在凌晨1點入睡、早上7點起床；吃完晚餐後，馬斯克還會花4個小時工作，睡前有1小時的閱讀時間。

馬斯克曾表示，「熬夜是沒用的！」假如睡眠時數低於平時標準，雖說還是可以保持清醒，但精神敏銳度會明顯下降，能做的事情其實更少。

跟馬斯克一樣睡約6小時還有美國前總統歐巴馬(Barack Obama)；除了睡覺之外，歐巴馬會在睡前半個小時閱讀報刊或寫點東西，且平均每天花約3小時陪伴家人。

庫克(Tim Cook)：7小時

做為一名晨型人，蘋果(Apple)CEO庫克(Tim Cook)通常晚上9點半上床睡覺，約莫清晨4點半起床開始一天的工作，庫克每天的作息相當自律。

同樣一天要睡7小時的還有天后碧昂絲(Beyoncé)，據了解，重視家庭關係的碧昂絲每天會花4小時與家人相處，睡覺前也會有1個小時的「Me Time」(個人時間)。

C 羅(Cristiano Ronaldo)：7.5小時

葡萄牙足球巨星「C 羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)的睡眠習慣相當獨特，他一天睡眠的7.5小時是採「分散睡」的方式，外媒指「C 羅」每一次的小睡約莫90分鐘，一天5次，凌晨12點到5點的深夜時間並非他的睡覺時刻，而是純粹放鬆，作息相當不尋常。

也有外媒指出，不管是「C 羅」，或是NBA已逝巨星柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)，他們在晚上睡覺時刻還會起床訓練，或者休閒放鬆，接著再繼續回去睡覺。

巴菲特(Warren Buffett)：8小時

「股神」巴菲特(Warren Buffett)的作息規律且符合專家建議，據悉，他通常晚間10時45分就寢，早晨6時45分起床，一天睡滿8小時。

巴菲特會在晚餐前閱讀1小時，睡前再閱讀3小時，這中間的放鬆時間則會玩他最喜歡的橋牌，或是彈彈烏克麗麗。

格蕾塔‧桑伯格(Greta Thunberg)：9小時

瑞典環保少女格蕾塔‧桑伯格(Greta Thunberg)是這幾位名人當中睡眠時間最長的，格蕾塔每天睡覺約莫9小時，晚上10點上床睡覺，早上7點醒來。

格蕾塔每天會花約1小時閱讀、1小時享用晚餐，並與家人、朋友共度2小時的相聚時光。

本文授權自今周刊，原文見此。

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