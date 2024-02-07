饗食天堂爆食物中毒！客人上吐下瀉、這分店停業1天...諾羅病毒有多毒？一次看清症狀有哪些

【文．胡肇芳 整理】

著名吃到飽餐廳「饗食天堂」高雄夢時代店傳出疑似食物中毒事件，有2名顧客在2/1前往用餐完後，出現噁心、上吐下瀉症狀到醫院就診，然而卻被醫師診斷疑似感染諾羅病毒。 對此，高雄市衛生局獲報後前往稽查，並要求業者周三(2/7)停業清消，複查合格後始得營業，至於感染病原還需要採檢釐清中。 饗賓集團回應，配合政府單位的食安政策之需，饗食天堂高雄夢時代2/7暫停營業一天。另外餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每一項與顧客滿意相關的細節，特此聲明。

饗食天堂高雄夢時代店在農曆過年前突然無預警停業一天，原來是有2名消費者於2/1前往用餐，返家後陸續出現噁心、腹瀉等疑似食物中毒症狀，到醫院求診，醫師診斷疑似感染諾羅病毒。此外，也陸續接獲電話通報有疑似用餐後出現腹瀉情形的民眾。

高雄市衛生局指出，3日接獲通報後，衛生局人員隨即前往攝食場所進行疫情調查、人體採檢及督導環境清消，並採檢可能具風險的食品檢體及餐飲從業人員、個案進行綜合評估，感染病原檢驗中。

衛生局表示，在現場發現冰箱食材堆疊未分區放置、生熟食刀具應分區放置等缺失，限期2月7日改善完成，並令業者廚房作業環境澈底清消至複查合格後才能營業。

針對食物中毒事件，饗賓集團則回應，配合政府單位的食安政策之需，饗食天堂高雄夢時代2/7暫停營業一天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。另外餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每一項與顧客滿意相關的細節，特此聲明。

什麼是諾羅病毒（Norovirus）？

諾羅病毒以前稱為類諾瓦克病毒Norwalk-like virus（NLVs），是一群可感染人類引起腸胃道發炎的病毒。

諾羅病毒之感染途徑為何？

食入被諾羅病毒污染的食物或飲水。接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染。

諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，因此與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

感染諾羅病毒的症狀有那些？

諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。症狀通常會持續1至10天，之後就會逐漸痊癒。

諾羅病毒患者是否具有傳染力？

諾羅病毒的傳染力非常強，可藉由排泄物或嘔吐物人傳人。有些人感染恢復後二星期內，其糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。

感染諾羅病毒有什麼需要注意的事項呢？

感染諾羅病毒期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解質。建議可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動，加劇腹瀉的情況；但同時也必須注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。另外，須特別注意個人衛生，經常且正確地洗手，並避免接觸傳染，以防將病毒傳染給家人或朋友。

環境消毒用及嘔吐物與排泄物消毒用的漂白水應如何配製呢？

酒精性消毒劑對引起腸胃炎的病毒殺滅效果不佳，須使用較高濃度的稀釋漂白水。稀釋漂白水前應穿戴手套、口罩及防水圍裙，稀釋的漂白水應當天配製並標示日期名稱，未使用的部分在24小時後應丟棄。

本文授權自今周刊，原文見此。

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