日出茶太珍奶賣進60個國家、漢典到英賣牛肉麵…台灣餐飲國際爭光 成功祕訣曝光

【文．彭蕙珍】

疫情後餐飲業復甦！謝金河在《數字台灣》節目中指出，台灣的餐飲業一開始看起來不起眼，經過時間的累積後爆發實力，他特別邀請六角國際事業董事長王耀輝、赴英國投資的漢典食品董事長鍾紀銘談餐飲的全球佈局。

王耀輝指出，日出茶太（Chatime）在全世界60個國家、有1400家店；鍾紀銘表示，台灣美食在英國很受歡迎，尤其是牛肉麵，他希望更多餐飲業者加入，一起打「歐洲盃」。

王耀輝說明，咖啡市場的全球產值，一年大約550億美金、茶220億美金、珍珠奶茶產業大概30億美金，「到全世界，大街小巷都是咖啡店，但很難找到一間茶店，台灣的珍珠奶茶產業鏈剛好就補到這個缺口；從30億到550億美金之間還有很大成長空間。」

科技化、標準化 日出茶太成功秘訣

「2018年日出茶太在全球有1000家店時就在思考，如何倍數成長？在2023年到2025年達到2500家店。」

他強調，珍珠奶茶產業最重要的戰略物資是珍珠。因此，於2019年購併台灣市占率最大的珍珠製造工廠，最近研發出5分鐘就可以煮好的「快煮珍珠」。

當時，他就有感於人工會越來越貴也越來越難請，投資矽谷一家專門做茶飲機器人的新創公司Botrista，「我們希望透過它讓工序更有效率。」他強調：「征戰全世界、變成很大的連鎖體系，標準化、科技化是必經的過程。」

另外，打品牌更要注重食品安全，六角從茶山到茶廠都有一套檢驗標準和溯源流程，他說明：「走出去如果沒有食品安全，就不會有品牌，也沒有任何發展可能。」

目前，日出茶太在5個國家有超過百家店，包括菲律賓、印尼、馬來西亞、澳洲、加拿大，並由當地團隊經營，每年成長20到30%。

《數字台灣》截圖

王耀輝表示，在國際化過程當中必須引進西方團隊，以澳洲市場為例，最初進入澳洲是透過代理商，2011年決定購併它。2015年將澳洲經營團隊全面換成西方人，今年年底在澳洲可以開到200家店。

「澳洲的西方團隊非常強，今年會讓澳洲團隊到美國發展，重點是從西方人角度看珍珠奶茶，如何和消費者溝通？用他們的語言去講我們的品牌故事。」他有感而發的說：「這是整個國際化當中，我覺得最重要的一個部分。」

除了茶飲，2013年六角導入餐食品牌，代理日本的銀座杏子豬排、大阪王將、段純貞牛肉麵，今年初代理韓國全球知名的橋村炸雞。王耀輝說明，2017年餐飲從六角集團獨立，成為新的集團，未來會往資本市場去。

台灣傳統小吃 進軍英國照樣賣

漢典食品8年前進軍英國，謝金河笑道：「台灣最傳統的滷肉飯、香腸等小吃美食，在英國能夠有一席之地是不容易的，要付出比台灣創業要更百倍的精神跟力氣。」

漢典食品董事長鍾紀銘說明，他在台灣從事冷凍調理食品產業，今年邁入第26年，「在台灣餐飲業是高度競爭，我在食品加工業和餐飲連鎖業練就一身好功夫。」

他表示，台灣文化融合西班牙、荷蘭、日本、鄭成功、國民軍等不同時期，飲食文化本來就很多元，「跨出去再做微幅調整，就能夠符合當地的口味。」

《數字台灣》截圖

至於為何選擇到英國？他指出，走訪歐洲，唯獨英國沒有英國菜，「我認為解決社會問題的痛點就是商機。」

回顧在英國佈局，他分為3個階段。

第一個階段是創業期。了解當地的法律稅務、生產製造、倉儲物流、通路門市的擴點。

第二個階段是疫情期。剛好投資時，英國脫歐，英鎊下跌。「專家曾說，在英鎊最低點的時候，是留學、旅遊、投資最好的機會。」

第三是現階段。他表示，倫敦的人口大約有800~900萬，加上外來的流動人口將近1千萬。在英國，漢典賣得最好的是牛肉麵，因為日本拉麵、越南河粉早就進入市場，並被英國人接受，同時，他也看好在英國的華人對台灣美食的喜愛。

鍾紀銘分享漢典在英國佈局的三個策略：

第一是主打台灣美食，在超市上架，「目前7~8成亞洲超市都能夠看到我們的商品。」

第二是幫當地連鎖餐飲技術代工，熟悉當地人餐飲和口味。

第三是餐飲的佈局，自己開門市、餐廳，可以了解當地人的消費習慣。

謝金河笑道，漢典的國際化是走一條「人煙罕至」的路，很了不起。

本文授權自今周刊，原文見此。

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