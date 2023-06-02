台泥小股東轟「住套房快10年」 董座張安平：虧多少我賠你、但水泥不做1件事活不下去！

【撰文・林依榕】

台泥5/31召開股東會，卻有小股東當場向董事長張安平抱怨，希望台泥在發展綠能產業的時候也能顧一下股價，指出現在股價多在10年線以下徘徊，代表投資人近10年都被套牢；張安平對此霸氣回應「你算一個數字出來，賠多少我給你」，他也強調，水泥業如果不投資綠能、不減碳活不下去！

台泥近年大舉投資綠能產業，5/31召開股東會宣布今（2023）年配息0.5元、現金殖利率1.34%，不過卻有股東質疑，自2018年開始轉型的台泥，過去花了700～800億元投資像是電池、儲能等綠能產業，但有哪些投資是是回收期短的？內部報酬率（IRR）又是多少？

台泥董事長張安平表示，台泥隨著趨勢在改變，每一項投資都是經過董事會同意，但沒有人能保證每一個決定都是正確的。張安平進一步說明，之所以會投資綠能產業，是因為要讓水泥事業能夠長久延續，「如果水泥業不減碳，是活不下去的」。

張安平也向股東喊話，「每一個投資確定不會造成大量的虧損，但是並沒有一定非要IRR高到某個程度才能投資，如果需要這個，你去找高科技公司，搞不好他們有，我是沒有。」

他也進一步以台泥的葡萄牙水泥公司為例，能從一間破產公司到賺錢，正是因為減碳因素、用電結構的改變。

有股東則向張安平提出建議，希望台泥在發展綠能的同時，也能顧及已經位於10年線以下的股價，因為這代表了投資人近10年都是被套牢的。

張安平聽後回應，「你算出這10年加上配股配息，真的有賠錢嗎？你算一個數字出來，你賠多少我來賠你，但你賺的要分給我，不用多，1%就好。」

他坦言，心裡其實知道很多老股東需要股息過日子，但是一方面要投資、一方面要照顧股東，「這兩件事是很不同的，我盡可能做到」，並表示台泥發展能源技術都是靠自己，台泥是有未來的，要給股東們的是一個合理的利潤。

本文授權自今周刊，原文見此。

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