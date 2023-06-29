讓中國加入WTO是美國一世紀來最大錯誤！朱敬一：美中衝突不再侷限「地緣政治」

【文．鄭鴻達】

《今周刊》周三（6/28）舉辦第六屆「台灣大未來 國際高峰會」，《今周刊》發行人梁永煌在致詞時談及5年前首屆的「台灣大未來」中，關於輝達NVIDIA的預言成真，其中包括GPU需求大幅成長、AI日益進化已為人類解決各種問題等趨勢。

中研院院士朱敬一更在專題演講中以美中衝突為例分析，直言「地緣政治」概念已經過時，並透露美國在台協會（AIT）官員曾和他說過讓中國加入WTO是他們「過去一世紀犯過最大錯誤」，並建議台灣因應變局，應以「戰略轉向」代以以往「戰略槓桿」策略。

梁永煌：5年前《今周刊》「台灣大未來」的預言如今成真

梁永煌於開場致詞表示，今年「台灣大未來」國際高峰會主題為科技永續、解密新局，關鍵字包括通膨壓力、地緣政治、軍工產業、資安、AI、ESG等，充分反映當前國際政治、經濟環境，還有台灣的關鍵議題。

梁永煌表示，在5年前首屆「台灣大未來」，輝達NVIDIA台灣業務副總經理林敬祖談及，未來5年因各式類神經網絡所需資料量愈來愈大，電腦效能需再提升30萬倍，但摩爾定律已無法趕上電腦效能需求，須仰賴GPU，並提到AI會變更聰明，為人類解決社會上各種問題。

梁永煌說，這段話至今言猶在耳，5年後的今天，當時關於AI的預言，已經透過ChatGPT成真，且輝達的市值，也從當時的1438億美元，成長到前天的1兆30億美元，整整增加6倍，這顯示AI是現在科技最重要趨勢，也是台灣科技展現卓越競爭力的場域。

梁永煌談及《今周刊》關注的議題，包括台灣人口問題、18歲公民權、年金改革等議題。他感謝在讀者支持下，《今周刊》勇奪金鼎獎等獎項，並期許未來能一起關心相關議題，也期盼持續關注、推動18歲投票權，以及儘速推動勞保改革等。

《今周刊》發行人梁永煌。 今周刊提供

巴特：台灣這條龍須在周遭強權風暴下改變麟紋

首場大師專講中，獨立智庫Thematic Markets創辦人巴特（Marvin Barth）透過錄影，以「強國對峙及通膨壓力下 全球總經趨勢」為題演講談及，台灣為亞洲四小龍之一，是最早採納全球化的地方，作為全球化先進者，爬上技能和收入階梯，加入全球最富裕、技術最先進的經濟體。

巴特提及，台灣擅長設計並生產全球最精密的半導體，是現代全球經濟不可缺的組成，但台灣現在必須適應完全不同經濟環境，且須在周遭強權風暴持續加劇中完成。他強調台灣這條龍必須在「颱風」中改變麟紋，這位全球化贏家必須不斷演進，才能因應新世界秩序的挑戰。

全球政治經濟學面臨在地化等四大主題 巴特斷言30萬年貿易增長趨勢已終結

巴特也點出會重新定義全球政治經濟學的四大全球主題，包括「在地化」、「相信就會成真」、「全球無序」和「不確定性」。他表示，在地化也被稱為「去全球化」，推動的力量是科技而非政治或國家對抗，且反會增加福利和收入，而非減少，因此與者必須不斷調整適應才能生存。

巴特強調，過去40年來，先進國家GDP中投資占比持續下降，新興市場則上升，反映出超級全球化時代，但在2012年，差不多是全球貿易與收入比達到高峰時，趨勢反轉了，他斷定「30萬年來的貿易增長趨勢結束了」。

獨立智庫Thematic Markets創辦人巴特（Marvin Barth）透過錄影分享。 今周刊提供

朱敬一：美中鬥爭不再僅限於「地緣政治」 兩國體制各有創新優勢

朱敬一以「地緣政治與台灣戰略」為題演講分享表示，美中鬥爭是未來重頭戲，這已不再是地緣，地緣雖然重要，但在現代科技社會，地緣只是其中一種面向，美中衝突面向包含6G、AI、貿易、南海、量子運算等，都不僅限於地緣，要考慮談論的是哪個面向。

