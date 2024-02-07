Netflix抓寄生帳「連手機也不放過！」一票人哀怨收1通知…客服認了「只能靠這招破解」

【文．翁申霖 整理】

影音串流平台Netflix在2023年中旬正式公布最新的「變相漲價」方案，嚴格抓「寄生帳號」，然而，當時客服表示使用「行動裝置」的用戶不會受到影響，如今，Netflix似乎再次打擊寄生帳號，許多台灣用戶想開手機或平板追劇，卻在近日開啟Netflix時，跳出「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」的畫面，等於已無法再用行動裝置登入原帳號觀看。 此文曝光隨即引發一票人道出相同心聲「明明今天凌晨還在看，剛剛打開來就不行了」、「我今天也發生這個問題」……對此，Netflix客服也回應此事了。

台灣用戶開始在行動裝置上陸續收到「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」的不能看通知。（圖／翻攝自Dcard）

有愈來愈多網友在Dcard論壇上發文詢問關於同戶裝置的問題，他表示自己在某天早上要用手機觀看Netflix時，卻出現「您的裝置尚未設為此帳戶的同戶裝置」的畫面，一票人也紛紛哀號無法再用手機或平板等行動裝置觀看，直呼「我今天也發生這個問題」、「同問...而且我還是帳戶使用者本人，更改帳號密碼權限在我手中，結果卻不能使用」、「剛剛也發生這狀況...不知怎辦，手機登不進去但電腦還能登」、「明明今天凌晨還在看，剛剛打開來就不行了」。

事實上，Netflix官方早在2023就開始實施打擊「寄生帳號」策略，如果要分享給「非同住者」，就要額外花錢更高階的方案，只是當時後Netflix判定寄生帳號的方式，是以同戶裝置設定的IP位置來判定，且使用「行動裝置」的人並無受到影響，可以繼續正常使用也不必被多收高階方案的費用。

不過，Netflix如今開鍘「寄生帳號」的手段愈加嚴厲，使用行動裝置觀看Netflix的用戶已陸續開始受到影響。

客服證實Netflix開抓手機用戶

用1招恢復

對此，有民眾直接詢問Netflix客服，直接證實了手機部分漸漸加強同戶裝置的設定，目前所有的方案都只能分享給「同住」用戶，客服回應指出「Netflix同戶裝置只能設定在一個電視而已，所連結的網絡會被設定成安全，所以連結同個網絡的電視才能正當觀看」。

至於手機的部分，客服表示，「連結家裡的網絡便不會再出現此問題，至少一個月有連結過一次。」以加強只分享給同住用戶的嚴格規定。

客服回覆用戶手機不能的結果。（圖／翻攝自Dcard）

Netflix最新2種收費方式

若想把Netflix分享給同住者以外的人，可以使用兩種方式，第1是「轉移使用者」：帳戶中的任何人均可將使用者轉移到自己付費的會員帳戶。第2是「購買額外成員」，多付月費100元，即可與同住者以外的人共用Netflix帳戶。

1.基本方案（不可共用Netflix帳戶）：每月收費新台幣270元（含稅），提供480P基本畫質，同時可有1個裝置收看，適合習慣用手機獨享追劇的觀眾。

2.標準方案（可新增1位非同住者為額外成員）：每月收費新台幣330元（含稅），提供1080P高畫質，同時可有2個裝置收看，適合觀影紀錄只想在兩人世界分享的觀眾。

3.高級方案（可新增2位非同住者為額外成員）：每月收費新台幣390元（含稅），提供4K＋HDR超高畫質，同時可有4個裝置收看，還有最新的Netflix沉浸式音效，不需要環繞音響或家庭劇院設備，在任何裝置上都能享受更好的立體聲效果，此方案適合追求觀影品質的觀眾。

高級方案可將2位非同住者新增為額外成員，每位每月多付100元；最多付200元。

Netflix計費方案。圖片來源/Netflix官網

本文授權自今周刊，原文見此。

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