春節後疫情爆高峰！醫：沒得病的都覺得現在沒事 Novavax、莫德納有何差別？

【撰文‧鍾泓良】

全球新冠疫情升溫，台灣進入秋冬以來，確診及死亡人數也翻倍，預估春節後將達高峰。然而，新型XBB疫苗打氣不佳，接種率不到1成，引來醫師擔憂不利高風險族群防堵疫情。

跟以往相比，我們門診呼吸道感染病人至少多3成……。」寒流發威、病毒活躍，加上春節前返國潮，沉寂數個月的新冠疫情捲土重來，伴隨流感肆虐，本周將雙雙邁入高峰期！

進入秋冬以來，全球新冠疫情再起，新加坡2023年12月出現雙周5.8萬例確診，開始恢復每日疫情通報；馬來西亞也在去年底驗出單日逾3千7百例，要求確診者自行隔離5天，加嚴防疫控管。

中國呼吸道疫情創「雙高峰」

台灣春節返鄉恐步後塵

台灣新冠疫情也有升溫跡象，自去年11月單周兩百多例確診、20多人死亡，到今年1月單周已超過5百例、60多人死亡，達到5個月來新高；同時，國內單周急診類流感就診超過12萬人次，更是近10年同期第二高。

衛福部疾管署副署長羅一鈞觀察，中國北方、南方呼吸道疫情出現先下後升的「雙高峰」現象，台灣之後將迎接春節、開學及228連假，預估國內在2月底、3月初恐同樣面臨疫情再升溫。

儘管台灣2022年解封後，新冠疫情走向常態化，但死亡及重症風險，仍遠高於一般流感。根據研究，新冠肺炎進入Omicron時代後，死亡率降至0.5％至1％，仍是流感的5到10倍，重症病例數也達流感15倍以上，不容忽視。

近幾周各大醫院急診、診所都湧入病人潮，台灣感染症醫學會祕書長黃建賢觀察，除了一般小感冒，新冠肺炎、流感、細菌性肺炎、黴漿菌病人也增加，許多國人因解封超過1年，忽略來診前應先快篩，或是因感染前期病毒量低，只篩一次就以為是陰性，誤判自身病情。

他擔憂，呼吸道疾病交錯複雜，再搭上春節返鄉，勢必迎來一波疾病高峰；尤其，新冠肺炎傳播力及對高風險族群危害力遠勝普通感冒，即使自身健康不受影響，帶回家裡傳染給長輩，結果將不堪設想。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民也觀察到類似現象，直言「沒有得病的人都覺得現在沒事」，不僅願意快篩的民眾較以前少，許多病患更認為，確診不會影響生活，錯估罹病及傳播風險。

他更點出，隨著時間愈來愈久，許多防疫措施漸漸不落實，「現在捷運上不戴口罩的人愈來愈多」；天冷病毒傳播力高，又遇上「免疫負債」，使得原本預估流感疫情今年1月底就該落幕，現在恐會硬生生拖到3月。

面對疫情再起，預防保護的疫苗，以及確診治療的口服抗病毒藥，是高風險群缺一不可的防疫利器。

XBB疫苗保護率達7成

死亡個案未施打者占逾9成

疾管署指出，根據丹麥、荷蘭、美國等國研究，新型XBB疫苗針對新冠XBB衍生主流病毒株保護效果高達6至7成。目前國內XBB疫苗有兩款，截至1月27日，莫德納有424.8萬劑，Novavax則有20.2萬劑。

儘管國內疫苗充足，至今卻打氣不佳。疾管署1月中旬記者會指出，台灣自去年9月開打XBB疫苗以來，本土通報確診併發症及死亡個案中，未接種過該疫苗者占99％。截至1月30日，XBB疫苗全國施打率也僅6.23％，低於疾管署設定1月底全齡接種率達10％目標。

對此，黃建賢指出，部分民眾屬意施打副作用較低的Novavax次蛋白疫苗，但該疫苗數量較少，出現等候人潮，若國內能再提升Novavax疫苗供應，有助提升施打率。

黃立民則分析，莫德納從第一次病毒株後，疫苗資料庫隨每次病毒變化更新，其效力比Novavax更確定；儘管Novavax為次蛋白疫苗，理論上較安全，但若已施打過二、三次mRNA疫苗又沒副作用的民眾，仍可考慮施打屬於mRNA的莫德納疫苗，盡早防護。

至於公費口服抗病毒藥，國內現有輝瑞的Paxlovid及默沙東的Molnupiravir兩款，分別有31.3萬劑及4.9萬劑，目前存量仍充足，疾管署將視疫情需要評估擴充抗病毒藥物採購量。

面對傳染力及死亡率都高於一般感冒的新冠肺炎疫情升溫，國人不得輕忽，除了採取應有的防疫措施，更重要是接種所需的新型疫苗，保護自己及他人，度過疫情高峰。

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