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雲品不做傳統飯店！創新「君品Collection」賺管理財 盛治仁：明年觀光客重返疫情前水準

聯合新聞網／ 今周刊
雲品集團董事長盛治仁。 圖／聯合報系資料照片
雲品集團董事長盛治仁。 圖／聯合報系資料照片

【撰文・彭蕙珍】

雲品國際（2748）週二（4/11）召開法說會，董事長盛治仁指出，第一季住房較疫情前已回升8成多水準，第二季和2019年差不多打平，預計第三季起會有進步空間。

就住房來說，2019年君品酒店達8成以上，因疫情掉到3成受創較重，2022年仍無法恢復到2019年時的表現，主要是宴會業務，以及君品是以國際商務旅客為主，因此恢復不會太快。

為讓客人悠閒 限制住房率

而雲品日月潭館在疫情時業績則是不受影響，因爲國旅很夯，雲品反而限制住房率，讓平日不超過7成。盛治仁說明：「我們不希望客人來到雲品覺得很擁擠，要很悠閒。」連吃早餐的時間也延長到12點，讓客人能夠真正放鬆、提高服務品質。

他表示，國境開放後，國人開始出國旅遊、衝擊國旅市場，影響飯店業者；外國觀光客開始回流，台北市飯店業回到疫情前水準，這兩件事同時都在發生中，但是「漸進式的」，「兩股力量會慢慢回到疫情前的常態，2024年才會恢復到位。」

「以前進來台灣的觀光客一年約有1100萬人，現在看單月流量，我估計2023年頂多在500~600萬。」

創新商業模式 吸引業主洽談

盛治仁說明，雲品的經營模式比傳統飯店靈活，不只專注經營飯店，還有君品Collection，在旅館業做出新的商業模式，如淡水嘉廬、台北茹曦酒店餐飲與宴會事業、台中寶元紀、烏來紅河谷園區、台南安平案，台中總太水湳圓觀，「這是在賺管理財，不需要投資，有業主找我們洽談。」

位於台中的「圓觀」 (Palazzo Colonna)宴會場域，將於5月20日正式開幕，主打國際級豪宅式餐飲管理，以全包式婚宴與露天田園景觀設計攬客，預售期訂單已破70場，訂單能見度已來到2024年12月。

如曦酒店SUNNY BUFFET也因業績及訂位翻揚，將於4月15日起增加假日下午茶餐期；位於桃園的皇家薇庭與與台中蘭克斯特，因場地擁有獨特性，運用戶外場地和引進自然日光的豪宅宴會穩定推廣業務，將能持續維持委託經營案的穩定獲利能力。

他強調，雲品不斷在想新的商業模式，因此做了頂級露營車、溫泉園區，「原來的飯店模式要不停精進，要給客人新體驗，像我們從來沒做過露營車，一推出就要做到位。」

另外，雲品委託經營案也進軍海外，盛治仁指出，雲品杭州是台泥旗下杭州台泥環科委託經營，預計在2025年上半年正式營運，合約在酒店營運後起算25年，「雲品杭州會替我們帶進更多成長動能。」

稍早雲品公告雲品公告前3月營收6.23億元，年增14%，第一季營收創同期歷史次高。不過，因持續改善軟硬體，3月5日至3月17日日月潭館閉館13天，導致3月營收月減27%、年減15%。

展望後市，政府普發6000元促進消費，宴會市場復甦、邊境解封、跨境旅遊市場同步回溫，加上雲品日月潭館進行改裝升級計劃後，可望因市場復甦維持營運動能，使餐飲與住房業績同步穩健成長。

本文授權自今周刊，原文見此

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