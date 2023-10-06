辭年薪百萬工作！他37歲創日本第一家「宇宙商社」 幫台灣科研首次登月球

【撰文／劉煥彥】

現年43歲的永崎將利（Masatoshi Nagasaki），是日本太空新創公司Space BD的共同創辦人暨社長，該公司又被稱為日本第一家「宇宙商社」，對想要利用太空的任何組織或機構，提供一站式服務。 成立六年的Space BD，如今已經是資本額11億日圓（約2.4億台幣），員工50人的企業，且其中三分之一（近20人）是工程師，從火箭工程師到衛星工程師都有。 從協助尋找各國的商業火箭服務，幫你把衛星打進太空；或是幫你把科學儀器運到國際太空站（ISS），在微重力環境下做科學實驗，Space BD都能做到，而且已經有協助台灣學術機構的科學實驗上太空的實績。 但撇開這些不談，若打開永崎將利的背景，他似乎完全不符合日本社會的主流價值。 永崎在日本五大商社（大貿易商）之中的三井物產工作了十年，生活無虞、前途有保證，但卻在33歲跳出來創業，而且是沒有先例可循、前途不保證成功的太空新創公司。 為何他覺得，太空商業化的生意機會大好，台灣與日本在太空商業化的合作機會更不少？

「身為30歲的年輕經理，在公司裡是沒有聲音的」

日本五大商社（三菱、伊藤忠、三井、住友、丸紅）無疑是日本社會中，上班族欣羨的對象，能進去上班就跟人生勝利組及光彩體面劃上等號。

但在三井物產待了十年後，當時年過30的永崎並不這麼想。

在日本經濟突飛猛進的1970~1980年代，五大商社隨之飛躍成長與快速擴張，但到了2010年前後，身為三井物產核心事業的海外礦業部門，早已經從擴張轉為守成。

隨著公司規模變成巨無霸，很多決策只有在東京總公司的社長才能拍板。當時身為三井物產在澳洲礦業部門經理的永崎發現，從他一路上報到總公司社長，竟然要經過六、七關。

而且，公司內部溝通不僅沒效率，官僚味又愈來愈重，讓他慢慢失去在大商社打拼的熱情及動力，他也愈來愈不喜歡自己。

9月中的在台北國際航太展的會議現場，永崎將利接受《今周刊》專訪時透露，「（當時）我開始覺得有無力感，工作變得枯燥。我當時的個性是有話直說，不想拐彎抹腳，但身為30歲的年輕經理，在公司裡是沒有聲音的。」

三井物產員工 平均年收逾300萬台幣 在日本五大商社排名第三

當時他有兩條路走，一條是遵循上級告誡，閉上嘴巴乖乖做事，有朝一日坐上大位，就可以透過三井物產這家百年老店，為日本做更多事、影響力更大，讓社會更好。

第二條路，他想要做人能夠誠實、有熱情，講話直接了當。

「這兩條路是互相衝突的，最後我選了後者。」

根據日本厚生勞動省（相當於我國的衛生福利部及勞動部）調查，2021年日本五大商社的員工平均年收入，三井物產以1482萬日圓（超過300萬台幣）排名第三。

換句話說，十年前永崎將利揮別三井物產時，很可能也放棄了相當於年薪300多萬台幣的金飯碗。

「我重振日本社會的活力、熱情，鼓勵大家迎向挑戰」

沒有了大企業的庇蔭，永崎將利開始探索未來的可能選項。

在探索一年後，他以自己的名字開了公司，接下來三年做了好幾種生意，其中一個是他也很有興趣的教育，主要是與他的人生導師（mentor）的教育基金會合作，把創業精神傳授給國中生。

有一天恩師問他，「Masa，你做這個計畫是希望怎樣？」

他回答，「我重振日本社會的活力、熱情，鼓勵大家迎向挑戰，幫助那些不想挑戰現況的人來挑戰自己。」

「我支持你，但教育不是改變社會的答案，日本人比較喜歡有個模範（典範或偶像，role model），就像大谷翔平這種人。」

「Masa，你必須自己來做role model，以身作則，你要找個日本在國際市場上有機會做到頂尖的領域來下手。」

永崎將利花了七個月，跟身為日本創投界大咖的主要投資人討論，最後鎖定太空產業。

「七年前我們在研究時，當時幾乎這一行（日本太空產業）的所有CEO都是工程背景，沒有一位有商業背景。」

「大股東說，如果我成立一家商業背景的太空公司，就有人去看業務開發的那一塊，而不是只有工程師看技術而已。」

他研究了七個月，去拜訪了日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）及美國太空總署（NASA），請教了多位業界人士後，決定成立Space BD，專門幫想要把衛星打上太空或在太空做實驗的機構，牽線至有艙位可以提供的火箭發射服務商（例如SpaceX），也就是太空產業的仲介商。

台灣送病毒上太空做實驗 更將科研設備送上月球 背後都有Space BD助推

在2023年的今天，已經六歲的Space BD，不僅成為日本JAXA獨家授權多項太空商業服務，也透過在台灣的獨家代理商陽翼先進，開始幫台灣的學術界、研究機構或政府單位，以從前無法想像的方式進入太空、利用太空。

舉例來說，位於國際太空站（ISS）上的日本實驗艙希望號（Kibo），就可以接受外部機構申請在上面做科學實驗，或是從日本發射升空的ISS補給太空船帶著外部單位的立方衛星上太空。

台灣陽翼先進創辦人暨總經理張懷謙（左），與日本太空新創公司Space BD社長永崎將利。圖／劉煥彥攝影

與台灣相關的實績，已有2021~2022年國家同步輻射中心兩度透過陽翼先進及Space BD安排，把類病毒顆粒與病毒蛋白樣本透過Space X火箭送到國際太空站，做45天的蛋白質結晶生長實驗，將有助未來疫苗或藥物研發。

其次，由中央大學太空研究中心開發的探月科學酬載，預定2024年搭乘日本的無人登月小艇共乘至月球，如果成功將是我國歷史上第一次科學儀器的月球探勘紀錄。

不僅如此，Space BD也安排要讓台灣的一顆衛星打到地球低軌道（LEO）。

「我想要激勵年輕人，不管是日本或台灣，去追尋他們的夢想及熱情，而且我自己要先跳下去做！」

國際太空站的日本實驗艙KIBO。圖／Space BD推特

本文授權自今周刊，原文見此。

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