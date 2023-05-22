快訊

台灣最後一位前慰安婦阿嬤92歲過世 婦援會：持續要求日本政府道歉

桃機上空發現不明空飄物 機場緊急關閉40分鐘目前已重新開放

脫口秀藝人嘲諷解放軍遭清算？中共這政策成擋不住的野火

國小生一言不合就下毒…偷加「黃金葛汁液」害同學肚痛 毒物專家曝後果

聯合新聞網／ 今周刊
某國小生與同學發生摩擦，竟心生怨恨夥同3名同學下毒報復，他們將黃金葛汁液裝進水壺裡，受害者飲用後出現身體不適，家長也報警處理。圖ingimage
某國小生與同學發生摩擦，竟心生怨恨夥同3名同學下毒報復，他們將黃金葛汁液裝進水壺裡，受害者飲用後出現身體不適，家長也報警處理。圖ingimage

【文．黃明惠 整理】

究竟是多大的摩擦，讓國小生夥同他人對同儕下毒？這不是連續劇情節，真實在台中某國小上演。一名高年級學生因與同學有嫌隙，竟夥同另外3名同學對同班同學下毒報復，使被害者喝下裝有「黃金葛汁液」的水，造成腹痛現象。

台中教育局證實此事，也說校方有對相關學童進行輔導，並已依法處理。對此，毒理專家招名威痛批「現在小孩怎麼了？」，直呼：「真的很扯，不爽就來下毒？」

整起事件駭人聽聞，台中某國小高年級學生和同學有糾紛，先是查詢毒物資料，包括姑婆芋、黃金葛、夾竹桃等，接著夥同3名同學抽籤決定使用黃金葛，並趁受害學生不在時，偷偷將黃金葛汁液倒進其水壺裡。

台中教育局表示，經查此案後，學校已針對當事人、關係人等分別進行輔導處遇措施，行為人、被行為人家長也提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請，依程序進行調查。

毒理專家招名威在臉書指出，一般來說，應該是擔心是寵物會誤食黃金葛，但沒想到竟然有人會拿這種東西來毒害同學，讓他詫異現在小孩怎麼了「心裡是有病嗎」？

這3種植物都超毒

招名威解釋，黃金葛的汁液內含有高濃度的不溶性草酸鈣，用顯微鏡來看的話是很容易看到結晶的塊狀物，誤食高劑量的話，在口腔是會引發嚴重發炎反應，噁心、嘔吐、疼痛、無法吞嚥，若進入身體，會有全身性的過敏反應發生，嚴重甚至會有氣喘、呼吸阻塞的情況。

此外，招名威也說，姑婆芋和夾竹桃也都是危險植物，一個含有大量的生物鹼，另一個含有強心配醣體（一種心臟毒素），人吃下去也是會有嚴重的過敏反應，都有可能會致死。

農委會網站公告相關資訊指出，夾竹桃是知名的有毒植物，毒性之強可以讓誤食的人畜死亡，但其毒性必須入口才會發生作用，如果只是欣賞或接觸並沒有中毒危險。

食藥署網站也公告，姑婆芋全株皆有毒，且不會因為烹煮而降低毒性，內含的草酸鈣、氫氰酸及生物鹼，誤食會出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，部分患者則伴隨流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛等。

若是萬一誤食怎麼辦？中央社報導，台中榮總毒物科主任毛彥喬指出若誤食姑婆芋、黃金葛，因為無特殊解毒劑，只能透過喝冰水、冰牛奶緩解症狀，症狀會持續多日；至於誤食夾竹桃的話，多數醫院都會有解毒劑，宜盡快就醫。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

超商浩克遭警棍猛K 12下，中壢警記過2次！警察執法過當？律師嘆：毆打手無寸鐵的人也是暴徒

懶人包／基北北桃1200月票來了，首波預購補助100元！什麼是TPASS？要怎麼買、可存原悠遊卡？

退休後拿著「敬老通行證」搭地鐵送貨，月掙不到1萬元...73歲才退休的韓國兼職老人給台灣高齡化警示

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

國小生一言不合就下毒…偷加「黃金葛汁液」害同學肚痛 毒物專家曝後果

究竟是多大的摩擦，讓國小生夥同他人對同儕下毒？這不是連續劇情節，真實在台中某國小上演。一名高年級學生因與同學有嫌隙，竟夥同另外3名同學對同班同學下毒報復，使被害者喝下裝有「黃金葛汁液」的水，造成腹痛現象。

廣達股價超車鴻海 AI伺服器概念股還可買？張捷：4面向找到產業趨勢

今年四、五月的台股雖呈現盤整，但加權指數於5/18日攀上萬六，近期軍工、儲能、AI概念等產業題材表現火熱，不少中小型股輪番上漲，對此曾在法人機構擔任研究員、今周學堂理財老師張捷，在《毛利小姐變有錢》節目中分享自己研究產業的五大心法及對下半年產業趨勢看法。

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

台灣夏季往往悶熱難耐，部分地區高溫飆破30度已是屢見不鮮，讓許多民眾待在家中不得不開冷氣解暑，導致電費帳單一來常讓人吃不消！有一網友分享，自家十幾年來的夏季電費月月都破萬元，為了解決此煩惱，便毅然決然換掉家中冷氣、重配電線，兩相較之下竟差了將近8千元的電費。

經典賽日本隊奪冠狂歡 照樣留下乾淨休息區！重返世界第一 經濟效益能有多大？

日本在世界棒球經典賽(WBC)擊敗美國奪得冠軍，這是時隔14年第3度奪冠，而棒球為日本的「國球」，有專家推估，日本隊封王創造的經濟效益高達650億日圓(約新台幣150億元)。

夜店飯店都虧損 經營20年Neo19也熄燈…「最懂信義計畫區的二房東」想做3件事

疫情期間，王超立旗下的夜店、飯店和商場都面臨虧損，他經營20餘年的Neo19也熄燈。這位被稱為「最懂信義計畫區的二房東」，要如何在古稀之年，和女兒重啟事業？

房價差不多！他買3房新屋的房屋稅 竟比中古大樓多4倍？專家點出「差距關鍵點」

根據不動產資訊平台資料顯示，去年第4季六都契稅金額每件在3.6萬~5萬元，全國平均每件4.4萬元，意即平均買1間房屋要繳納給政府的契稅金額，就要4.4萬元，相當於上班族1個月的薪水。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