老四川創辦人梁朝辰睡夢辭世…從13張桌到年收10億 醫：猝死有2種可能

【文．胡肇芳 整理】

興櫃股老四川(2741)週二(6/27)上午透過重訊公告，創辦人暨執行長梁朝辰逝世，據了解，他昨晚突然在睡夢中離世，享年56歲。老四川表示，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。

梁朝辰原本在哈爾濱當婚紗攝影師，2003年向中國友人學習麻辣鍋配方後，帶回「三香三椒三料及七滋八味九雜」川味秘方，返台創業，由1間只有13張桌子的麻辣燙店家，變身麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司。

老四川旗下品牌包含老四川麻辣燙、四川小灶、紅亭迴轉麻辣鍋，共計14家直營門市，同時跨足電子商務，並建立供應全台門市與企業客製服務的中央工廠。2014年，老四川登錄興櫃掛牌交易(2741.TW)，是台灣首家興櫃掛牌的麻辣鍋店，年營業額上看10億。

不罵員工「不能」罵員工「不為」

根據《經理人》先前報導，談起自己的管理哲學，梁朝辰表示，每個員工都被他罵哭過。不過他強調，罵人是門有底蘊的藝術，「會罵人跟懂得罵人是截然不同的，正確且適當的責罵，是幫助員工成長的最佳利器。」

遇到員工犯錯時，梁朝辰會先釐清員工的心態，以及他們對工作的掌握度，才決定指導或責罵的程度。因此，若遇到不願意好好做事，惡意違反紀律的員工，梁朝辰會不留情面地責罵，甚至重懲。「不教而殺謂之虐，我不罵員工『不能』，我罵員工『不為』。」

霸氣撥1200萬盈餘給500多名員工分紅

根據《自由時報》報導，梁朝辰從底層勞工做起，珍惜和他一起打拚的員工，除了年終、季獎金，還提撥1200萬元盈餘分紅發給員工，他把員工當成家人照顧，也讓員工們都稱讚是「大暖男」。

梁朝辰不僅對員工好，《鏡週刊》2017年曾報導，梁朝辰長期捐錢做公益，不過他很低調，只表示：「我們做得到就做，贊助幾萬元或是10、20萬元。」1年老四川就捐出2、300萬元。

此外，梁朝辰還有個身分是「交通義勇警察大隊大隊長」，他跟著朋友一起加入義交行列，出錢出力，從小隊長、中隊長到獲選大隊長，還連任多屆大隊長，投身公益不推辭，豪邁義氣受肯定。如今在睡夢中辭世，也讓商界、警界扼腕不捨。

醫：睡眠中猝死，有兩種可能

醫師表示，睡眠中猝死的可能，第1是心肌梗塞，容易發生在起床前，第2常見的原因是心律不整，在睡夢中發生嚴重的心室震顫或心搏過速。另外還有心肌病變、瓣膜性疾病，以及心臟衰竭等，都可能出現睡夢中猝死。

由於睡夢中的猝死不容易預防，只能靠減少危險因子包括三高控制、保持血管健康，至於心律不整需要靠24小時心律監測，或置放去顫器或心律調節器。

本文授權自今周刊，原文見此。

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