大選落幕台灣未來怎麼走？哈佛學者：借鏡日壯大經濟…白宮將繼續支持「一個中國」

【撰文‧徐采薇】

2024台灣總統大選落幕，但在選戰告一段落的同時，台灣的未來怎麼走？對此，來台觀察選戰的哈佛商學院教授任美格給出建言。

1月13日選戰落幕，幾家歡樂幾家愁，但不分黨派，台灣民眾共同關心的議題，仍是台灣接下來該何去何從？

此次台灣大選備受國際關注，日本NHK、美國《華爾街日報》、德國之聲等逾百家外媒，都大篇幅報導。美國哈佛大學商學院教授、中國政經專家任美格（Meg Rithmire）也受邀來台訪問。

現年42歲的任美格，長期從事中國政經研究，身兼哈佛大學費正清中國研究中心（東亞研究中心）講座教授、華府中國研究智庫顧問。

在大選前幾日，她接受《今周刊》專訪，從美國學者視角，談其對台灣選舉的觀察，同時提出幾項建議。

美無政黨偏好 強調保護產業

「全球都在關注台灣。」任美格興奮地說，來台一周裡，她看見台灣人對選舉的巨大能量與熱情，且她覺得有趣的是，人民的政治立場上相當紛呈多變，「在美國，你通常可以根據某人的工作經歷或居住地點，猜測他們可能支持哪一個黨派，但在台灣，處於相同經濟地位的人，卻常常有不同看法。」

但，在她看來，不論哪一個政黨當選，對台灣當前的情勢與地位，都不會有太大改變。「我不能代表美國政府發言，我只是一個學者。」任美格首先釐清自身立場，她接著提及近來美國國會的一些議員，提出升格「美國在台協會」或「台北經濟文化辦事處」為正式大使館等想法，均遭白宮否決，這意味著，白宮將繼續支持「一個中國」政策。

「在我看來，美國政府沒有偏好，他們希望台灣人民自己決定該由誰領導這個國家。」任美格說，唯一的差別可能在於，如果民進黨獲勝，美國立即的關切點將是中國反應，諸如軍事演習、北京的言論；若國民黨勝選，美國更擔心如何保護台灣供應鏈，免受中國影響。

實際上，自2018年以來，中美對抗日益升溫，任美格將美國政府的政策方向稱為「去風險」（de-risking），此舉目標並非讓美國乃至全球企業，完全退出中國，而是專注於確保一些關鍵行業與技術，免受中國間諜活動威脅，例如半導體、電池、電動車，以及掌握數據的科技平台等。

美國之所以如此緊張，很大部分源自中國共產黨對企業的干預，在學界又被稱為「黨國資本主義 」（party-state capitalism）。例如2022年，中共因疫情關閉上海港，造成許多國際企業不得不重新配置供應鏈，甚至出現庫存危機，損失慘重，促使一些公司加速執行「中國加一」策略，紛紛轉移至印度、越南等預備基地。

任美格指出，在過去一年裡，可以看到中國外商的直接投資顯著下降，據中國官方統計，其2023年第三季的外商直接投資為負118億美元，是自1998年有紀錄以來首次赤字。

陸市難取代 盼IPEF解套

外資撤出中國，對台灣企業有何意義？「這是很好的機會！」任美格直言，這幾年台灣公司紛紛回歸，全球關注的半導體產業，在台中、新竹等地，都有新投資與新園區。

不過，任美格也強調，目前尚有許多美國與歐洲公司在中國投資，一來是中國內需市場龐大，二來是大規模製造業仍難以擺脫中國。畢竟，相對於中國，其他生產基地仍存在許多問題，像是印度，不僅港口、鐵路等物流建設與勞工培訓相對低落，各邦政策也都不盡相同；而越南雖已有發達的基礎設施與物流，但湧入的資本推高土地價格及工資，導致難以保持成本競爭力。

換句話說，儘管一些關鍵高科技業已經撤出，但許多大型製造業仍必須仰仗中國，導致台灣部分企業得同時擁有面向西方與中國的兩條供應鏈。任美格表示，「一些公司有足夠資本，所以能夠做到，但對於規模較小的台灣中小企業來說，會是挑戰。」

因此，她建議台灣政府借鏡1980年代的日本，當時面對物價、工資齊漲，日本政府為助力企業走出國門，積極到東南亞增進基礎設施，儘管台灣在中國阻力下更加艱難，但政府也應有此決心。

另外，她也認為，若想成功複製中國的龐大市場，最好的辦法是藉由「印太經濟框架」（IPEF），將澳洲、越南、馬來西亞、印度、台灣等亞洲國家與美國整合。有此協議，企業就可先在印度與台灣研發，再到越南製造，並於馬來西亞完成產品測試，透過多國分工取代中國。

台灣挑戰多、機會也多，不論選戰結果為何，下一個4年，台灣如何在動盪中走出自己的路，都是政府、企業與人民必須攜手面對的課題。

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