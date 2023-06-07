月存2.5萬退休金 想拿8％報酬很OK！基本開銷靠「這款ETF」：夠穩讓人有信心

【撰文‧段詩潔】

如何對抗綠通膨？從「2023退休理財暨永續投資大調查」結果顯示，目前投入永續投資的受訪者，似乎已「嘗到甜頭」，對於未來退休金準備也更具信心。

退休金計畫的管理者，應該要考慮任何能為退休人員創造最大財務回報的因素……。這是常識！」今年3月，美國總統拜登以略帶諷刺的用詞這麼說。語帶嘲諷，是因為他所力挺、要讓退休金管理納入氣候變遷等因素考量的法案，一度面臨遭到國會翻案的窘境。

上任以來第一次，拜登動用否決權擋住翻案，因為在法案確立之前，美國勞動部已收到超過兩萬份來自金融界、學術界、操盤人，乃至於一般民眾的意見回饋，綜合考量後的結果，套用拜登的話，如果退休理財不能納入氣候變遷等因素，「將危及全美勞工的退休金！」

因應氣候變遷，減碳工程已經成為全球集體運動，其所引發的「綠通膨」趨勢，則被各國央行與投資機構視為影響貨幣政策、金融環境的全新變數，當然也就牽動了著眼長線的退休理財效果。

國人退休理財面貌

每月平均投入2.5萬元 偏好定存工具

那麼，你該如何面對這個連美國總統也著急的退休大敵？依循美國勞動部的邏輯，「永續投資」應是用以對抗綠通膨的利器之一，而從《今周刊》與施羅德投信合作、於今年三月進行的「2023退休理財暨永續投資大調查」結果，確實，也能感受到「永續投資族」對於退休理財的「少一點擔心、多一點信心」。

這項每年執行的調查，是以30到60歲，目前有進行投資理財或參與家庭理財決策者為對象。調查顯示，在政府法定退休金之外，國人目前每月投入退休理財的平均金額約為25659元，高於去年調查的24870元，似乎反映了經過去年空頭行情後，理財族已開始適度「拉高本金」，藉此彌補報酬率的降檔。

不免俗地，調查中也會詢問受訪者在進行退休理財時的工具選擇，與去年情況類似，定存、股票、保險、基金等，均仍位居前四位；其中，會把基金納入退休理財工具的比率略逾半數，達52.8％。而若把退休理財族分為「持有基金」與「未持基金」兩大類，一個微妙的現象也首先浮現。

「您目前是否擁有『永續投資』相關投資標的？」面對這道提問，整體調查約有四分之一受訪者回答「有」；但進一步細看，「未持基金」族群目前投入永續投資的比率不到17％；相對而言，「持有基金」的受訪者中，目前則有多達35％正進行永續投資。

永續投資的最大麻煩，就是標的篩選的判斷，必須仰賴所謂的「非財務指標」，既然「非財務」，也就脫離了一般投資人過往慣用的基本面數據分析，在進行投資決策時，像是面對著一道難以輕鬆跨越的高門檻。在此之下，資產管理業者的先行篩選、把關，以及推出相關基金工具，從調查結果來看，的確有助於退休理財族朝著永續投資的世界跨出一步。

這一步很重要，因為從接下來的調查分析來看，目前投入永續投資的受訪者，似乎已經「嘗到甜頭」，對於未來退休金準備的充足與否，也更具信心。

舉例來說，當被問到「未來兩年，為了您的退休準備，請問您會不會選擇永續商品或基金進行投資？」整體調查結果顯示，表示「可能會」的比率近6成，但敢說「一定會」的比率僅有1成。然而，同樣的問題，若單看「目前已有永續投資」的受訪者，回答「可能會」的比率固然相差不多，卻有近3成的意願是「一定會」。

