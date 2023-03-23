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嘉澤現增申購起跑 抽籤中了賺快23萬！價差誘人想上車？銀彈得準備這麼多

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【文/黃明惠整理】

連接器大廠嘉澤(3533)公布去年(2022)稅後純益達62.54億元，創歷年新高，年增84.5%，每股純益58.7元，遠優於2021年的33.32元。

嘉澤辦理現金增資，於週五(3/24)公開申購，每股承銷價660元，將在3/30公開抽籤，以週三(3/22)的收盤價887元計算，價差高達227元，等於抽中一張即可賺約22.7萬，將近23萬，吸引投資人目光。

不過若想幸運中籤，抽籤前得先準備一筆不小資金，因為高達660元的承銷價，等同需要先準備66萬元才能獲得抽籤的入場券；而除了價差誘人，美系外資也公開喊進，目標價上看984元。

根據嘉澤財報指出，2022年合併營收為270.99億元，年增26.68%；稅後純益62.54億元、年增80.12%，雙創新高。全年EPS 58.7元，近日董事會也已決議配發股息26元。

嘉澤在獲利創新高的利多下，週二(3/21)股價一度來到939元，雖然收盤以918元做收，但仍創下新高；週三(3/22)股價在漲多後出現回檔走勢，收盤下跌31元、以887元做收、跌幅3.38％。

嘉澤舉行現金增資，將於3/24開放公開申購。

證交所公告，嘉澤本次現增公開申購承銷張數298張，承銷價為660元，自3/24起開始申購，28日截止，並於3/30抽籤；但由於嘉澤屬於高價股，有意參加公開申購的投資人，需先準備66萬元資金，才有機會上車。

營運狀況方面，受到傳統淡季及伺服器庫存調整影響，嘉澤今年前2月營收34.75億元，年減7.07%，由於伺服器庫存調整較預期久，恐延續到第2季底。

法人預期，嘉澤第1季營收將呈現年減，第2季雖然可望季增，但因終端客戶需求恢復緩慢，能否回到年增仍有待觀察；所幸銅成本逐步恢復正常，有機會享有成本下滑的利益，全年營收有望逐季回升。

美系外資最新報告預期，嘉澤能從DT和伺服器CPU插槽升級中受益，推動更高的平均售價和利潤擴張，因此維持嘉澤「建議買進」評等，目標價也上看984元。

股票申購是什麼?

股票申購（股票抽籤），俗稱抽股票，以上市（櫃）現金增資來說，為公司為了募集營運所需資金，提供一定額度的股票張數供股民申購，而申購價格常會低於市場價格，所以會有「價差」產生。

股票抽籤有哪些類型?

可參與股票抽籤的類型，可分為上市現金增資、上櫃現金增資、初上市、新上櫃4種。

如何申購股票？

比較簡單的方式，就是下載券商APP，只要在股票可申購期間，登入券商電子下單APP，找到「股票申購」按鈕，按下去就完成了，但是一定要記得在扣款日前放入足夠的申購股款。

不過，股民瘋新股申購的同時，也要留意股票申購有風險，除了資金會被凍結，中籤者得等到撥券日才能將股票賣出，加上興櫃股票沒有漲跌幅的限制，投資人必須承擔這段期間股價下跌的風險。

本文授權自今周刊，原文見此

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