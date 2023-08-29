為何15秒短影音讓人上癮、出現「抖音腦」？關鍵在這機制！一文看懂多嚴重

【文．翁申霖】

擁有逾10億活躍用戶的TikTok（國際版抖音）充斥許多有趣生動的短影音，讓人忍不住一看再看，不少人開始滑起短影音便停不下來，足見其讓人上癮的魔力，TikTok也成為Z世代最受歡迎的社交軟體。 2022年《公視主題之夜SHOW》更以TikTok為主題，播出澳洲公視紀錄片「TikTok：世界上最夯的APP」（TikTok：The World’s Most Popular APP），探討在短影音時代下，帶來的成癮威脅與資安危機。 有專家直接點名TikTok如何影響兒童及青少年的大腦，最新研究表明TikTok恐怕會改變未成年人的「注意力長度（Attention span）」，年輕世代沉迷於短影音，導致產生像是吸毒般的「成癮」行為，甚至因此難以專注在無法即時提供滿足感的活動，這樣的現象又被稱作「抖音腦」（TikTok brain）。 （儘管「TikTok」和「抖音」都隸屬於同一家母公司「字節跳動」（ByteDance），但官方多次強調，TikTok和抖音是2個截然不同的平台，在中國境內的用戶只能使用抖音，TikTok則是針對國際用戶推出；兩者唯一共通點就是都有中國背景。）

根據similarweb.com的資料，TikTok躋身全球最受歡迎前二十大熱門網站之列，榜首依然由google.com霸榜，而TikTok目前名列第15位，相較於2022年5月又往上升3個名次。

截至2023年7月的資料顯示，全球最受歡迎的前五大網站分別是：

1. google.com

2. youtube.com

3. facebook.com

4. instagram.com

5. twitter.com

若單從社群媒體網路網站的類別看，TikTok也擠進全球最受歡迎的前五大社群媒體之列，僅居whatsapp之後，名列第5位。

截至2023年7月的資料顯示，全球最受歡迎的前五大社群媒體分別是：

1. facebook.com

2. instagram.com

3. twitter.com

4. whatsapp.com

5. Tiktok.com

打開TikTok，全是配上音樂的15秒短影音，搞笑、跳舞、寵物、溫馨，幾乎任何題材都能在TikTok上看見，短短15秒的有趣內容令人一滑再滑，在源源不斷的短影音中，構成哪些潛藏問題？

短影片成癮會對大腦造成什麼影響？

美國《THE WEEK》引述《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專欄作家Julie Jargon文章，短影音之所以能有大量的觀看次數，是與大腦的多巴胺（Dopamine）有關。多巴胺是一種重要的神經傳導物質，可影響一個人的情緒，它最重要的功能是讓大腦產生「獎勵機制」，也就是說當做了某些事，能夠帶給人快樂的正向情緒。

「為了追求大腦的獎勵機制（Reward System），你會持續不斷地瀏覽TikTok短影音。」辛辛那提兒童醫院（Cincinnati Children's Hospital）閱讀與識字發展中心（Reading & Literacy Discovery Center）主任John Hutton說明，「TikTok平台就像是一個『多巴胺機器』（dopamine machine），大腦大量分泌多巴胺就會增強對愉悅事物的渴望，如美味的食物、吸毒，亦或者是吸睛的短影片。」

而礙於片長限制，短影音內容通常較為浮誇，為的就是達到在極短時間內提供娛樂的目的，造成多巴胺異常分泌過度刺激大腦，帶來滿滿的紓壓、愉悅感；因此，用戶長時間觀看短影音，在習慣接受「短暫刺激」的情況下，只會令人愈來愈上癮，有如把短影片當成毒品攝取到近乎成癮的行為。

後續便會開始難以專注在無法即時提供滿足感、節奏較慢的活動內容，例如閱讀、寫作等，從而出現「抖音腦」（TikTok brain）的狀況。

神經心理學家Sanam Hafeez指出，「當你透過滑動螢幕看到讓你想笑的東西時，你的大腦就會受到多巴胺的刺激；反之，你可以快速地轉向會讓大腦產生多巴胺的影音內容。當大腦反覆處理快速，且具有獎勵性特點的內容時，用戶就會出現成癮現象。」