朱敬一表示美國、中國都必須要進行創新，因此自由主義與集體主義中的創新能力孰優孰劣目前還比較難說。他將創新分為「wild ideas」和嘗試修正（實用）兩種，後者需要大量的實地試驗。

朱敬一以晶片試驗為例表示，在中國，政府可以下令要求全國某一地區的所有居民都使用某款新晶片，如此就可以進行實地實驗 ，但在民主國家很難如此做，因此集體主義在這部分，就對創新有幫助。

朱敬一也說，但民主國家如美國有很多「wild ideas」（狂想），這是其強項，例如美國太空總署（NASA）科學家羅伯特·朗（Robert J. Lang）退休後，將摺紙玩出令人咋舌的程度，還因此被NASA找回去，將摺紙中的幾何學應用於衛星技術。

朱敬一詼諧地表示，「wild ideas」在極權國家比較不容易發生，因為太狂野的思考，可能因此去監獄裡面好好思考，因此這在民主國家比較容易發生。他結論，自由主義與集體主義各有擅場，要看應用在哪。

讓中國加入WTO 朱敬一：AIT官員曾說是美國「過去一世紀最大錯誤」

此外，朱敬一表示，民主化理論20年前當紅，認為經濟發展後會促成民主化，但中國加入世界貿易組織（WTO）後打破民主化理論。他透露曾有美國在台協會（AIT）官員和他聊天時，曾言讓中國加入WTO，是美國「過去一世紀以來最大的錯誤」。

朱敬一表示，這是因為民主化理論並不了解中國的「列寧黨國一元體制」，黨決定一切、政治完全影響經濟，例如網路封鎖，就是為了維穩、政治利益，如果在中國經濟能影響政治，阿里巴巴創辦人馬雲就不會下台。

中研院院士朱敬一暢談地緣政治與台灣戰略因應。 今周刊提供

因應世界變局 台灣應以戰略轉向取代戰略槓桿

朱敬一表示，在他擔任WTO擔任外交官的3年期間，正是美中衝突最盛之時，當時他目睹美中貿易戰、科技戰。他說，美國在歷史上築起過三道牆，包括北約組織（NATO）的軍事牆、CPTPP的關稅牆，以及包含軟硬體的科技牆。

朱敬一強調，雖然印太戰略與CPTPP很重要，但美國的科技牆才是更可怕的，因此台灣應該以「pivoting」（戰略轉向）因應而非以往的「levaraging」（戰略槓桿），要預判戰局、事先部署、操作個兩三年，並期盼若干年後能有更大的改變。

朱敬一在簡報中結論指出台灣該如何「與龍共舞」，他指出中國這個鄰居的經濟成長已面臨自然瓶頸，且與美國等國交惡，科技戰已不可免；他也點出中國不可能走向民主，加上中國民族主義高漲，台灣更是明顯標的，而且中共國家主席習近平之心，更是路人皆知。

江文若：亞洲國家在經濟、戰略重要性大增 台灣已站上國際舞台「C位」

經濟部國際貿易局局長江文若以「全球變局下的台灣經貿新戰略」專題演講中分享，美國這5年間進口來源變化很大，該國從中國進口的比重，從原本逾21%，在5年間下滑至16.5%，並改從墨西哥，以及亞洲的東協、台灣、印度等進口。

江文若強調，亞洲現在不只已是國際貿易重要引擎，在戰略地位上也很重要，這也影響到台灣的經貿走向。她說，近期各重要國家開始強調供應鏈韌性與安全，且開始重視新的議題包括氣候變遷、數位貿易等。

江文若說，未來台灣要因應上述趨勢，她自信地表示台灣如今已站在國際舞台「C位」，如今全世界都知道台灣的重要性，總統蔡英文也說過台灣是世界各國最可靠、最有效率、最安全的夥伴，因此台灣將強化與理念相近夥伴合作，這包括美國、歐盟及新南向國家等。

經濟部國際貿易局局長江文若。 今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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