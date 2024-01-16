韓國「狗肉禁令」爭論半世紀終於通過！韓年輕世代：狗是寵物不是食物

【文．李浩宇】

韓國吃狗肉文化是上個世紀海外人士對於韓國的普遍印象，但在社會環境變遷下，會吃狗肉的族群大部份為中高齡者，年輕族群普遍對吃狗肉抱有抗拒感。在這樣的背景下，爭論近半世紀的狗肉禁令終於通過，韓國吃狗肉的文化也將成為歷史。

韓國國會於1月9日通過《關於中止食用犬類目的之飼養、屠宰暨流通特別法案》（下稱狗肉禁令法案），該法案會有三年期間的執行寬限期，2027年將正式實施。

所謂狗肉禁令法案，是指禁止以食用目的飼養、繁殖、屠宰犬隻，以犬隻為原食材進行調理加工製成食品後流通於並在市面上販賣。2027年該法案上路後，違者將處以2年至3年以下有期徒刑或科2000萬至3000萬韓圓罰金（約51.6萬至77.4萬新台幣）。

然而據BBC韓文網報導，由於狗肉業長期以來存在合法與非法間的「灰色地帶」，未來就算法案施行，恐怕也會有其它問題產生。

傳統法規中狗即家畜 業者可飼養並販賣

事實上，狗肉禁令法案的相關討論已行之有年。將時間回溯到1970年代，當時韓國政府已在《畜產法與畜產品加工處理法》（該法現名為畜產品衛生管理法）中，將犬隻列為「家畜」，使犬隻可被合法屠宰與受檢後流通於市面上。

時間來到1978年，由於韓國政府受到國內外動保團體的反對聲浪衝擊，因此在《畜產品加工處理法》中將犬隻從「家畜」類除名。受此影響，在從飼養、屠宰、處理犬隻的過程到之後的加工、流通程序中，都沒有受到任何法律的規範。

然而，雖然在《畜產品加工處理法》中犬隻已非家畜，但在更大項的《畜產法》中犬隻依然屬於家畜，導致後來仍有不少問題產生。

韓國《畜產法》規定，牛、豬等人類常作為主食的肉類，與馬、鴕鳥、鵝、蜜蜂都算是家畜。該法律將家畜擴大定義為「可飼養，具備讓農民收入增加之效果的動物」，此即為犬隻可被用來飼養及食用的法理根源。

另一方面，韓國動物協會主張，犬隻並未包含在畜產品衛生管理法與食品衛生法中，因此屠宰犬隻與在市面上販售的行為並不合法。

年輕一代不吃狗肉 狗肉需求驟降

禁止販賣狗肉的爭議耗時多年，雖然改善措施進展緩慢，但伴隨著年輕一代對犬類與動物權的關注度迅速提升，加速了民間對於食用狗肉態度的轉變。

年輕一代對於飼養寵物動物福利的關注度提高，連帶對於食用狗肉的抗拒感也隨之增加，在這樣的社會氛圍下，韓國的狗肉需求量開始下降。

大韓肉犬協會表示，目前韓國飼養食用犬隻的農戶數約有3000戶，相較於2010年的10000戶數字，可以看出這14年國內對於狗肉的需求量已大幅減少。

再翻開2022年韓國農林畜產食品部的調查數字，韓國食用犬農戶數為1156戶，全國狗肉餐廳數為1666個。韓國肉犬協會會長朱英峰（音譯）在接受BBC韓文網專訪時表示：「年輕世代確實不太吃狗肉，狗肉消費量也隨之減少。」

韓國動物福利問題研究所Away對韓國2000名成年男女實施問卷調查，其中一項題目問到「之後會想吃狗肉嗎」，有93%的答題者表示「不想」。而在「過去一年沒吃過狗肉」的提問中，回答「是」的比例有95%。此外，在不吃狗肉的理由中，最多人回答的選項是「情感上會有抗拒感」。

狗對韓國人的意義今非昔比 非食物而是家人

自1999年起就反對合法食用狗肉的動物自由聯盟代表趙喜慶（音譯）表示：「現在韓國無論在產業上還是文化上都已具有高度水準！在這樣的社會背景下，年輕族群不再吃狗肉，而是會把狗當作家庭的一份子。」

另一方面，在一些韓國國內實施的問卷當中，回答「不吃狗肉」的比例雖然較高，但「贊成立法禁止吃狗肉」的比例則相對較低。

一位飼養家犬8年的30多歲的李寶拉（音譯）女士表示：「情感上來說，我會希望不要有飼養及屠宰食用犬的狀況出現，但原則上來說，我覺得狗和牛、豬一樣是可以食用的。立法禁止食用或販賣狗肉的話，之後可能會產生一些法理問題。」

雖然也有一部份聲音主張狗要像牛、豬一樣列為畜產，使其可合法販賣，並改善飼養與屠宰環境，但韓國動保團體認為若是如此，就算環境改善使得非人道行為多少有所減少，根本性的問題依然無法解決。再者，就算讓狗畜產合法化，在狗肉需求不振的情況下，必須考慮到社會成本的損耗面，以避免這種不切實際的提案才是。

此外，隨著狗肉禁令法案通過，原本飼養食用犬的農戶與業者將會受到巨大衝擊，停業已是時間問題。因此，韓國政府必須研擬相關補助方案，協助業者轉行或提供停業補助金等等。

本文授權自今周刊，原文見此。

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