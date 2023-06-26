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自住客下半年可抄底？專家：堅守心中底價 參考實價登錄打95折砍起

聯合新聞網／ 今周刊
馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，隨著新法上路，下半年可望看見房價見底，若有買房需求者，可留意後續進場時機。示意圖／ingimage
馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，隨著新法上路，下半年可望看見房價見底，若有買房需求者，可留意後續進場時機。示意圖／ingimage

【文．盧沛甫】

2022年台灣房價見頂，台中北屯區躍居全台交易熱區冠軍，但自2023年開始房市急凍，今年下半年，被視為是打炒房政策的「平均地權條例」將於7月1日正式上路，台灣房價是否可能下探？馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，隨著新法上路，下半年可望看見房價見底，若有買房需求者，可留意後續進場時機。

根據2022年永慶房屋統計聯徵中心資料指出，30-50歲六都購屋熱區第一名由台中市北屯區拿下，何世昌分析，一個區域要成為購屋熱區，必須具備大量人口，加上民間重大投資或是政府建設等利多消息帶動，北屯區為台中市人口最多的行政區域，加上周邊有捷運設施，價格相較水湳重劃區便宜，自然吸引買盤進駐。

不過，2023年房市成交量下滑，「平均地權條例」將於7月1日上路，未來整體房價是否會有持續下跌的空間？何世昌觀察，若以內政部的全台第一季買賣移轉棟數來看，買氣比起去年同期明顯下滑，未來打房政策上路，將讓價格修正的現象更為明顯，惟市場預期2024將迎來降息，房市可能迎來復甦。「預估這波房價低點會出現在今年第四季。」何世昌預估。

房價續跌，是否增加自住客議價空間？何世昌認為，自住客或是首購族普遍較為害羞，容易失守自己心中的最低價，他建議自住客可以實價登錄價當參考基準、以此向賣方提出議價空間，「但不要奢求拿到8折、7折的價格，以目前市況提出95折左右空間較合理。」

針對自住客買房，何世昌認為，買房要以自己的原生地作為優先選擇，若跨區買房，容易因不熟悉異地，而忽略了當地的嫌惡設施；若是自住兼投資的買房族，何世昌表示，可以留意正在興建中的捷運沿線，「像是台中藍線、桃園綠線、台北萬華中和樹林線。」雖然房市空頭一樣會面臨價格修正，但房市多頭時房價上漲走勢更具潛力。

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