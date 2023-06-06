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陸「世界工廠」時代結束？日企坦言「日產CP值較高」半導體大國能重振雄風？

聯合新聞網／ 今周刊
圖／今周刊攝影資料庫
圖／今周刊攝影資料庫

【文．李浩宇】

日本經濟自平成時代以來衰退了30年，許多日本企業為求發展，接連不斷在勞動力相對低廉的海外國家設廠、增資。但隨著疫情衝擊、烏俄戰爭、當地原物料上漲、日圓貶值等外力衝擊，日本製造業不得不開始向本國回流，尤以新創公司腳步最快…

日本為了重振「日之丸半導體」，復興半導體大國的聲勢，於2022年8月10日設立了由8家日本大企業支持的半導體製造商─Rapidus，包括海內外知名的豐田汽車、索尼、軟銀等，加深了日企對國內設備的投資意願。但Rapidus的成立，只能說是加速了日本的內需回歸風潮，而不是主因。

日本製造業的內需回歸在疫情前就已悄然進行，由於國際情勢激烈變化，烏俄戰爭與日圓急貶、當地原物料上漲、全球供應鏈混亂、地緣政治風險提高、企業出口成本提高因素，使得日企在海外的發展受到不少影響，紛紛回頭尋求本國資源並轉移生產據點，因此對日本的製造業回歸形成一股「暖流」。

受烏俄戰爭等劇烈國際情勢變化，日企海外進出壓力大

─影響事業發展的因素與佔比

資料來源：日本經濟產業省
資料來源：日本經濟產業省

受上述因素影響，日企受到最多衝擊的部份如下：

資料來源：日本經濟產業省
資料來源：日本經濟產業省

由上表可知，在海外各種不安定因素下，特別是海外貨源供應與業務活動受到衝擊，致使日本內需回歸加速，尤以尚未完全紮根海外的新創產業速度最快。

中國失去廉價勞工優勢　誘因大減

位於東京都千代田區，主要從事牙齒矯正器具生產的DRIPS公司，2021年以前約有九成器具生產都外包給越南的廠家，2022年後因日圓快速貶值及當地原物料、運費高漲等因素，後來決定委託日本國內廠家生產，目前九成的業務用器具已在日本國內生產製造。

另一家位於東京都葛飾區，從事農地整地用機器人開發的CuboRex公司，自2022年12月起，包括零件在內的所有新產品，在日本國內製造的比率也高達九成。該公司原本看準中國外包費用便宜，此前有部份訂單委託給中國製造，但近二年外包成本上漲到與日本相差無幾，所以決定將產能回歸到日本。

CuboRex的採購部長牛腸彰表示：「考量到與中國的語言溝通、生產成本與品質各方面因素後，（我們）覺得還是把生產重心移回國內比較好。」言下之意，若是中國失去了原本的廉價勞力優勢，日企外包給中國製造的誘因大減，不如將製造據點移回國內，不僅沒有語言問題，品質還有保障。

原本日企看好中國等國家的人力成本便宜與優惠稅制的有利因素，相繼將生產基地移往海外，但疫情以來的近三年的國外生產成本提高，使得這一情況有了顯著改變，日企開始感受到「國內生產的CP值比在國外還高」。加上中國疫情期間接連不斷的封城，讓日企在中國的供應鏈與產能大受影響，致使日企不得不另謀他途。

日企回流兩大關鍵：日圓貶值、地緣政治風險

此外，地緣政治風險與日圓貶值也是日企回流的關鍵因素。根據日本統計數據公司─帝國數據銀行對2萬5000家公司調查的問卷顯示，有超過6成的企業認為烏俄戰爭導致原物料上漲的衝擊相當大，在當地購買原物料成本過高；超過5成的企業認為國際性的貨源斷流讓人十分不安。

值得關注的是，雖然內需回歸風潮為當前趨勢，但一些日本大企業要在短期內將供應鏈移回國內，其花費的成本與人力讓企業高層難以決斷；而新創企業由於事業規模不大，相對較無此包袱，因此可以果斷地「斷捨離」，迅速將產能移回國內。

另一方面，日圓貶值導致投資工廠設備或業務用裝置的成本變低，雖然一些日本大企業無法立即將生產重心立刻移回日本，但也開始在國內積極對設備投資增資。例如2022年，速霸陸就在群馬縣的新工廠挹注了近2500億日圓（約556億新台幣），京瓷在福岡縣的新零件工廠也投資了600億日圓（約133.5億新台幣），佳能位於栃木縣宇都宮市的新工廠亦投資了約500億日圓（約111.2億新台幣）。

本文授權自今周刊，原文見此

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