換言之，現在已進行永續投資者，未來兩年「可能會」或「一定會」持續以永續投資當作退休理財工具的比率，高達九成。他們為何「一試成主顧」？調查顯示，在被問到「選擇永續投資的理由」時，這群受訪者回答「績效相對好」的比率並不算高，但，卻有四三％選擇了「績效相對穩」。

以永續基金來說，更常見的稱號或許就是「ESG基金」，事實上，ESG三個英文字母之所以能在近年掀起永續投資浪潮，主要訴求並非相關標的能夠一路領銜，而是能夠「規避外部環境風險，達到長期累積報酬領先」。從調查結果顯示的國人永續投資體驗心得來看，在經歷2022年全球金融市場的空頭走勢後，仍有不少永續投資者給予相關商品一個「穩」字評價，一定程度展現了永續投資的核心特質。

夠穩，也就會讓投資者對於長期報酬更具信心。於是，從一道關於退休生活的提問中，也能約略發現這群理財族相對於整體受訪者的心態差異。

未來退休最擔憂什麼？

「不足以過舒適生活」指名度最高

「對於未來退休生活，您有沒有任何擔憂的地方？」在回答這個可以複選的問題時，整體調查結果顯示，「退休金不足以達到預期的舒適生活」，成為指名度最高的選項，被填選的比率達66.5％，其次則是「退休金不足支付日常基本生活開銷」。問卷所列出的這兩個「退休金不足」，就是所有選項中被點名最多的答案。

有趣的是，儘管差別並不算大，但對於目前正在進行永續投資的受訪者來說，填選這兩個「不足」的比率，都能略低於整體調查結果，也更低於「目前沒有永續投資」的受訪者。

舉例來說，在「退休金不足以舒適生活」的選項上，缺乏永續投資的受訪者當中，有66.8％勾選了這個答案，略高於「永續投資族」的65.6％。沒錯，兩者的差異僅在兩個百分點之內，但別忘了，永續投資的核心訴求終究是「規避意外風險、長期穩健累積」，本來也就不宜把「爽退」的夢想過度押注於ESG投資理念。

但既然標榜長期穩健，那麼，至少在「基本生活開銷」的任務上，永續投資就必須使命必達了。

從調查結果看，較為明顯的差異也就存在於此，目前沒有進行永續投資的受訪者中，有61.8％擔心未來累積的退休金不足以支應日常開銷，但「永續投資族」對此表示憂心的比率，則降到了56％。整體而言，去年退休理財族在永續投資的空頭體驗，應該就是更能感受到「穩健」的投資效果。而這樣的體驗，也讓這群人對於退休理財的報酬率期望值更加樂觀、更有信心。

退休規畫合理期待？

年報酬率8％是共識 永續投資族有感

「對於整體退休規畫，您預期平均的年報酬率大約是百分之多少？」關於這道問題，整體調查結果顯示，年報酬目標設定在8％以上的比率約為67.3％。如果把整體調查對象再切分為三種類型，漸漸地，就能開始釐清「最有信心」的退休理財族，究竟是何樣貌。

首先，目前正在進行永續投資的受訪者當中，有69.2％認為年報酬8％以上應該算是合理期待，比率略高於整體調查結果。

再往下看，在「永續投資族」當中，有45.5％表示現階段手中的永續投資比重，超過整體投資額的兩成以上，而這群「永續投資鐵粉」，則有71.1％是把退休理財的年報酬率設定在8％以上，這個比率，又微微地再向上拉高一些。

最後一個關鍵變數，回到那個引領不少理財族跨出永續投資第一步的基金工具。在這份調查中，若單獨抓出「退休理財工具包含基金的永續投資鐵粉」進行觀察，那麼，這群人認為退休理財每年報酬應該超過八％的比率，則是忽然墊高一個檔次，來到了76.8％。

在退休理財上，該如何面對綠通膨的威脅？就算你不看美國總統拜登先生的建議，那麼，從國內調查中所顯示的結論來看，也以能得到一定的答案：透過基金工具，跨出永續投資的重要一步，應該就是合理解方。

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