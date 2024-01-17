美國12月CPI年增3.4％ 聯準會3月降息預期落空？專家點「紅海襲擊」3大事件添變數

【撰文．朱偉銓】

美國勞工部勞工統計局11日公布CPI數據，2023年12月CPI年增3.4%，較經濟學家預期的3.2%高，逐月來看，12月CPI增長0.3%，同樣高於經濟學家預期的0.2%。

美國CPI數據震盪 市場關注Fed降息政策調整

除去食品和能源成本的核心CPI在2023年12月年增3.9%，較經濟學家預期的3.8%略高，但低於前值的4.0%，首次降至4%以下，是自2021年5月以來的首次，逐月來看，去年12月核心CPI增長0.3%，與經濟學家預期一致且與前值持平，而去年12月的超級核心CPI （剔除住房的核心服務通膨）年增4.09%，逐月增長0.4%，各項通膨均呈現增長趨勢。

美國勞工部數據也顯示，去年12月服務業成本再次加速，食品通膨創下新高，然而能源通膨下降趨勢陷入停滯，住房、電力和機動車輛保險的支出有所增加，其中二手車價格連續第2個月上漲，汽車保險價格的年增幅度更是自1976年以來最大。

住房價格在整體CPI指數中占約三分之一，去年12月住房通膨年增6.15%，低於前一月的6.51%，為自2022年7月以來的新低，而租金價格年增6.47%，低於前一月的6.87%，同樣為2022年7月以來的新低，經濟學家普遍認為，住房通膨的放緩是讓核心CPI降至Fed目標的關鍵，同時，核心商品價格（不包括食品和能源商品）在連續6個月下滑後變化不大，主要是二手車價格意外回升，打破華爾街分析師對其再次降溫的預期。

通膨回升、紅海襲擊事件添變數 聯準會3月宣布降息機率不高

市場分析顯示，儘管通膨呈現回升趨勢，但這並不太可能改變聯準會(Fed)今年降息的走向，但市場還是高度關注聯準會在月底的記者會，屆時還有其他數據將被公佈，然而就目前而言，市場認為通膨的回升可能不太支持聯準會在3月就宣布降息消息。

對於未來展望，華爾街整體還是預測美國今年通膨將逐漸趨緩，接近聯準會所設定的2%目標，特別是在住房成本增長放緩的情況下，但一些意外因素如紅海襲擊事件導致航運成本上升，以及巴拿馬乾旱對運河影響，可能會干擾商品通膨下降過程，此外，中東地區的戰爭升級也可能持續對國際油價造成影響，也是分析師認為不容忽視的變數。

在專家觀點方面，彭博經濟學家Anna Wong和Stuart Paul指出，去年12月出現的強勁通膨增長表示，實現持久回歸2%通膨率的道路可能會面臨一些波折，核心商品通膨的降溫，成為過去幾個月通膨放緩的主要推動力，如果要實現通膨率達到Fed的2%目標如住房租金下降等，可能需要更長的時間。

美國首領失業金人數減至20.2萬人 低於預期

關注就業市場，美國初申請失業金人數在市場預期之下，僅為20.2萬，稍低於預估的21萬，續請失業金人數也出現驚喜，從先前的186.8萬降至183.4萬，低於預期的187.1萬，美國銀行 (Bank of America)的G10資深外匯策略師薩爾馬(Kamal Sharma)指出，目前市場正努力確定美國首次實施降息的路徑和時機，他預估首次降息的舉動可能會在3月份實現，模擬的基本情境包括經濟軟著陸、美元的走軟，以及利率曲線的牛市走峭(bull steepening，指當利率下降，收益率曲線上升)，他認為總體依然會為風險資產提供一定支持和信心。

CPI數據的公佈也引發美元指數期貨的急升，轉趨向正向，使美元指數在短時間內創下新高，達到約102.70，且美國10年期國債收益率再度攀升，突破4%的重要水平，據FedWatch Tool數據，市場預估Fed在3月降息1碼(25個基點)的機率為67.1%，維持利率不變的機率為31.2%，而在5月時，市場預估Fed降息1碼的機率為37.6%，降息兩碼(50個基點)的機率為55.8%，維持利率不變的機率為5.1%。

本文授權自今周刊，原文見此。

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