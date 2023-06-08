尹崇堯南山股東會處女秀！小股東接力提問：何時上市、保費入不敷出？他一一回應

【撰文・林韋伶】

南山人壽周三(6/7)舉行股東會，潤泰集團總裁尹衍樑獨子、南山人壽董事長尹崇堯上任以來，首次主持股東會。 尹崇堯首次獨挑大樑主持股東會並不輕鬆，多位南山人壽工會成員同時也擁有股東身份，提問議題從公司何時上市、勞檢遭罰如何改善、保費入不敷出的危機，到質疑尹崇堯薪資揭露不夠清楚等。 面對股東接連的提問與質疑，尹崇堯試圖拉近彼此距離，除了請股東上台時報股東戶號外，也主動稱呼股東的名字。

在股東會進行的過程中，多位工會成員接連發問，準時從早上9點開始的股東會，一直到中午時間都沒有結束，其中有幾位股東有發言超時的問題，在現場工作人員上前示意應結束發言或甚至將麥克風拿走時，尹崇堯多次大氣要求：「沒關係，讓他說」，也讓後續一位股東上台發言時讚賞：「你讓我們可以繼續發言，風範我滿欣賞的」。 今周刊提供

尹崇堯股東會處女秀 面對提問轟炸台風穩健

甚至，當一名股東抱怨過去在股東會上曾遭襲擊，在現場大聲反應卻反被調侃：「你那麼壯，被碰一下又不會怎樣」，尹崇堯在回應時直接向股東道歉：「抱歉讓你股東會體驗不好」，並表示在他主持的股東會上，絕不允許襲擊發生、不允許參與人員被不當對待。

對於每年股東會都會被問到南山人壽何時上市的問題，尹崇堯回應：「上市一直是公司整體目標，也在往此方向邁進。」總經理范文偉則補充，要上市前還有諸多財務條件與法規要克服，其中也會牽涉勞資問題，將積極解決。

有工會成員則質疑，根據勞動部公布，南山人壽因多次違反勞基法遭罰7、8千萬，損害股東權益。對此，南山回應對於勞政主管機關的裁罰與指導，公司虛心檢討；其中，近年裁罰主因多為違反勞基法第32條第1項，未經工會同意使勞工在正常工作時間以外工作，對此，公司將持續與工會進行溝通，期盼早日達成共識。

股東憂心保費入不敷出 總座解釋：還有股債孳息收入千億多可運用

此外，股東也相當憂心，在人口老化的趨勢下，南山人壽去年的保費收入與支出已經出現死亡交叉，缺口逾200億元，公司要如何應對？

南山回應，2022年受美國聯準會採取持續且大幅度升息與縮表政策影響，導致金融市場極度波動，各類資產均呈現重挫。在此極為罕見的全球經濟環境劇變下，迫使保險公司必須從確保清償能力及維護保戶權益等面向考量，改變管理金融資產之經營模式，以能持續達成對保戶及股東的長期承諾等經營目的。 今周刊提供

南山人壽及許多其他保險公司因應經營模式改變，自2022年10月1日起進行金融資產重分類。到今年首季，公司淨值為3077億元，淨值比為6.0%，RBC也高於法定要求。整體而言，南山人壽財務狀況健全，清償能力無虞，沒有流動性問題。

范文偉也補充，新契約保費收入下降是業界整體的狀況，但南山人壽保障型產品其實表現不錯，因此經營績效還是在水準之上，市占率大約有9%到10%，維持前3名。儘管南山投資型保單被停售，但因為債券有孳息、股票有股利，一共可以增加約1000多億元的收入，公司在流動性與現金部位上沒有死亡交叉的問題，還是可以支付保費。

會中也有小股東關心尹崇堯的睡眠情況，他巧妙回應不太記得去年的睡眠狀況，但在南山人壽工作每天都是「戰戰兢兢」，說明自己深知壽險經營的責任巨大，希望小股東放心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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