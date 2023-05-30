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18歲女學霸錄取哈佛翻轉人生！出生在監獄只見過媽一次…她要感謝這「貴人」

聯合新聞網／ 今周刊
18歲少女卡斯納成功考取哈佛大學，並獲得全額獎學金。（圖／翻攝自Academy for Science & Health, Conroe ISD 臉書）
18歲少女卡斯納成功考取哈佛大學，並獲得全額獎學金。（圖／翻攝自Academy for Science & Health, Conroe ISD 臉書）

【文．黃明惠 整理】

無論來自哪裡、出身如何，只要不輕言放棄，再加上意志力和毅力，相信總會在替人生困境找到出路。

一名出身在美國德州18歲少女的故事，雖無法稱上賺人熱淚，但也許能帶給人心裡一股積極與困境對抗的力量。

少女卡斯納（Aurora Sky Castner）以學年第三名成績從高中畢業，並成功考取世界頂尖「哈佛大學」；看似平凡無奇的一件事，但其成長故事卻不平凡。

綜合外媒報導，雖然母親在監獄裡生下她，從小由父親撫養長大，甚至只見過母親一次面，但這都沒有影響卡斯納追求自己想要的人生。儘管出身比別人「特別」，但卡斯納從小學開始，就立志要考上哈佛大學，反轉自己的人生。

對於能考上哈佛，卡斯納歸功於她的「導師」莫娜漢比（Mona Hamby）。

莫娜並非真的是卡斯納學業上的導師，她其實是社區輔導計劃（Project Mentor Program）中的一員，這個計劃是將當地孩童與成人志願者配對，2人必須每周共進午餐一次，由成人志願者對孩子提出各種建議，成為學校之外的「啟蒙導師」。

回憶兩人初次見面時的狀況，莫娜表示當時卡斯納年僅8歲，「她告訴我曾去過監獄、媽媽也不在身邊」，這番話讓莫娜決定不能只是每周和卡斯納吃吃飯飯就好，她認為必須花更多時間在卡斯納身上。

也因為這個重要的決定，改變了卡斯納的一生。莫娜先是陪卡斯納配人生中第一副眼鏡、第一次剪頭髮，還帶她到哈佛大學校園參觀，也正因參觀了哈佛校園，讓當時還是小學生的卡斯納，燃起想進入哈佛大學就讀的決心，且立志要獲得獎學金。

申請哈佛大學的申請信上，卡斯納以「我出生在監獄裡」作為開頭，僅憑這句話還不足以引起招生委員會的注意，當然也要加上她高中出色的學習成績，才讓她順利錄取。

如果沒有遇到人生中的貴人莫娜，也許卡斯納就不可能考上哈佛，甚至人生道路已經走偏，卡斯納對於莫娜帶給她的一切相當感激，不只影響她的一生，更讓她知道雖然成長過程中沒有母親陪伴，但她還有許多關心她、幫助她的人，「人生的每一段經歷都非常有價值」。

本文授權自今周刊，原文見此

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