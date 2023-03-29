台積電唯一的月亮！張淑芬用笑與包容成為力量：不是不爭，而是人生不是什麼都要贏

【撰文・林韋伶】

「每次我跟我先生（台積電創辦人張忠謀）出去吃飯，或是有機會遇到一些企業家，我腦子裡就會想，他有什麼東西是我可以污的。」 台積電慈善基金會董事長張淑芬一次在記者會上這樣說明自己是如何為基金會「爭取資源」，話一說完，台下群眾笑成一片。 與其他企業家相比，張淑芬不算擅長背講稿、記數據，但她開朗、親民的特性，總能自然吸引身邊的人與她接近，也能讓大家心甘情願奉上手中有的資源，與她一起做公益。

張淑芬時刻想著如何整合資源作公益，成功推動台積電慈善基金會平台化。 圖／台積電慈善基金會提供

熱心助人為張淑芬DNA 慈善基金會公益平台化獲張忠謀盛讚

「我喜歡去做一些讓人家開心的事情或幫助別人的事情。」談起做公益的起源，張淑芬認為這是在她血液中的DNA，很多時候都是順手去幫助別人，就連自己開始做公益的起源都不太記得。

「到現在我都不覺得我們在做公益，只是看到需要幫忙的小孩、需要幫忙的人，就想辦法協助他們。」

對台積電來說，這塊公司招牌已經大到不需要透過做公益來博取名氣，但張淑芬力推讓台積電的公益事業「平台化」，媒合需要幫助的人與有資源可投入的企業，讓公益做起來更有效率。

對此創舉，連鮮少公開稱讚自己太太的台積電創辦人張忠謀，都曾公開讚許：「她的慈善事業愈變愈成熟，甚至變成了個平台，跟台積電的開放創新平台性質相似，這是很了不起的觀念。」 鮮少公開稱讚張淑芬的張忠謀，對於台積電慈善基金會做公益平台化的概念相當讚賞。 圖／台積電慈善基金會提供

珍惜理智線斷線的每一刻 張淑芬：都是珍貴回憶

除了做公益，張淑芬還有一個重要身分是兩個女兒的媽媽。對許多女性來說，「媽媽」這個角色異常吃重，經常逼得自己理智斷線，但她以過來人的身分鼓勵大家：「珍惜這個吵雜的聲音跟煩躁的時光，因為再過幾年人家就不理妳了，真的。」

張淑芬回想，她的大女兒很喜歡睡覺，每到周末都是睡到中午12點還不肯起床，逼得她要在樓下大喊大叫要她起床，女兒醒來之後還抱怨：「妳可以在我耳邊慢慢講嘛，不要這麼大聲把我嚇醒，」讓她哭笑不得。

還有一次，她發現家裡到處都是點燃過的火柴，發現原來是當時才5歲的小女兒因為好奇而闖的禍，張淑芬說：「我不罵她，但我就買了一堆火柴回家，讓她墊著小凳子站在水槽前，逼著她把所有火柴都玩完。那一次之後，我們家就再也沒有人會玩火柴了。」

張淑芬藉著這兩個故事說明，她也經歷過那些作為母親經常面臨的崩潰時刻，但回頭看，會發現這些都是珍貴回憶。

「我跟我兩個女兒都很親，大女兒小時候什麼事都會跟我說，但到了她高中的時候，有一天我突然發現她的心事只跟朋友說，留給我的只有一堆髒衣服。還有，我的小女兒，小時候不管到哪裡都要拉著我的手，那對我來講是很美的一個回憶，但後來，她也不讓我拉她的手了。」

因為看過孩子成長的變化，張淑芬特別希望年輕的媽媽要學會「轉念」，「珍惜」僅此一次的甜蜜時光。 儘管當媽媽總是有許多崩潰時刻，但張淑芬回頭看認為，這些都是值得珍惜的珍貴片段。 圖／台積電慈善基金會提供

深諳以柔克剛的力量 台積電員工：張淑芬是唯一的月亮

至於，穿梭在職場與家庭間的女性該如何達到平衡？張淑芬認為，首先，要把自己的先生訓練得能幹一點，幫忙負擔家裡事情；第二，在工作上，不一定要做到十全十美，若同事間能互相幫忙最好，各自在擅長的部份多付出一點，就能讓團體更圓滿；第三，要有自己的生活與一點點的空間，保有自我的興趣來調劑生活。

不管在職場或家庭中，女性因為想法比男人更細膩、溫柔，張淑芬認為，就應該運用這樣的優勢，「不要老是抱著『我一定要贏過你』這種心態，我覺得做很多事，應該讓人感受到你的溫暖、溫度、溫柔。尤其，女性的專長就是笑，女性多笑一點的時候，說不定有助於把事情解決。」

「女人呢，講話可以柔一點、不要太剛，我不是要女人什麼東西都不爭，而是要懂得如何以柔克剛，這很重要。在家庭也是一樣，女性的特點是包容，不要什麼都去挑剔別人，包容、柔軟、不要長刺、不一定要爭第一，人生不是什麼都要贏。」張淑芬因深諳以柔克剛的智慧，被台積電的員工形容為「台積電唯一的月亮」。

任何時刻都可能失掉對方 張淑芬：先生身體健康是我每天的願望

與張忠謀結褵逾20年，被問到牽繫她與先生兩人的是愛嗎？她回應：「現在已經是感恩跟依賴了」。

「我們兩個人等於變成一個人，他的痛也是我的痛。到我們這個年紀，任何時候都可能失掉對方，你是不忍心把他掐到的，你只想摸他、疼他，每天都感恩有今天。如果我每天可以有個願望，我只希望我先生身體健康，每天都可以達成這個願望，這樣就行了，不必要求太多。」在訪問的最後，張淑芬如此淡淡地訴說著每天最想獲得的簡單幸福。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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