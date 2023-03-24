經典賽日本隊奪冠狂歡 照樣留下乾淨休息區！重返世界第一 經濟效益能有多大？

【撰文・胡肇芳】

日本在世界棒球經典賽(WBC)擊敗美國奪得冠軍，這是時隔14年第3度奪冠，而棒球為日本的「國球」，有專家推估，日本隊封王創造的經濟效益高達650億日圓(約新台幣150億元)。 而日本先前在世足賽時留下乾淨的更衣室，已是他們的傳統文化，這次經典賽也同樣獲得好評。美國1名棒球教練在推特PO出1張照片，可見大谷翔平與球團人員在休息區討論時，地板上不見任何垃圾，令外界讚嘆不已。

這次經典賽，日本隊以3比2擊敗尋求衛冕的美國隊，重返世界第一，根據《時事通信社》報導，日本奪冠也推升相關商品需求擴大，訂單較前一次(2017年)相比呈現飆增的情況。

經典賽開打之前，日本關西大學名譽教授宮本勝浩分析，如果日本能在經典賽順利奪冠，將可以帶來將近600億日圓(約135億台幣)的經濟效益。

不過，本屆經典賽在日本國內的熱潮，比先前預想還要更大，宮本勝浩認為，賽事期間運動吧的觀眾、媒體收入更多，因此上調先前的預測，估計這波經典賽將對日本帶來650億日元(約150億台幣)的經濟效益。

宮本勝浩觀察發現，日本隊奪冠雖然是全隊的功勞，卻因為大谷翔平掀起的熱潮，讓很多平常不看棒球的人也投入其中。「尤其是6、70歲的女性，這次相當關心經典賽，因為大谷翔平，都守在電視機前。」

除此之外，日本的整潔文化在先前世界盃已經讓眾人佩服，球員將休息室打掃得乾淨，讓FIFA(國際足總)稱讚不已，如今換到世界盃也一樣。

美國獨立聯盟密蘇拉麋鹿隊(Missoula PaddleHeads)教頭史拉特(Michael Schlact)在推特貼出照片，畫面是大谷翔平與翻譯水原一平坐在板凳上，但地板上一點垃圾都沒有，讓史拉特直呼：「我們能不能花點時間驚嘆日本隊的休息區有多乾淨？」

Can we take a minute to marvel at how clean the Japanese dugout is?!

📷 @coachk21 pic.twitter.com/RJ5XvAuGgj — Michael Schlact (@michael_schlact) 2023年3月22日

有網友留言表示，「這就是日本文化」、「這是地球上最令人尊敬的文化」、「一點污漬都沒有」、「這是自律、尊重的表現」、「日本是一支值得稱讚的球隊」。

2022年卡達世足賽，日本隊每次離開球員更衣室後都打掃得一塵不染，並留下寫有日語及當地語言的「謝謝」及數隻大小紙鶴，禮貌風範在當時引起熱議。

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI — FIFA (@FIFAcom) 2022年11月23日

本文授權自今周刊，原文見此。

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