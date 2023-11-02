導演陳慧翎子宮頸癌病逝享年48歲 抗癌10年「每次殺青就復發」：用力玩只專注當下

【文．李易紓整理】

金鐘導演陳慧翎周三（11/1）因子宮頸癌於下午三點病逝萬芳醫院，享年48歲。她曾5度拿下金鐘獎、包括《下一站，幸福》、《媽，別鬧了！》、《你的孩子不是你的孩子》都是她的經典作品。 親友透過陳慧翎的臉書發文： 慧翎在今天（11.1）下午三點病逝於台北萬芳醫院，她走得平順，沒有痛苦，這些年來她堅強地與病魔奮戰，以超乎常人的意志和堅忍撐過了一次又一次的難關，不只是為了自己，更為了捨不得她的人，一直努力奮戰到最後。 臨走前，她最愛、和最愛她的人都陪在她身旁，她不孤單，因為她知道任何時候，都有一群撐住她的親友，謝謝慧翎帶給身邊每個人，如此強大的能量。 她總是像太陽一樣永遠照耀著身邊的人，謝謝曾經所有的相遇，謝謝她的勇敢，謝謝她的燦爛，謝謝她如此熱愛這個世界，她的人生功課提早完成了，即將啟程前往下一個目的地。 熱愛自由的慧翎，選擇不設靈堂也不辦告別式，會以樹葬的方式回歸大地，也請關心、愛護她的朋友，給予她的家人一些安靜追思的空間 後續會再向大家告知身後事的安排。 謝謝大家對慧翎的愛，希望當我們想起她，永遠都是她最燦爛美好的笑容。

多次復發進出醫院，依舊沒中斷拍片計畫

陳慧翎是在10年前，也就是2013年發現罹患子宮頸癌，她對戲劇的執著，在抗癌上也是一樣，雖然歷經多次復發，反覆進出醫院，但陳慧翎依舊沒有中斷她拍片計畫，一邊治療一邊工作，她曾無奈笑說：「每次戲殺青之後就會復發。」

根據台灣癌症基金會報導，陳慧翎在癌症復發期間就會暫停工作，奉行著「認真治療、用力玩」哲學，抗癌的過程中，不是在做治療、就是出發去旅行。疫情前1年她玩遍10多個國家，在日本疫後開放旅遊，她立刻訂好機票去日本東京看富士山跟楓葉。

化療的過程中很辛苦，但陳慧翎不改樂觀態度，她說自己治療後會有5到7天失去味覺、沒食慾，連水都不能喝，能吃的只剩下雪碧，還有古早味趴噗冰淇淋，「每次化療完一定要買一盒回家吃」。

「不要擔心未來、追悔過去，而是多花力氣專注現在」

陳慧翎對於自己抗癌這麼多年，最大的體悟就是不要擔心未來、追悔過去，而是多花點力氣專注現在。

她在臉書時常發文分享生活，最後一次公開發文的時間停留在10/9，和朋友分享精油、也曾換了一盤冰品的臨時大頭貼照，更早之前9月底她秀出和藝人吳建豪在醫院的照片，寫道自己增加半公斤，竟然是肺積水，陳慧翎也不禁哀嘆。

陳慧翎臉書

《媽，別鬧了》製作人周銓悲痛表示，陳慧翎是在媽媽和30個朋友陪伴下離世，他心疼意志力堅強的陳慧翎，「她已昏迷一段時間，不斷進出加護病房，走了對她也是解脫，因為太辛苦了」。

子宮頸癌早期無症狀，潛在3症狀恐已末期

根據台灣癌症基金會衛教資訊顯示，大多數的子宮頸癌早期並無任何症狀，可能的潛在症狀包括異常不明原因的陰道出血、不停出現陰道分泌物並產生異味，經血量變多且經期比平常久。

子宮頸癌晚期或末期可能會擴散至陰道、淋巴結、膀胱、腸道、肺、骨頭或肝臟，一般來說，在癌細胞擴散之前，身體通常沒有明顯症狀。

想要全面預防子宮頸癌，除了初步預防人類乳突病毒感染，包括避免過早性行為，避免多重性伴侶(兩性皆需要避免)，安全性行為及依醫囑接種子宮頸癌疫苗外，需定期接受子宮頸抹片檢查或人類乳突病毒(HPV)篩檢，

其中，政府有補助30歲以上婦女，每年做一次子宮頸抹片檢查，以早期發現子宮頸癌前病變，加以治療，以避免成為子宮頸癌或進入晚期。

本文授權自今周刊，原文見此。

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