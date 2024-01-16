賴清德一上任恐面臨「跛鴨」風險？學者分析：三黨各自面臨這些挑戰

【文．鄭鴻達】

面對選後民進黨續掌行政權，藍、綠在國會都不過半，白成關鍵第三黨。學者廖達琪認為，民眾黨未來絕對有喊價的權力，但仍須視議題判斷要與誰合作，如國防外交議題，民眾黨主席柯文哲先前就曾宣示循「小英路線」。 廖達琪也直言，選舉結果更凸顯藍綠各自支持者固定板塊，民眾黨雖有年輕族群支持，但台灣選制給予第三黨空間有限，未來仍面臨如何強化自身支持者基礎的挑戰，否則恐會重蹈親民黨、時代力量覆轍，被新興小黨取代掉。 不僅白營，藍綠兩黨也有各自挑戰。學者鈕則勳表示，賴清德雖當選總統，但在總統票、國會席次均未過半，成為「雙少總統」，然綠白合機會不高，若未來藍白合作，賴恐面臨一上任就「跛鴨」的風險。 至於藍營，鈕則勳認為國民黨將面臨三大風險，首先是侯康配在六都得票數都輸賴蕭配，面臨基本盤萎縮、開拓中間選票困難挑戰；第二，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕此次立委選得不錯，但總統票都輸綠營，造成蔣、盧在黨內中壯派接班時的壓力。 鈕則勳表示，第三，國民黨戰略、戰術仍屬老派、傳統，不論是打政黨輪替或訴求棄保，都僅能鞏固基本盤，難以從民眾黨挖票，因此未來國民黨不改弦更張開拓中間選民，將面臨基本盤萎縮風險，且將進退失據。

賴蕭配贏得總統大選、國會藍綠均未過半 民眾黨成關鍵少數

2024總統立委選舉順利落幕，此次選舉由民進黨的賴清德、蕭美琴當選總統、副總統；立法委員選舉部分，國民黨取得52席+2席（無黨籍）、民進黨取得51席、民眾黨則有8席，形成綠掌行政權，但藍、綠兩大黨均未能在國會獨力過半的局勢。

其中，民眾黨主席柯文哲雖未當選總統，但仍取得8席立委，有實力成為「關鍵少數」。中山大學政研所榮譽退休教授廖達琪分析，民眾黨未來絕對有喊價的權力，但未來國會運作錯綜複雜，民眾黨未來會和誰合作，就是視議題而定。

記者潘俊宏／攝影

國會是否藍白合？學者廖達琪：將視議題與國會運作而定

廖達琪分析，民進黨原先掌過半席次，所以沒有想過的法案過不了的，不過因為我國的國會議員獨力提出較大法案的能量較不足，仍端賴行政官僚提案，所以國民黨、民眾黨是否要合作，除要看議題而定，也要看該議題在國會實際運作及媒體宣傳效果。

廖達琪說，例如兩岸、外交、國防等議題，國民黨、民眾黨都強調要捍衛兩岸和平，不過柯文哲曾說其國防外交等重大議題依循「小英路線」，所以未來這部分可能就會讓國民黨在這方案議題成為相對少數。

藍白合不致侵蝕藍營基本盤 民眾黨面臨鞏固支持者挑戰

至於國民黨若選擇與民眾黨合作，是否可能導致基本盤流出？廖達琪認為「不會這麼容易」，她表示目前國民黨、民進黨支持者幾乎已形成鐵板一塊，尤其是藍營固有的支持板塊，與民眾黨尚無固定板塊不同。

廖達琪認為，不過相對來說，民進黨支持者雖然也是鐵板一塊，但柯文哲這次拿到的選票，不少是來自淺綠族群，且民眾黨此次提名的陳昭姿，對國民黨支持者來說屬於「急獨派」，因此整體看來，藍營支持者不易因藍白合作流向民眾黨。

至於民眾黨面對的挑戰，首先，廖達琪認為民眾黨要思考該如何讓現有支持者更忠誠、更固化支持板塊，因台灣選制給予小黨空間相對有限，否則民眾黨可能會成為永遠第三黨，一如過去親民黨、時代力量一樣，被新興的小黨所取代。

民眾黨晉關鍵第三黨 政商利益誘惑、黨內統合成挑戰

其次，廖達琪也直言民眾黨背負著年輕人對房價、薪資政策的期待，然國民黨雖會在國會中對低薪等結構性議題支持，但建商在國會內有綁樁，民眾黨未來是否能繼續隔絕這些利益誘惑，大家仍要拭目以待。

最後，廖達琪認為，目前民眾黨不分區立委組成相當複雜，除了有未曾共事過的黃國昌、黃珊珊，還有陳昭姿、戰國策的吳春成、曾牽線藍白合的媒體人張啟楷，因此未來民眾黨的內部統合也會是一大考驗。

賴清德成「雙少總統」 若藍白合恐面臨「跛鴨」危機

至於民進將面對何種挑戰，文化大學廣告學系主任鈕則勳分析，賴清德此次雖拿下558萬票，但得票數沒過半，且在國會僅取得51席也未過半，還少於國民黨52席，成為所謂的「雙少總統」。

鈕則勳說，因此若國民黨、民眾黨在國會展開「藍白合作」，加起來就有至少60席的過半實力，這樣對賴清德很顯然是一個非常大的風險，就是賴上任之日，就可能也是其「跛鴨」之時。

圖／歐新社

因此鈕則勳認為，若賴清德要化解此風險，首要煞費苦心思考的，就是藍白若真的合作，其提名閣揆時能否考量潙或生態，去提出藍白都能接受，或是綠色清向沒這麼強的人選，這很不好處理，相當考驗民進黨、賴清德的智慧。

不過鈕則勳也坦言，民進黨理性盤算，當然也會期盼有「綠白合」空間，但目前機會不大，畢竟賴清德剛就任，可能會希望主導內閣組成，頂多釋出一些位置給民眾黨，而非和民眾黨談「聯合政府」，若想藉此收編柯文哲或民眾黨，就會有懸念。

侯康配六都得票數都輸賴蕭配 國民黨將面臨三大風險

至於國民黨面臨的挑戰，鈕則勳認為有三大風險。首先，是侯康配此次得票400多萬，在六都甚至本命區新北市得票數都輸給賴清德，未來開拓票源的利基受到相當程度限制，且在基本盤萎縮情況下，未來若要開拓中間選票，都有相當程度懸念。

鈕則勳接著說，雖然大家認為在侯友宜敗選後，藍營一姊盧秀燕、台北市長蔣萬安等成為黨內中壯派接班梯隊，但橫在前面的，是黨中央大佬們是否願意將權力釋放給中壯派，這部分也仍有懸念。

記者侯永全／攝影

第二個風險，鈕則勳認為，在盧秀燕、蔣萬安輔選下立委選得不錯，但總統票都輸賴蕭配，日後國民黨中壯派接班雖勢在必行，盧、蔣也勢必要掌握更大權力才能維持內部穩定，但前述狀況，都會對兩人造成極大壓力。

第三個風險，鈕則勳表示國民黨的選戰戰略、戰術仍相對老派、傳統，即便打出政黨輪替牌攻擊民進黨的施政，或是訴求棄保，卻僅鞏固基本盤，但要從柯盈配挖票也有相當程度困難。

因此他表示，在此情況下，就導致國民黨若再不於戰略、戰術改弦更張、朝中間選民的區塊邁進，就會讓基本盤萎縮情況愈來愈嚴重，且挖票力道有很大局限性時，將來可能面臨進退失據的風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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