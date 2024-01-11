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學霸博士淪落紐約街頭16年！人生一手好牌被打爛 昔日同窗曝：賭到破產、精神失常

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
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【文．黃明惠 整理】

一名在紐約街頭流浪的街友孫姓男子，近期受到中國網友的高度關注。原因在於孫男自稱今年54歲，從復旦大學畢業後，留美取得博士，曾在華爾街從事軟體開發工作，年薪超過10萬美元，如今卻淪為街友。

中國社群平台流傳「華人博士流浪紐約街頭16年」的影片，影片中，一名流浪漢孫男自稱54歲，說是江蘇省江陰市人，年輕時從復旦大學物理學科系本科畢業，到美國讀物理學專業碩士、博士，後來又在華爾街從事近2年軟體開發工作。

被問起流浪原因，他表示多年前曾有歸國意願，但礙於美國對華裔人才的限制一直沒能成行，最終經歷人生多重打擊後，才會在街頭流浪。

孫男表示，他從2007年成為一名遊民，他對自身的經歷感到惋惜，更覺得多年所學的專業知識已浪費。

此事引發中國網友關注，復旦大學校友會紐約分會方面後續也指出，目前可以確認孫男的確是復旦校友，「現在已有紐約當地復旦校友自發（組織）的志願者行動」。

校友會也和孫男的家人和家鄉政府取得聯繫，但家人表示目前不希望被打擾。

▲中國留美博士曾在華爾街工作，後來卻成了街友。（翻攝微博）
▲中國留美博士曾在華爾街工作，後來卻成了街友。（翻攝微博）

留美博士究竟為何流落街頭

至於孫男為何從「天才」淪落為紐約流浪漢，也受到中國網友揣測，還一度衝上微博熱搜。

有陸媒報導，孫男年輕時在紐約遇到一名中國女子，還帶著一個女兒，兩人熱戀後就結婚；沒想到女子其實是想透過結婚拿到美國綠卡，對此孫男受到沉重的打擊，工作、生活都無法正常進行，人際關係也出了問題。孫男更稱自己開始出現幻聽，分不清現實和虛構，「慢慢就偏離正常的生活，開始流浪。」

不過這個說法讓不少中國網友難以接受，質疑孫男是把自己的無能轉嫁到妻子的背叛上。

微博用戶「用戶日出金山」則發文，指出孫男會變成流浪漢，根據他在復旦大學同學的說法是，孫男進到華爾街上班後，每週會到拉斯維加斯賭博，到後來輸錢輸到傾家蕩產，精神受刺激出現幻聽幻覺，老婆才會跟他離婚，工作也丟了。

疑似是孫男年輕時的照片也陸續被翻出，不少中國網友認為，孫男年輕時的樣貌相當俊俏，「老天給了他最好的牌，智商、顏值、機遇，卻又都拿走了」。

▲孫男年輕的照片被中國網友找出來。（翻攝微博）
▲孫男年輕的照片被中國網友找出來。（翻攝微博）

胡錫進：國家絕不會花錢管這個美國人

綜合陸媒報導，上海復旦大學美國校友會已對孫男展開救助，他本人也有意回到中國，但後續計劃還在商議中，因為他可能已經不是中國公民，還有其他的細節要考慮。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進對此也發文表達看法，他直言：「國家決不會花納稅人的錢去管他這個美國人的，憑什麼呀」，此番言論也獲得不少中國網友認同。

胡錫進說，孫男的案例是中國留學生中非常罕見的個例，「孫博士的遭遇不能當成我們觀察中國出國留學潮的基本線索。他的生活中顯然出了某個極端變故，據他說是自己一度得了嚴重的抑鬱症，有幻覺幻想。」

中國早年的赴美留學生基本沒有經濟後援，完全靠自己打拼創業，生存和事業線非常脆弱，但大多數人都堅持了下來；「孫博士因為栽一個跟頭而輸掉整個人生，我想這與他處在美國社會的邊緣部分，周圍缺少認真的救助力量有關。」

胡錫進最後稱，儘管孫博士已經是美國公民，但他是曾經從中國走出去的孩子，「他在外面的闖蕩失敗了，我們心疼他，這條割不斷的感情紐帶一點都不多餘。美國社會拋棄了他，復旦校友們找到並溫暖他，這不做作，這是真情。」

▲翻攝胡錫進微博
▲翻攝胡錫進微博

本文授權自今周刊，原文見此

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