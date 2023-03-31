花1億打造莊園民宿「每間房都能看到海」！夫妻落腳台東圓夢：不想等退休才來做

【撰文・彭蕙珍】

「有些事，是不能等的。」Ann（陳麗萍）40歲那年和家人買下台東一甲地經營起民宿，她笑道：「我不想等到退休後再來做這件事。」 她和先生Dandy（陳怡全）在台北從事不動產租賃10多年。2013年來到台東度假，在小馬和平山小徑散步時，偶爾間看到面對三仙台、綠島，依山傍海的土地。 「好美喔！我們被這裡的環境深深吸引，如果可以住在這裡生活，該有多好。」 花2年時間、斥資1億打造歐洲風的「奧麗雅安莊園」，2021年無畏疫情開幕，以「每一間房都可以看到海」頂級路線，吸引無法出國的上市公司董事長、政治人物、明星等入住。

她和先生攜手圓夢的「奧麗雅安莊園」，置身在小馬隱密山裡。台東的山和海已經相當吸引人，民宿的這塊地更是清幽。沿著小徑直走，以為前面沒路了，轉個彎卻又豁然開朗，忽然眼前出現一棟南歐風格、氣質滿分的巨型建築。

走進民宿，一陣香氣撲鼻而來，剎那間彷彿置身在南法。從大廳透明玻璃，可以眺望前方的香草園，以及遠方的三仙台，「這根本在仙境啊！」民宿女主人Ann笑道：「客人說我們是神仙夫妻。」 今周刊提供

「不少客人進來民宿就會『哇！』不停驚嘆的說：『這不就是我的夢想嗎？』」Ann親切的說：「我沒有特別覺得自己在築夢，我只是把夢想變成真的。」

29歲開咖啡廳 經營不動產租賃

Ann的父親是事業有成的工廠老闆，畢業後她回家族事業工作，每年都會和姐姐到歐洲旅行，歐洲的建築、人文風情深深的吸引她。29歲那年，和先生創業、開咖啡廳，無奈不賺錢，3年就結束。

後來，兩人投入不動產租賃業，學習房地產經營，租賃、裝潢、出租，這份事業做得順風順水，也賺到了一桶金。於是，思考能否經營飯店、旅館，或是民宿？

Dandy說，他們在台北火車站、宜蘭礁溪，還到花蓮及墾丁，都沒找到適合的地點。

2013年在台東興昌買了一塊2.5分的土地，剛開始，只是將這裡當成度假之處，幾個月來一趟台東。Ann說：「我們買了一個貨櫃屋放在上面，我會在裡面做麵包，老公去上木工傢具課。」此時，認真思考是否落腳台東。

台東買1甲地 先當農民種樹

來到東河是意外插曲。Ann和東河一間民宿主人很熟，2012年左右，在民宿附近散步，看到一塊土地用圍籬圍起來。隔年舊地重遊，籬圍打開了，舊地主整理出一片草原，眼前是一望無際的海，還能遠眺三仙台。

「實在太美了！」她很想在這裡經營民宿，「與家人商討後，決定一起共同持有這塊地。」她認為，在這裡能夠一定能夠經營親友、客人都能住得開心、喜歡的民宿。

買下後，夫妻開始思考，在這塊土地上種植對人類有益的農作物，「那時因食安問題，回收油造成民眾惶恐，我們在想是否種橄欖，可以榨油。」從沒務農經驗的他們，就這樣跳進了農業，結果當然是悽慘。

「因為台灣季節氣候關係，種植的油橄欖樹，只會成長，並不會開花結果。」夫妻倆陸續嘗試種植咖啡、鳳梨、木瓜等水果。

最慘的是2015年11月，他們充滿熱情的種了700棵木瓜。沒想到，尼伯特颱風肆虐全部掃光，造成不少農損。 今周刊提供

這一次，夫妻倆決心報名農業種植相關課程。經歷經前幾次種植失敗經驗，開始種植香草。

他們發現澳洲茶樹萃取的精油，有很多功效，後來再陸續種植天竺葵、迷迭香、檸檬香茅、岩蘭草、廣藿香、金銀花等多種香草植物來萃取成精油。 今周刊提供

民宿設備頂級 還有電梯

買下土地的4年後，Ann和Dandy才著手興建民宿。

Ann很喜歡歐洲百年建築，決定走托斯卡尼風。走在香草園，她指著莊園說：「這是我夢想中的建築；我希望能蓋一間百年長存的建築，在台東屹立不搖。」

從小她對美的事物，包括室內裝潢、庭園造景，有著高度的興趣和美感，敏銳度極高的她，經常幫親友操刀室內裝潢設計。在莊園的內部設計上，走歐式鄉村風。她表示，室內所有布品、沙發、燈飾，都是多年收藏。

房間內的設備很頂級，床墊用的是席伊麗，一張床至少要10萬。Ann解釋：「一張好的床讓人一夜好眠，有充飽電的感覺。」她還貼心規劃電梯，方便行動不便的老人、小孩上下樓。 今周刊提供 今周刊提供

學調精油 備品也是自家做

香氛更是「奧麗雅安莊園」的特色。在花園種植香草後，Dandy一直在思考能做成什麼產品？莊園在疫情開幕，客人少，他能全心投入「調香」。

他表示，因太太很喜歡香氛，因此他收集了市面上知名的香氛品牌，慢慢試調出自己喜歡的味道。

「我將花園種的各種香草都拿來試，調出最好聞的香味，再拿到工廠請他們做成產品，包括洗髮精、沐浴乳、洗手乳、洗面乳、按摩油、擴香。」目前，莊園內使用的備品都是自家做的。 今周刊提供

「香氣能夠記憶，希望來到莊園的客人，能夠記得在這裡度過的幸福時光。」

不到50歲就圓了民宿夢。Ann和Dandy笑道，希望能將這份快樂的事業永續經營下去。 今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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