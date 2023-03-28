小學露營集體罰跪...團體秩序怎教？ 學者：應「講理」非「講力」

【文．黃明惠 整理】

高雄某間國小近期舉辦2天1夜畢業露營活動，共計超過300位小五學生參加，沒想到遭投訴負責營隊活動的委外值夜輔導員疑似情緒失控，叫醒上百位仍在睡夢中的學生，到帳篷外罰跪、飆罵髒話，家長痛批校方管理疏失，放縱活動廠商不當管教。

事件延燒之餘，校方譴責不管學生是跪1秒鐘或1分鐘都太離譜，並嚴正表明，學校活動不允許廠商對學生不當管教，並要求旅行社給交代，同時校長自請處分。

高雄教育局則決定撤換校長，指派督學暫代校長職務；至於委外廠商，也已開除這名體罰學生的輔導員。

這名輔導員現在不只遭廠商開除，經高雄市社會局評估後，認定已違反兒少法，也將裁處6萬至60萬元之罰鍰，並得公布姓名。

高雄市教育局表示，當天活動仍屬教學活動，但學校人員卻沒有第一時間掌握情況，並且妥善處理，處事上有明顯不當。因此將指派督學代理校長職務，同時後續檢討整體校外活動的作業流程，協助學校人員釐清自己應當負責的責任範圍，避免日後再次發生類似的事情。

高雄教育局也要求後續研議標準作業程序，提醒各校辦理相關活動時，學生營地要有學校老師駐點，包括輪班或其他陪伴方式等，務必做到學生在哪裡，老師就應該在哪裡；同時任何管教措施，都要經過學校人員陪同確認。

上百名學生清晨遭連坐罰跪

「臺灣青年民主協會 TYAD」於臉書還原事發經過，該國小在3月20及21日舉辦露營活動，原本隔天預計上午6時30分起床，卻有學生在5時許起床並走出帳篷外聊天和在帳篷內喧嘩，現場值夜輔導員多次規勸卻無效，當場情緒失控，逕行對學生施予連坐罰，叫起現場多達上百名的學生通通起床，跪在廣場1分鐘，期間更多次口出髒話。

有家長表示，該名輔導員還不准學生刷牙、洗頭，甚至踹桌罵髒話，更不滿在體罰時，校方也沒有人制止。

家長質疑，「學校的校外活動，怎麼完全沒有校方人員進行控管，可以讓活動校外輔導人員耍權威，雖然校方承諾下次會再了解，但當天要求罰跪、對學生罵髒話，恐怕已經讓學生心理產生負面影響。」

面對家長不滿，校方強調，「將針對所有受到影響的孩子，同步啟動輔導機制，學校也會針對履約不完整部分進行扣款與相關賠償，並要求依兒童及少年福利與權益保障法配合調查。」

「依校規處罰」就是法治教育嗎？

台師大副教授林佳範指出，學校是一個團體，維持學校的秩序難免必須依賴校規，學生若違反校規當然必須接受校規的懲罰。民主社會的法治教育，應建立在使學生學會「講理」而不是「講力」。

學生若對校規不服從，應當引導其認識規定的合理性，而非粗暴地使用校規的制裁。引導學生講理，應先讓學生「講」，縱使學生的口氣不好或挑戰教師的權威，馬上以「對師長出言不遜」來壓制學生，其仍是在「講力」而非「講理」。

以此解釋來看高雄國小露營罰跪事件，雖然孩童未遵守團隊秩序，但輔導員應該先「講理」去教育學童，而非採用連坐體罰方式，引起社會輿論。

體罰也許有效卻影響深遠

近來社會倡導「愛的教育」逐漸取代過去「打罵教育」，不少研究也顯示體罰不但無法達到目的，可能還會造成反效果；但也會有不少家長會疑惑，「如果不體罰，父母要如何管教小孩？」

根據聯合國兒童基金會的數據顯示，大約60%的2至14歲兒童都經歷過體罰，平均又有17%受過嚴重體罰。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾提醒，照顧者體罰不能達到改善行為的目的，反而會增加孩子的行為問題。

黃軒醫師以加拿大曼尼托巴大學(University of Manitoba)的論文說明，體罰兒童與孩子日後發展出攻擊行為是有直接關係的。

根據多國研究顯示，體罰反而會增加孩子的行為問題與叛逆表現，小朋友可能會變得脾氣暴躁、喜歡爭論、愛挑釁、反抗、拒絕遵守規則、容易出現惡意和報復心理。

就像一顆強效藥，短期內會起作用，但頻繁反覆地使用，副作用也會愈大，更會損害親子關係。

醫師進一步說明，相較沒有受到體罰的孩子，被體罰的小孩「獲得的認知技能」也會更少。

但父母打孩子未必是因為愛得不夠，黃軒醫師以體罰的「連鎖理論」解釋這可能是因為「愛之深，責之切」。可隨著體罰次數的增加，孩子的負面行為也不斷惡化。

體罰過當涉及到的法律刑責

根據兒童及少年福利與權益保障法第56條文規定：

1. 兒童及少年有下列各款情形之一者，直轄市、縣（市）主管機關應予保護、安置或為其他處置；必要時得進行緊急安置： (1) 兒童及少年未受適當之養育或照顧。 (2) 兒童及少年有立即接受醫療之必要，而未就醫。 (3) 兒童及少年遭受遺棄、身心虐待、買賣、質押，被強迫或引誘從事不正當之行為或工作。 (4) 兒童及少年遭受其他迫害，非立即安置難以有效保護。 2. 直轄市、縣（市）主管機關疑有前項各款情事之一者，應基於兒童及少年最佳利益，經多元評估後，加強保護、安置、緊急安置或為其他必要之處置。 3. 直轄市、縣（市）主管機關為前二項保護、安置、緊急安置或為其他必要之處置時，得請求檢察官或當地警察機關協助之。 4. 經直轄市、縣（市）主管機關評估第一項各款兒童及少年之生命、身體或自由有立即危險或有危險之虞者，應移送當地司法警察機關報請檢察機關處理。 5. 第一項兒童及少年之安置，直轄市、縣（市）主管機關得辦理家庭寄養，或交付適當之親屬、第三人、兒童及少年福利機構或其他安置機構教養之。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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