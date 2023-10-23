化身美食教父！這8家台北小吃讓黃仁勳甘心被收服 「黃氏吃貨地圖一次看」

【撰文／蔡佳玲】

AI教父在台灣都吃些什麼？繼今年5月在台意外掀起一股美食旋風，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前再度露面，上回他逛了饒河夜市、嚐了名菜「蒼蠅頭」，這次黃氏美食地圖再擴張，從夜市到餐廳，正餐、小吃、甜點到水果，台灣遍地開花的好食好飲，再度滿足了黃仁勳的好胃口。

夜市小吃平價台灣味

黃氏美食1：饒河夜市麻花捲

穿著黑色外套、一手插口袋，黃仁勳5月逛饒河夜市的照片一曝光，最受矚目的是他手上的那一袋麻花捲。

這款許多人小時候吃過的古早味小點，是經過油炸的麵食點心，台語又叫做「索仔條」，口感酥脆帶點甜，很容易一次就吃上兩、三條，在許多夜市或是宮廟旁的零食攤販都可以見到它的蹤影，適合用來解嘴饞。

黃仁勳逛饒河夜市，手上的麻花捲引起網路熱議。（圖／IEObserve 國際經濟觀察臉書）

黃氏美食2：寧夏夜市第89攤爆漿脆皮魷魚

在許多夜市都看得到的炸魷魚，大家一定也不陌生，但是黃仁勳吃的這一家卻特別有看頭。

律師陳振瑋在臉書PO出巧遇黃仁勳的合照，分享自己請他吃了爆漿脆皮魷魚，裹上炸粉的魷魚下油鍋酥炸，麵皮的香脆搭上Q彈魷魚不僅令人垂涎三尺，魷魚身體裡竟然還包著小黃瓜！

在炸物中添入蔬菜，稍解口中油膩，還可從蒜味、海苔、檸檬芥末、美乃滋中選擇想要的口味。

寧夏夜市的爆漿脆皮魷魚內藏小黃瓜，口味特別。(攝影／陳睿緯)

黃氏美食3：寧夏夜市豆花莊

台北的甜味是什麼味道？到豆花莊吃一碗豆花就知道。雖然店裡海報寫著台北甜味，但是這碗豆花其實是從嘉義布袋北傳，豆花莊經營約60年，現由第二、第三代接手傳承。

一般豆花店用的是黑糖水，豆花莊卻以黑糖加甘蔗製作甜香糖水，除了鹽滷豆花健康美味是招牌，手工現煮的花生、紅豆等各種配料也值得一嚐。

寧夏夜市豆花莊的豆花香甜順口。(攝影／陳睿緯)

黃氏美食4：寧夏夜市第117攤詹記水果

黃仁勳站在兩位攤主中間，手搭著肩留下合照，照片的背景正是詹記古早味水果攤。夜市裡的水果攤和超市、賣場的不同之處，是總能發現一些老闆特製的口味，並且幫你清洗、削皮，馬上就能食用。

黃仁勳是台南人，對於詹記販售、台南特有的番茄盤尤其懷念，詹記招牌薑汁蕃茄使用大顆的黑柿種番茄，沾上老闆以老薑末、醬油、砂糖特調的水果沾醬，酸甜鹹格外滿足味蕾。

黃仁勳到詹記水果吃番茄盤，和攤主合照。（圖／取自寧夏夜市詹記水果臉書）

中餐小館菜色百變滋味鮮

黃氏美食5：富霸王豬腳

名店四平陽光商圈的富霸王豬腳，也是許多老饕前往尋香的經典口味，連黃仁勳都特地到這裡吃肥嫩的豬腳，滿足口腹之慾，消息一出讓原本就繁忙的名店排隊隊伍更長！

大鍋滷汁裡放著大大塊的腿肉，還沒點菜，光看滷汁溢出的景象就讓人猛吞口水。這裡的腿扣、腿節、腳蹄各有擁護者，賣相誘人的腿扣尤其是必點招牌，加點一碗滷肉飯，配筍絲、豆腐、苦瓜等小菜，就是令人滿足的一餐。

富霸王豬腳的各種美食擺滿桌格外誘人。（圖／貓大爺部落格提供）

黃氏美食6：花娘小館

黃仁勳幾個月前才光顧花娘小館，這次在台不免俗的又前往飽餐一頓，甚至掏出1.2萬，幫在場客人全買單！

花娘小館開業不過僅有幾年，不算資深，以川菜打出口碑，十分下飯的「蒼蠅頭」以韭菜花炒豬肉末，讓黃仁勳連連稱好。炸蝦配上酸甜特製醬汁的「那個蝦」則是老闆的私房菜，每道拿手菜都好吃，連吃遍大江南北的美食部落客貓大爺也直呼：「花娘小館菜色眾多，包含自家特色私房菜，價錢更是非常實惠，是輕鬆聚餐的好選擇。」

花娘小館的蒼蠅頭讓黃仁勳流連忘返。（圖／貓大爺部落格提供）

黃氏美食7：牛耳精緻麵館

位於捷運西湖站附近的牛耳精緻麵館，最常在官方粉絲專頁公告的PO文，就是今日餐點已經完售的消息！

因為店址位於內湖科學園區附近，是許多工程師肚子餓時的尋香處，據聞黃仁勳點的是紅燒牛肉麵。老闆標榜不添加化學食品，以牛骨、番茄等食材熬製的湯頭鮮香夠味，大大塊的牛肉搭配彈口的粗拉麵，讓AI教父也聞香下馬一試。

牛耳精緻麵館的紅燒牛肉麵湯頭鮮美、肉大塊。(攝影／劉咸昌)

黃氏美食8：聚聚

聚聚餐廳門外招牌寫上「家鄉的味，用心體會」，這裡據傳是連經濟部長王美花也喜歡吃的店，店裡賣的是無菜單料理，可依照客人的預算和偏好食材做烹煮，雖然沒有高檔裝潢，但是小巧精緻溫馨。雞湯、麻婆豆腐、酸菜豆芽肉片、燉牛肉和燉豬腳、中式松露炒飯都能上桌，不僅有家常菜，也有老闆研發的創意菜，讓黃仁勳一吃忍不住說：「很像我媽做的菜！」

聚聚餐廳主打無菜單中式料理。(攝影／陳睿緯)

本文授權自今周刊，原文見此。

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