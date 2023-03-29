今年台股一路猛衝 還能上車嗎？市井股神郭勝不藏私：10檔看好名單出列

【撰文‧唐祖貽】

儘管內憂外患不斷，台股卻似乎充耳不聞，從去年10月底至今一路過關斬將，目前已逼近萬6大關，漲幅超過3千點；至於個股表現更是強強滾，漲幅逾倍的比比皆是。接下來還會繼續漲嗎？還有可以布局的標的嗎？

「市井股神」郭勝：

關注底底高、主力與投信同調標的

鑽研法人與主力籌碼多年的「市井股神」郭勝指出，這幾個月的上攻行情，大戶與法人從默默吃貨到一路拉抬，可說大獲全勝；但從融資餘額來看，這波散戶參與的程度並不高，「軋空手」的效應還在延續，因此，他認為接下來要緊盯籌碼與技術面變化，「漲多的未必不能買，跌深的未必可以接。」

郭勝把現階段值得布局的標的分為兩類，一類是在年線之上，但離年線不遠，且股價基期仍偏低者，例如怡利電、康舒等。他認為，這些個股屬於中長期布局，目前可能因基本面尚未有好消息，或暫時缺乏大戶、法人關愛，但技術面都呈現每次回檔低點愈墊愈高的「底底高」型態，「只要這個型態能繼續維持，逢拉回都可以布局。」

另一類則是目前漲幅已大、基期已高者，例如中興電、台半、華孚等，觀察重點除了「底底高」多頭型態不能被改變之外，還要特別關注主力與投信持股的變化。郭勝進一步表示，中小型股特別重視這兩者的買賣超，如果兩者同步買或賣，比較容易判斷；若兩者不同調，則要特別留意。

至於主力籌碼哪裡看？郭勝表示，其實不需要研究券商分點、打聽大戶動向，多數的免費看盤軟體都有「主力買賣超」的數據，或是每周更新的「千張大戶持股比率」，「看這兩個就夠了。」

郭勝指出，觀察主力與投信籌碼時，若兩者同步買（賣），代表後市較為明確向上（下），比較容易判斷；若兩者不同步，且股價又在相對高低檔時，就須提高警覺，仔細研判。

例如，當股價漲多、基期已高時，若主力開始連續賣超，投信卻仍然大買，就不排除有「市場主力倒貨給法人」的嫌疑，而這往往也是散戶最容易失去戒心的時候；接下來若跌破前波低點，就該當機立斷，出清持股。反之，當股價跌至低檔，往往會伴隨投信的停損賣壓，這時若主力呈現買超，接走投信籌碼，通常也是底部不遠的信號。

郭勝以中興電為例，由於題材夠、業績好，可說是本波領漲股之一，郭勝從年初就一路推薦並持有至今。不過，他表示雖然目前「底底高」的型態還沒被破壞，但已有主力與投信不同調的訊號，「我會提高警覺，暫不動作，觀察前波低點能否守住。」

技術派達人陳榮華：

周線圖搭配技術指標 決定出手時機

另一位技術分析達人、現為「輕鬆投資學院」講師的陳榮華則表示，現階段由於漲幅已大，選股方向首重長線成長趨勢明確的產業或公司，例如他在儲能、車用、低軌衛星、生技四個產業所看好的五檔個股（見下頁表），「即使未來漲多回檔，仍值得逢低布局。」

如何掌握出手時機？陳榮華認為，觀察一檔個股漲勢啟動或結束，「用周線圖搭配技術指標便一目了然。」至於漲勢滿足點，他以周線圖上的前波高低點來計算，並參考追蹤千張大戶與散戶持股比率的變化，以及過往配息狀況一併研判。

陳榮華以台半為例，先從周線圖上找出台半前波高低點，就可算出下一波的目標區，而當KD、MACD與DMI三個技術指標都翻多時進場。

除了技術面，陳榮華還會從現金股息推算合理價、低估價與高估價，他綜合多家法人的研究報告，預估台半去年與今年的EPS（每股稅後盈餘）分別為6.28與6.77元，以配息率7成計算，平均配息為4.57元。再分別以現金殖利率5％、6.25％與3.125％，合理價為91.4元（4.57÷5%＝91.4）、低估價73.1元與高估價146.2元。

再看台半籌碼面，千張大戶持股比率從年初的37.5％提升到最近的51.4％；散戶持股比率反向從27.4％降至14.7％，今年以來「大戶加碼、散戶減碼」的趨勢相當明確。

綜合以上的檢驗，陳榮華強調，愈多面向指出的目標價愈接近，準確度愈高。台半不論周線或現金股息的高估價，都顯示139至146元附近是本波漲勢滿足區，而90元以下相對便宜，「剛好是去年底至今年初大戶積極布局的價位。」3月以來台半持續上攻，目前離設定的目標價還有一段距離，逢拉回值得布局。

除了台半，陳榮華推薦其他儲能、低軌衛星等標的的題材，投資人已較為熟悉，另有一檔較少人注意的醫美股——科妍。他認為，隨著口罩即將全面鬆綁，疫情解封商機將進入新階段，預期對醫美的需求會進一步提升；其他醫美股漲幅已大，科妍應有補漲空間。陳榮華建議投資人可用上述驗證台半的方式，算一算這些個股的目標價區。

儘管以上提到的個股，目前在技術面與籌碼面仍屬強勢，但兩位達人都提醒，大盤與不少個股漲幅已大，須提防回檔風險。郭勝表示，投資人務必嚴守紀律，一旦股價出現「破前波轉折低」，即「底底高」的現象消失，或主力籌碼鬆動甚至持續大賣，都是出場的時機。

陳榮華建議，即使推薦標的「燈光美氣氛佳」，但請嚴控持股比率，「股票現金各5成」，到達目標價時不應戀棧；若未達目標價前指標即轉空，也應先出場，靜待機會。

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