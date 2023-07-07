李玟抑鬱成疾…罹乳癌瞞母動手術 富商夫沒陪還去旅遊！乳癌早期不致命「看清徵兆」

樂壇天后李玟7月2日輕生送醫，搶救3天於5日過世，享年48歲，家人也發出聲明證實。據了解，李玟在達醫院已呈現「腦死狀態」，被醫生宣判腦死難以救回，不過港媒報導，高齡86歲的母親除了要醫生持續搶救以外，中醫出身的她親自幫女兒針灸頭部，無奈仍回天乏術。 有知情人士透露，李玟不只患有憂鬱症，半年前也傳罹患乳癌，為了不讓媽媽擔心，她隱瞞病情獨自一人到醫院開刀，當時富商夫Bruce竟不在身邊陪伴。

CoCo李玟殞落，二姊李思林悲痛宣布這個令人心痛的消息，她提到李玟數年前就有抑鬱症，長時間與病魔對抗，其實李玟不僅有抑鬱症，早在今年2月，李玟就在個人微博上發表長文表示，自己天生左腿有缺陷，今年初也動手術重新學走路，沒想到週四(7/6)又爆出，李玟這半年還確診乳癌的消息。

跟據《ETtoday新聞雲》報導，知情人士悲痛表示，李玟半年前罹患乳癌，1個人跟病魔對抗，只有姊姊陪在身邊，不敢讓媽媽知道，至於是乳癌第幾期？知情人士低調說，好險儘早發現切除腫瘤，後續沒有做化療。不過，讓人遺憾的是，李玟一個人進醫院，承受所有的痛苦，老公卻去旅遊。對於李玟曾罹患乳癌一事，姊姊李思林也證實了。

許多歌迷都很關心是否會替李玟舉辦追思會？根據《自由時報》報導，李思林表示，因為妹妹是非自然死亡，因此需要解剖，預估要4到6周時間釐清死因，無論是告別式或是追思音樂會，目前都沒法確定時間，不過希望妹妹未來能在兩岸三地舉辦追悼會，希望訂在8月。

根據財團法人癌症基金會衛教資訊，乳癌若早期發現，可以不必切除整個乳房，5年存活率可高達90％以上，第1期患者更有80％可存活超過10年，而乳癌的治療方式與疾病分期有關，因此正確診斷非常重要。

零期至2期

簡單而言，零期乳癌表示原位癌，亦即癌細胞尚未侵犯到乳房間質。其治療方式為乳房保留手術加上輔助性放射線治療或單純性全乳房切除手術，並不需要腋下淋巴結廓清術及術後輔助性化療。若原位癌只接受乳房保留手術，且癌細胞本身是荷爾蒙受體陽性，則建議口服五年的Tamoxifen。

至於第一期及第二期乳癌，其手術治療仍是乳房保留手術加上輔助性放射線治療，或全乳房切除術，此外，腋下淋巴結廓清術或哨兵淋巴結切片檢查是絕對有必要的。

3期至4期

大部分第三期的乳癌病人，一開始就施以手術治療並無法清除全部的腫瘤，因此建議先接受含有anthracyclin或taxane的術前化學治療，若因而腫瘤縮小，其後的治療方式則與先前提到的第一、二期治療方式相當。

第四期的乳癌代表有遠處的癌細胞轉移，治療上以藥物為主。若是癌細胞是荷爾蒙受體陽性，且僅有骨骼或軟組織的轉移，則可以先行使用抗荷爾蒙藥物治療。若是癌細胞是荷爾蒙受體陰性或有內臟(如肝、肺)的轉移，則以化學治療為主，此時應否額外使用Herceptin，則決定於癌細胞是否有Her-2基因的過度表現。

乳癌徵兆

乳房有腫塊但不會感覺疼痛。 乳頭出現異樣分泌物。 乳房有局部或全面性凹陷。 乳房皮膚紅腫或潰爛。 腋下淋巴腺紅腫。 在乳房附近或腋下的區域有腫塊或變厚。 乳房大小或形狀改變。 乳房、乳暈或乳頭有顏色或皮膚感覺的改變、或不癒的皮疹。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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