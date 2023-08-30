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神秘大戶蕭漢森吃力致近2成股份 隔天就賣約9%...有觸及短線交易紅線嗎？要看2件事

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／吳東岳
攝影／吳東岳

【撰文‧呂玨陞、梁任瑋】

8月在台灣資本市場引起一陣旋風，買進力致18.33％持股的大戶蕭漢森，可能因誤觸《證交法》，而必須將短進短出的獲利吐回給力致？

日前《今周刊》獨家報導，神祕大戶蕭漢森取得力致18.33％股權隔天，又賣出7千4百張、約9％股權。這是否違反《證交法》短線交易「歸入權」？

《證交法》明定，「上市櫃（含興櫃）公司董事、監察人、經理人或持有公司股份過10％的股東（即內部人），對公司的上市股票，如於取得後6個月內再行賣出，或於賣出後6個月內再行買進，並因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司。」換言之，公司內部人只要在6個月內有買入再賣出，須將獲利還給公司。

問題來了，持有10％以上的股東該如何認定？投保中心指出，據證管會（證期局前身）1996年函釋，實務上採「兩端說」的認定方法已行之有年。也就是說，取得及賣出股票時，都需具有持股10％以上的大股東身分，才會被視為短線交易，這時賺取的獲利才會有「歸入權」。

而另一方面，《證交法》規定上市櫃公司內部人每月持股變動情形，應由公司在次月15日前申報公告，蕭漢森現在持股剩多少，可能要等到9月中才會知道。

從蕭漢森進出力致的情形來推估，8月9日元大證券的成交量只有3224張，約占力致4％的股份，因此，蕭漢森8月10日購買力致時，持股很有可能尚未超過10％，不具備大股東的身分，也因此似乎沒有短線交易的問題。

事實上，短線交易並非不常見。據證期局統計，去年台灣應行使歸入權案件共281件、金額達7672萬元；前年股市熱絡時更達307件、金額逾3億元。

本刊求證力致，是否對蕭漢森主張歸入權，至截稿前力致不回覆相關問題。

不過，今年上半年股市炒翻天，誤踩短線交易紅線者不會少，證交所、櫃買中心每年6月及12月底會統計短線交易。蕭漢森是否踩線？最快今年底有答案。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1393期)

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