針對TikTok如何影響大腦的研究，目前還處於早期階段，不過，中國貴州財經大學（Guizhou University of Finance and Economics）與美國西密西根大學（Western Michigan University）於本月發佈的一份最新報告顯示，短影音會對人們的專注力，甚至大腦的運作造成影響。

長時間觀看TikTok、Instagram Reels，或是YouTube Shorts等短影片，除了會導致成癮行為，令人難以將目光從這些精彩短片中抽離，這份研究也得出會影響孩童、青少年注意力的結論。

為什麼孩童的注意力特別容易受到威脅？

《華爾街日報》指稱，當兒童、青少年在做一些需要「長時間保持專注」的事情時，像是閱讀、解數學題、寫作，他們會啟動一種名為「定向注意力（directed attention）」的機制，而這一機制始於大腦前額葉皮質層（prefrontal cortex，PFC），是大腦中負責決策和控制衝動的區域。

「定向注意力是指能抑制分心、保持專注以及適當轉移注意力的能力。」克里夫蘭兒童診所（Cleveland Clinic Children’s）注意力與學習中心的臨床主任Michael Manos說明，「它需要更高層次的技能，例如預先做好規劃和確定優先次序。」

孩童跟青少年之所以難發揮定向注意力，更難擺脫眼前手機的誘惑，是因為「前額葉皮質層要到25歲才能發育完全。」

Michael Manos表示，TikTok上不斷變化的內容，在大量短影音衝擊下，用戶根本毋需長時間保持專注，集中注意力的時間明顯降低。

「如果孩子的大腦已經習慣了持續性的變化，往後便會更難去適應數位世界之外，那些變化沒那麼快的非數位活動，並難以投入無法快速帶來滿足感的內容。」

《Attention Span》作者、美國心理學家Gloria Mark也向《連線》（Wired）雜誌表示，時下青年正經歷一場「文化灌輸（a cultural indoctrination）」，變相鼓勵他們習慣甚至更喜歡具有高度刺激的快速場景轉換，當短影音帶來密集刺激後，「其他一切都變得感覺很無聊」，無法集中精神在慢節奏事情上。

「在外力疊加的效應下，只會讓人們，尤其是年輕人的注意力變得更加短暫。」

健康數據公司OM1首席精神科醫師卡爾·瑪奇（Carl D. Marci）博士直言，前額葉皮質發展得愈成熟，做出的選擇就會越明智，也就更能因應「快餐化」的短影片一波又一波的衝擊。

社群媒體有意解決這問題？

要如何挽救這般「短影音成癮」的窘境？除了練習自我約束之外，或許也得仰賴始作俑者——社群媒體的一臂之力。

面對外界對短影音負面影響的質疑，部分社交媒體公司已針對年輕用戶，實施限制長時間瀏覽的相關措施。以TikTok來說，TikTok不會在晚上9點後向13至15歲的用戶推播通知，且會定期建立影片，來提醒年輕用戶暫時放下手機別再滑影音，鼓勵他們步出戶外走走或是吃點零食。

至於YouTube的話，YouTube雖沒直接限制「YouTube Shorts」內容的功能，但發言人Ivy Choi強調，儘管短影音內容如何影響年輕人的研究才剛起步，但公司也正同步密切關注這一情況。

針對YouTube上的影片，母公司Google已做出應變措施，限制18歲以下用戶使用的功能，例如關閉兒童和青少年的自動播放功能； 並在預設選項下，13至17歲用戶的休息或睡覺提醒也會開啟。

專家也建議，家長若能主動努力平衡孩子使用社交媒體的時間，便能抑制成癮情況，來增強專注力，但這需要花費極大的努力才能辦到，「光是不讓孩子接觸科技產品是沒用的，若能在減少螢幕使用時間的同時，建立其他更有吸引力的活動，像是踏出戶外玩耍，那就會更有效果。」

本文暫不授權媒體夥伴

本文授權自今周刊，原文見此。

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