Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥…漢來用主題套房圈粉 砸4億改裝用3策略老少通吃

【撰文‧陳葦庭】

銀灰色的地毯，牆上是可愛的Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥等三麗鷗卡通人物，這是1995年開幕的高雄漢來大飯店，去年完成首度大規模改裝後所推出的全新主題客房。

據統計，光是漢來大飯店、漢來美食二大事業體改裝所投入金額，就高達近四億元新台幣。讓人好奇，長年穩坐高雄五星飯店本土龍頭的漢來，為何要在疫情期間逆勢投資，針對住房、餐飲大規模改裝？

「高雄競爭對手愈來愈多，必須讓消費者知道，漢來也在改變！」漢來大飯店副總經理陳素娟坦言，疫情前，公司就有改裝計畫，但推動集團加速腳步的關鍵，正是近幾年陸續插旗高雄的新飯店。「畢竟客人會比較新舊硬體，所以老闆一直告誡我們要『先蹲後跳，蹲馬步找機會』。」

事實上，疫情後，飯店、餐飲業出現洗牌潮。2022年，才開幕兩年的高雄萬豪繳出營收12.9億元成績，超越漢來的12.5億元，搶下高雄飯店龍頭，這家在高雄經營27年的老字號飯店得奮力一搏，才能在嚴峻競爭下搶占更多商機。

AI機器人、卡通主題房、頂級餐飲

老字號面目一新 老少通吃

透過軟硬體設備差異化，吸引不同族群消費者，是漢來轉型的第一支箭。

改裝前，高雄漢來全館共540個房間，是高雄洲際的兩倍多。他們思考，頂級市場有限，若在不同樓層規畫不同設備和服務，就可滿足不同客群。

例如，2018年底漢來將15到19樓的客房改裝，導入人工智慧機器人，並命名新品牌為漢來逸居，消費者從訂房、辦理入住到退房，全程採自助式服務。由於節省了人力成本，價格比一般客房低2成，吸引不少年輕消費者或講求效率的商務客入住，營運至今，平均住房率都維持在7成左右。

又如，為了鎖定親子市場並培養忠實顧客，漢來攜手日本三麗鷗，一次引進8個知名IP（智慧財產），打造三麗鷗主題樓層。

陳素娟解釋，聯名知名IP推出主題房在飯店業不是新鮮事，但，如何滿足家庭客卻是一大挑戰。為此，他們花了半年研究，最後決定將原本的27個房間打掉，規畫成18個空間，提供大、小朋友更寬敞的娛樂、互動場域。

第二支箭，是提升餐飲精緻度。

來到高雄漢來大飯店頂層45樓，三家餐廳都做了升級。原本的龍蝦酒殿改為預約制包廂「星光薈」，牛排館與鐵板燒餐廳重新裝潢後，也有了新的品牌名稱「焰Flamma」。

「現在的消費者，愈來愈要求體面。」漢來美食行銷企畫部副總經理吳若寧點出近年高雄消費型態的轉變，直言物超所值不再是王道，能否提供獨一無二的體驗才是關鍵。

其實，從去年頒布的高雄米其林指南，就可一窺高雄餐飲市場變化，像是國城建設投資的米其林一星餐廳Liberté、承Sho，一位難求，顯示南台灣的飲食有精緻化趨勢。

「重點是怎麼把客人的心拉回來。」吳若寧不諱言，去年，台北泰順街起家、主打高CP值（性價比）的無菜單鐵板燒初魚鮨插旗高雄漢神百貨，初期確實影響了漢來的鐵板燒生意。所幸，團隊在疫情期間重新裝修，透過調整食材菜色、裝潢環境、餐具器皿等面向，又重新吸引客人回流，根據統計，回客率高達33％。

多品牌、多據點攻市占

留住老客戶 拉攏年輕人

最後，是透過多品牌、多據點來提高市占率。

今年7月，漢來美食將以新品牌「溜溜酸菜魚」在北高雄開出集團旗下首家街邊店；漢來大飯店10月將在台北南港開新飯店，南投日月潭也正在規畫中。

「年輕人漸漸成為消費主力，留住老客人的同時，也必須培養新客。」吳若寧和陳素娟不約而同地說。

原來，疫情之後，隨著國際連鎖酒店、連鎖餐飲品牌不斷擴張，漢來也意識到，唯有擴大規模才能更快速打響知名度並培養客群。「在其他城市體驗過後，他們到高雄，選擇我們的意願也可能會提高。」陳素娟解釋。

只是，隨著國境開放，國旅熱潮逐漸退燒，陳素娟坦言，接下來高雄飯店數量可能供過於求，如何在競爭激烈的環境中，靠軟硬體優勢持續保持領先地位，是漢來未來最大的挑戰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1380期)

延伸閱讀》

Netflix抓寄生帳號最高收200！1招破解「等於沒漲」：沒同住也能用 客服認了

「兒子，我為什麼不替你買房」一個媽媽的真心告白，為何引起父母贊同？

「1兆男」黃仁勳來台先逛夜市！親民又霸氣、喊水結凍24年前就展露：我很擅長戰鬥，不獨特毋寧死