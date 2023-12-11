大谷翔平「10年220億」改寫體壇紀錄！道奇敢祭天價薪簽大谷背後關鍵曝

【撰文／翁申霖】

美國職棒大聯盟(MLB)日籍「二刀流」球星大谷翔平(Shohei Ohtani)確定新的落腳處！他於週日凌晨拋出震撼彈，將以「10年7億美元（約220億元新台幣）」加盟洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)，正式跟洛杉磯天使隊(Los Angeles Angels)道別。 大谷翔平這張史上最大合約不僅超越NBA詹皇Lebron James、球王梅西Lionel Messi ，更改寫體壇年薪紀錄，外界好奇為什麼道奇隊願意祭出天價高薪網羅大谷，而今年29歲的他是否能長時間保持這麼好的狀態？對此，國內外專家都分析大谷翔平簽下這張大合約的關鍵。

週日(12/10)凌晨，深受台灣球迷愛戴的大谷翔平在Instagram上發文證實，「我決定選擇道奇隊作為我效力的下個球隊。」他除了感謝待了6年的老東家天使隊之外，也向道奇隊球迷喊話，「我將全力以赴，奮鬥到球員生涯的最後一天，不只為道奇隊，也為棒球世界加油。」

同時，大谷在Instagram顯示的個人資訊中，也已改為道奇隊，從粉絲數便可一窺大谷翔平的超高人氣，其Instagram擁有超過600萬的粉絲數，而道奇隊的Instagram則是300多萬，粉絲數量僅為大谷的一半。

據了解，道奇隊以「10年7億美元（約220億元新台幣）」的天價合約成功網羅大谷翔平，美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約，同時也意味著29歲的大谷將成為全球最富有的運動員。

專精於分析職業棒球的專欄作家「69er」撰文表示，大谷拿下的這張大約總額超越了足球巨星梅西2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的6.74億美元(約211億元新台幣)合約，甚至「NBA全球看板球星詹姆斯生涯場上收入也不過5.3億美元(約166億元新台幣)」。

大聯盟官網報導指出，大谷也同時改寫了美國職棒紀錄，在此之前，洛杉磯天使球星「鱒魚」楚奧特(Mike Trout)2019年獲得的12年4.26億美元(約134億元新台幣)大聯盟最大合約紀錄，如今紀錄由前隊友大谷翔平打破了。

美國職棒大聯盟(MLB)日籍「二刀流」球星大谷翔平。截圖自X

大谷翔平拿下的合約數字有多震撼？「69er」指出，看看運動家與海盜10年與一甲子60年的團隊薪資總額就知。過去10年運動家（7.168億美元）、海盜（7.477億美元）；過去60年運動家（15.33億美元）、海盜（14.25億美元）。

他也提及大谷主動提出延遲付款的想法，據大谷經紀人巴列羅(Nez Balelo)表示，延遲付款是大谷翔平所提出，這主要跟節(豪華)稅有關，「明星外野手貝茲與道奇簽的12年3.65億美元約，就高達1.15億美元延遲付款，大谷翔平也很清楚，如此才能讓球團有更多薪資空間補強，大谷想要道奇翔平更要冠軍不言而喻了。」

巴列羅也說，「對於一位獨一無二、創造歷史的球員來說，這也是一份獨一無二、創造歷史的合約。」

「69er」向《今周刊》透露其分析看法，「未來10年，道奇只需付大谷翔平5.47億美元，剩下1.53億美元合約走完，分25年付完，且因通膨因素，這張7億美元的大合約，大谷翔平其實打了91.5折，少拿5950萬美元，延遲金若沒有利息，大谷真的大大讓利，想穿道奇球衣之心可見一斑。」

美國職棒大聯盟(MLB)日籍「二刀流」球星大谷翔平。圖／路透

針對大谷拿下道奇隊的最大張合約，《Bleacher Report》認為，「這是雙贏的結局，道奇簽了不會後悔的。」球團的確花錢買的是球員的全壘打和各項球場表現數據；然而，大谷為道奇注入的市場號召力也不容忽視。

從全球Google搜尋的關注程度來看，整個聯盟近3季只有「法官」賈吉(Aaron Judge)追逐全壘打紀錄的時候贏過大谷，其餘時間的關注度，大谷都是遠遠超越聯盟所有球星。

「富比世」(Forbes)也分析，大谷翔平拿下體育史上最大的合約，其價值凸顯了職業運動正持續成長。

儘管娛樂事業因Netflix、Amazon等串流平台走紅而出現重大變化，打破觀眾過去在固定時間收看電視的習慣，「富比世」形容，「運動賽事卻似乎不受影響」，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾。這樣的收視模式讓運動賽事轉播在娛樂產業當中依然保有強勁的競爭力，端看擁有最強收視率的國家美式足球聯盟（NFL）便可知其一二。

大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯出明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星可說是等同票房保證，球隊老闆與球員都會是最大受益者。

本文授權自今周刊，原文見此。

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