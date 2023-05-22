國小生一言不合就下毒…偷加「黃金葛汁液」害同學肚痛 毒物專家曝後果
【文．黃明惠 整理】
究竟是多大的摩擦，讓國小生夥同他人對同儕下毒？這不是連續劇情節，真實在台中某國小上演。一名高年級學生因與同學有嫌隙，竟夥同另外3名同學對同班同學下毒報復，使被害者喝下裝有「黃金葛汁液」的水，造成腹痛現象。
台中教育局證實此事，也說校方有對相關學童進行輔導，並已依法處理。對此，毒理專家招名威痛批「現在小孩怎麼了？」，直呼：「真的很扯，不爽就來下毒？」
整起事件駭人聽聞，台中某國小高年級學生和同學有糾紛，先是查詢毒物資料，包括姑婆芋、黃金葛、夾竹桃等，接著夥同3名同學抽籤決定使用黃金葛，並趁受害學生不在時，偷偷將黃金葛汁液倒進其水壺裡。
台中教育局表示，經查此案後，學校已針對當事人、關係人等分別進行輔導處遇措施，行為人、被行為人家長也提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請，依程序進行調查。
毒理專家招名威在臉書指出，一般來說，應該是擔心是寵物會誤食黃金葛，但沒想到竟然有人會拿這種東西來毒害同學，讓他詫異現在小孩怎麼了「心裡是有病嗎」？
這3種植物都超毒
招名威解釋，黃金葛的汁液內含有高濃度的不溶性草酸鈣，用顯微鏡來看的話是很容易看到結晶的塊狀物，誤食高劑量的話，在口腔是會引發嚴重發炎反應，噁心、嘔吐、疼痛、無法吞嚥，若進入身體，會有全身性的過敏反應發生，嚴重甚至會有氣喘、呼吸阻塞的情況。
此外，招名威也說，姑婆芋和夾竹桃也都是危險植物，一個含有大量的生物鹼，另一個含有強心配醣體（一種心臟毒素），人吃下去也是會有嚴重的過敏反應，都有可能會致死。
農委會網站公告相關資訊指出，夾竹桃是知名的有毒植物，毒性之強可以讓誤食的人畜死亡，但其毒性必須入口才會發生作用，如果只是欣賞或接觸並沒有中毒危險。
食藥署網站也公告，姑婆芋全株皆有毒，且不會因為烹煮而降低毒性，內含的草酸鈣、氫氰酸及生物鹼，誤食會出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，部分患者則伴隨流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛等。
若是萬一誤食怎麼辦？中央社報導，台中榮總毒物科主任毛彥喬指出若誤食姑婆芋、黃金葛，因為無特殊解毒劑，只能透過喝冰水、冰牛奶緩解症狀，症狀會持續多日；至於誤食夾竹桃的話，多數醫院都會有解毒劑，宜盡快就醫。
本文授權自今周刊，原文見此。
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