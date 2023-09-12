你家地基穩嗎？輸入門牌就能查！「高風險區」這幾區上榜…地質最好縣市曝光

【文．翁申霖】

台北市中山區「基泰大直」建案因施工不良，導致連續壁斷裂，造成附近民宅坍塌，基泰建設(前)董事長陳世銘也稱是「40多年從沒發生這麼重大工安事件。」而這一坍塌也讓民眾開始注意起地質鬆軟、土壤液化的問題，若住家周邊有建案施工，會不會影響自家的地基？ 對此，從監測資料中可以看到，全台有多處地區是土壤液化潛勢區，其中以北部、西半部最為明顯。如何知道自己是不是住在高危險區，只要「輸入門牌」就能快速查到。

什麼是土壤液化？中央地質調查所指出，土壤液化是因為「砂質土壤」結合「高地下水位」的狀況，遇到一定強度的地震搖晃，導致類似砂質顆粒浮在水中的現象，使砂質土壤失去承載建築物重量的力量，造成建築物下陷或傾斜。

2016年，在過年期間帶來慘重傷亡的南台灣大地震，事後不少媒體報導及評論者紛紛將慘重傷亡的原因，歸咎到台南重災區的「土壞液化」（Soil liquefaction）問題；而2018年2月6日，花蓮地區發生芮氏規模6.26的大地震，離震央32公里的範圍內，多處也發生了土壤液化現象，導致地盤下陷、建物震損的情況。

至於此次由基泰造成的的民宅塌陷事件，在「土壤液化潛勢查詢系統」中顯示是低潛勢區，外界強烈懷疑是建案施工不慎所致。

▲在「土壤液化潛勢查詢系統」輸入「基泰大直」的地址，所顯示出的查詢結果。圖片來源/中央地質調查所「土壤液化潛勢查詢系統」

從「土壤液化潛勢查詢系統」中可看見全台概況，發現幾乎西南半部有一整排的土壤液化「高潛勢區」；至於北部的話，新北市沿著淡水河周邊，一路延伸三重、新莊，也都屬於土壤液化的「高潛勢區」，蘆洲、板橋則被列在「中潛勢區」。

不只新北市，包括台北市基隆河附近一樣有潛勢範圍，其中以民生社區、民權東路、民生東路及林森北路等，這一帶都是土壤液化高潛勢區。

圖片來源/中央地質調查所「土壤液化潛勢查詢系統」

根據《端傳媒》報導，交通大學土木工程系副教授單信瑜指出，土壤液化造成的影響，可能會造成道路毀損，瓦斯管線、電信管線被破壞，一般民眾維生機能受損，土壤液化對都市維生系統的影響遠比建築物內生命安全的影響來得更大。

然而，土壤液化看似嚇人，但其實只要透過工程技術便能補強。根據《TVBS》報導，台北市土木技師公會理事長洪啟德指出，高樓層的房子之所以相對安全，是因為往下開挖超過3層就必須有防護措施，深度會超過20米，直言「沒有地下室的房子會比較危險。」

洪啟德表示，倘若住家沒有地下3層，另可以透過基樁，以基樁插入到比較下面堅硬的地層，也可以避免液化的危害。中央地質調查所也說明，「建築物如果有兩、三層的地下室，或是建築物基礎有打樁深入地下，基本上都沒有土壤液化災害的疑慮。」

「如果建物有兩、三層（或更多層）的地下室，或基礎是採用基樁型的設計，基本上都不需要再做改良。其他形式的建物如果必須進行改良，可能的方式包括設法降低當地地下水位，或是以較佳的土質置換原有的砂質土壤。」

至於全台有哪些地質較好的地方？從上方圖表便可一瞥端倪。查看「台灣地質知識服務網」也顯示，全台灣地質最好的地方就是在「桃園」，其中，桃園中地質最穩定的地方則是在「青埔」。

青埔跟其他區域比起來更加穩固，耐震力也更加強悍，且因其經由三溪沖積而成，地質屬於礫石層，而在12米的礫石層以下又是沒有土壤液化疑慮的「紅土層」，造就出當地相當穩固的地質。

本文授權自今周刊，原文見此。

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