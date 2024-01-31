哪裡能換新鈔？谷歌換鈔地圖輕鬆查！ATM、郵局限時5天…要包多少行情一次看

【文．黃明惠 整理】

為解決民眾過年換新鈔需求，中央銀行宣布已洽請8家金融機構、選定456家分行（郵局）作為指定兌鈔地點，民眾可於2月1日至2月7日、共5個營業日，就近至指定兌鈔地點換新鈔。 為讓民眾能更便利地找到所在位置周邊的兌換新鈔據點，央行結合Google 地圖製作「113年度春節前新鈔兌換地圖」，讓有需求兌鈔的民眾，用手機即可一鍵導航定位前往換鈔。 農曆新年不免俗會包紅包討個吉利，一般多由長輩包給晚輩予以祝福，有餘力的人也會包紅包給長輩表達心意；但對過年紅包該包多少沒概念嗎？要包多少錢才能不失禮節又避免荷包空空？《今周刊》整理紅包攻略，帶你一次看懂父母親友行情價。

哪裡可以換新鈔？

根據中央銀行公告，今年新鈔兌換日期為113年2月1日（四）起至2月7日（三）止，共5個營業日。

民眾可於臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及456家郵局兌換新鈔，以央行公告為準。

兌鈔限額為100元每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應。

台銀董事長呂桔誠表示，台銀新鈔兌換已經在進行中，每一個營業單位都有一台放新鈔的ATM，如果民眾有需要可以先兌換以紓解排隊人潮，而到真正兌換鈔的時候，會至少設置五到六個專屬兌換櫃台。

Google換鈔地圖超方便 一鍵查離你最近據點

為讓民眾出門在外能更便利地找到所在位置周邊的兌換新鈔據點，央行結合Google 地圖製作了「113年度春節前新鈔兌換地圖」（網址點此）方便民眾使用手機查找。

不過央行提醒，由於資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有限額，民眾如果無法充分兌得所需的新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

此外，央行也呼籲「紅包在心，不在新」，建議民眾紅包不一定要用新鈔，若民眾減少兌換新鈔，央行也能減少新鈔印製量，永續環保愛地球。

過年紅包行情一覽表

挑個吉利數字，可擅用百元鈔

包紅包最重要的是「挑個好數字，討吉利」，由於6跟8因為諧音同「一路發」，最受歡迎；如果想包大紅包，不妨多換些百元鈔票，以百元鈔替代千元鈔，增加紅包厚實感。再者，百元鈔「紅色」表示喜氣，能更增添年味和歡樂。

此外，包紅包還有一個重要原則是「雙數」，雙數代表好事成雙，也象徵吉祥吉利。雙數並非指數學上能被二整除，而是非零結尾的數字必需是雙數，例如3000在數學定義上雖然是雙數（能被2整除），但非零結尾的3是單數，所以在包紅包時，3000算是單數，通常只有在喪禮時會用到。

示意圖/ingimage。

按照以上原則，常見的紅包數字由小到到大為：200、600、1,000、1,200、1,600、2,000、2,200、2,600、3,600、6,000、6,600、10,000、16,000。

以常見的紅包行情來看，又可以對象不同區分：(可視自身經濟情況做調整)

過年紅包要封口嗎？

過年紅包是否需要封口？一般來說，基於「讓財氣得以流通」、「象徵年年如意順心」等說法，多數人以不封口為主；同時盡量不要使用「過期」紅包袋，因部分長輩會認為「被開過、用過＝好運被用光」。

此外，如果想特別向長輩表示心意，可以在紅包袋上寫上賀詞或吉祥話。還有需要特別注意的是，若晚輩收到長輩紅包，千萬不可馬上在長輩面前打開紅包，一般普遍民眾認為此舉對長輩不太禮貌。

示意圖/ingimage。

本文授權自今周刊，原文見此。

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