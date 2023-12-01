陸黴漿菌來勢洶洶怎麼辦？台人抗藥性達6成 醫師：不要濫用抗生素

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文／胡肇芳整理】

中國近期爆發黴漿菌肺炎疫情，台灣嚴陣以待，台大兒童醫院感染科醫師黃立民擔憂，台灣明年春節可能出現新一波疫情。

疾管署副署長羅一鈞表示，已在台北、桃園、台中和高雄等4個國際機場，對來自中港澳有症狀的入境旅客提供自願性採檢。

目前在機場採檢的旅客，會送到昆陽實驗室檢測多種呼吸道病原體，包括流感、新冠、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒等，目前沒有檢出黴漿菌，只有少數檢出其他病毒。

疾管署已做好相關醫療量能整備，黴漿菌肺炎的藥物已增加輸入和產量，庫存充足。

兒童感染科醫師顏俊宇在臉書粉專指出，中國的黴漿菌恐怖的地方在於藥物抗藥性極高，怕這些抗藥高的黴漿菌傳來台灣，而「台灣自己抗藥性也來到了6成」，他也向醫師們喊話「沒事不要濫用抗生素」，否則遲早追上中國。

中國呼吸道疾病疫情升溫，包括流感病毒、黴漿菌、鼻病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒等5種病菌齊發，引發世界衛生組織WHO關注，疾管署日前也提醒陸港澳入境旅客，有症狀應就醫並告知旅遊史。

台灣感染症醫學會理事長王復德11/23指出，黴漿菌感染在台灣1年4季都會發生，主要侵犯小朋友和年輕人，原本治療效果最好的抗生素「日舒」，在台灣出現6成抗藥性。

對此，兒童感染科醫師顏俊宇在粉專《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》發文衛教，何時該懷疑自己得了黴漿菌？有4重點要注意：

1. 「不一定有發燒」、「久咳超過2週」、「通常乾咳但厚痰也有可能」

2. 有肺外症狀如嘔吐、肚子痛

3. 皮膚出現蕁麻疹、多型性紅斑(像標靶的疹子）

4. 潛伏期長達1-2週，所以通常是家裡成員前後出現久咳，比較不會同時爆發

顏俊宇提到，中國黴漿菌抗藥性極高，民眾害怕這些黴漿菌傳來台灣，其實台灣經常用來治療黴漿菌的日舒，抗藥性也來到6成。

至於如何檢驗黴漿菌，顏俊宇表示，黴漿菌有喉嚨快篩試劑可以測試，但不是標準確認方式，他查過文獻，黴漿菌抗原快篩的敏感性大概只有60%，所以可以拿來做參考，但假如快篩陰性還是無法排除，還是要看診交給臨床醫師判斷。

顏俊宇表示，過去在感染科訓練時，老師都會感嘆菌種抗藥性進化的速度，比人類研發藥物的速度快太多了，「所以我們醫生真的沒事不要濫用抗生素！」不然台灣黴漿菌的抗藥性遲早也會追上中國。

然而疾管署認為，黴漿菌是兒童常見呼吸道病菌，台灣1年四季均可見感染案例，唯好發於春、夏之交及秋天，主要感染途徑是經由飛沫傳染，5歲之後的學齡兒童族群為最好發族群，大多數感染症狀輕微、常會自行痊癒，因此被叫做「會走路的肺炎」(得了肺炎還是可以有體力走來走去)，僅少數會演變成較嚴重病症。

黴漿菌長年一直是校園學童常見的致病菌，臨床兒科醫師也是經年累月在診治感染黴漿菌兒童，非今年才遇到黴漿菌。此外，黴漿菌雖可能每3至7年流行趨勢明顯上升，今年國內尚未發現有明顯上升趨勢，國內整體呼吸道疫情已7週下降，黴漿菌佔比亦偏低，僅能說是低度流行。

本文授權自今周刊，原文見此

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