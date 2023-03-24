央行勇敢連5升學者按讚！為何升息半碼能消弭通膨預期？台幣匯率走升又該怎辦

【撰文・鄭鴻達】

繼美國聯準會（Fed）升息1碼後，央行周四（3/23）決議升息半碼，學者邱俊榮肯定央行此次決定，表示如此可以適度消弭大家對通膨的預期，以及壓抑不合理的漲價，畢竟打通膨不能只看當下的CPI數據，下手的時間點也相當重要。 邱俊榮認為，至於升息半碼後，也不用過於擔憂台幣匯率，因近期美國銀行業接連發生危機，讓大家感覺美國的銀行不可靠，而陸續要把錢拿回來，這也是台幣最近一直升值的主因，若不升息，台幣也不一定就會因此持續走貶讓出口變好。

央行拍板升息半碼 為抑制通膨預期心理

中央銀行23日召開理監事會議，會後表示全體理事一致同意調升政策利率0.125個百分點（半碼）至1.875%，並說明為抑制國內通膨預期心理，央行理事會認為續調升央行政策利率，有助達成促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。此次為我國央行連5度升息。

邱俊榮：通膨壓力大到央行不得不升息 打通膨重要在時機點

中央大學經濟系教授邱俊榮認為，央行此次決議升息半碼的原因很簡單，就是目前通膨造成的民怨持續升高，讓大家生活壓力很大，因此為杜眾悠悠之口，央行就必須做點事，最簡單的就是升半碼，以顯示央行有在努力抑制通膨。

邱俊榮肯定此次升息的決定，他表示打通膨不能只看現在的消費者物價指數（CPI），打通膨最重要的還是要看時機點，畢竟Fed就是因為時機點抓太晚而導致通膨壓抑不下去，而且升息有一大好處，就是能消弭大家對於通膨的預期。

升息有助實質收縮貨品 抑制通膨預期並穩定市場物價

邱俊榮解釋，且根據國泰金日前公布的國民信心調查，仍有逾半民眾預期1年後通膨率高於2%，雖然央行一向維持鴿派的角色，但升不升息已成敏感議題，升息除可實質收縮貨品，還有其預期的影響力，展現出升息的動作，會讓市場對物價的預期變穩定。

邱俊榮強調，這次升息半碼，倒也不用太擔心新台幣匯率，因為利差並非匯率的唯一因素。

他舉例，台幣最近一直升值，主因是這次美國銀行業爆發危機，讓大家認為美國銀行不可靠而把錢拿回來，進而導致台幣升值、影響匯率走勢，就算不升息，台幣也不一定會繼續走貶，且出口好壞並非央行責任，決策仍應回歸貨幣面。

台經院：通膨雖趨緩和 但仍在警戒線上

台經院研究員邱達生認為，這次央行理事會決議升半碼，主要是考量雖然國內通膨有逐漸緩和趨勢，但CPI仍在其設定的2%警戒線以上，且聯準會的升息幅度、頻率都高於我國央行，為避免利差擴大，導致台幣走勢變弱，因而無法因應成本推升的輸入性通膨，所以決議升半碼，也因此對通膨有進一步抑制效果。

對於Fed這次升息一碼，邱達生也分析，第一，是因通膨仍在警戒線上，此外美國銀行仍有流動性風險，且美國就業市場數據雖仍不錯，但相較前幾次已有開始變壞的情況，因此考量以上因素，Fed選擇升息1碼而非不升息。

邱達生接著表示，若參考Fed公布的利率點陣圖，可發現未來的趨勢，是在今年仍可能再升息1碼，其中值得注意的是，根據多數委員意見，是希望明年能降息4碼，這顯示美國升息循環可能接近尾聲，這對終端市場需求有激勵效果。 美國聯準會所公布最新利率點狀圖。

中經院：央行拍板升息 也有考量電價調漲、物價僵固性

中經院副院長王健全表示，央行這次跟著美國升息，是為了因應未來的電價調漲的外溢效果，可能會導致物價有僵固性，加上現在房租、服務業等幾項主要產品的價格上升，讓目前通膨率雖有緩和，但要大幅下修仍不容易。

王健全表示，基於民生物品幾項重點產品的漲價，讓通膨不容易大幅下降，且主計總處、央行都會調升今年通膨率，因此這次央行升息半碼，也是因考量到Fed這次升息1碼符合市場預期，也在金融安全、控制通膨、經濟成長中尋求平衡點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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