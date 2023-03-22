台電、中油成「護國消波塊」 抵擋通膨浪潮！曾文生：調電價不是「是非題」 而是找平衡點

【撰文・鄭鴻達】

經濟部決議調漲4月電價，平均漲幅11%。台電代理董事長、經濟部次長曾文生強調電價調整有4大目標，分別是照顧民生、穩定物價、顧產業競爭力以及台電財務永續，電價調整不是「是非題」，而是要尋求平衡的題目。 曾文生表示，央行總裁楊金龍曾表示台電、中油扮演國內物價平穩重要角色。他譬喻如同台灣在產業面有台積電這座護國神山，在這波通膨中，則是有台電、中油這兩個「護國消波塊」，以抵擋通膨浪潮，所以希望合理的電價調整，能得到國人支持。

能源成本高漲 4月電價平均調整11%

因新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、全球通膨升息等因素，能源成本高漲，各國電價也因此節節高升，經濟部3月17日召開電價費率審議會決議調漲電價，平均漲幅約11%，其中住宅用電700度以下、小商店用電1500度以下不調整。

《老謝看世界》邀請曾文生談近期正夯的能源議題。謝金河針對包括核二2號機除役後對台灣未來供電的影響、電價調漲後的相關因應，以及再生能源的進程與相關產業的發展等議題，詢問曾文生的意見與看法。

曾文生：電價調整有4大目標 不是「是非題」而是求取平衡

針對電價調漲議題，曾文生強調行政院長陳建仁18日受訪時就曾強調，電價調整有4大面向的目標，分別是照顧民生、穩定物價、維持產業競爭力以及讓台電財務能永續，因此電價調整要在這4個價值中間取得一個折衷點，這不是「是非題」，而是要尋求平衡的議題。

謝金河也問，目前台灣電價比國際社會低上許多，若經歷此次電價調整，是否能讓台電的競爭力更為明朗？曾文生說，台灣的電價不太可能太激烈地一次完全反映（成本），必須兼顧上述4個目標，且電價端視國際燃料價格的變化。

台電、中油成「護國消波塊」 為台灣抵擋通膨浪潮

曾文生說，目前國際燃料市場價格相對穩定，但到年底會怎樣變化，仍與俄烏戰爭有關係，不過整體來看趨勢是在往下，這對台電財務當然有一定程度幫助，台電也一直在關注國際燃料價格走勢，因此電價調整，必須考量前述4大目標加上國際燃料價格這項外生變數。

曾文生強調，楊金龍曾說過台電、中油這兩家公司對國內的物價平穩扮演重要角色，他自己也詼諧比喻台灣產業有台積電這座護國神山，而在這波通膨中，台灣則有兩個抵擋通膨浪潮的「護國消波塊」，亦即台電與中油，也因此希望合理的價格調整，能得到國人支持。

再生能源形成具規模產業鏈 曾文生估綠能今年將淨增加50億度

談到再生能源議題，謝金河表示在台灣近年再生能源發展過程中，逐漸形成產業鏈，未來在核能比重下降後，綠能產業還有多大成長空間？

曾文生表示，蔡總統上任後為了能源替代加速推動再生能源，正好讓產業面對後續出現的RE100需求，有足夠再生能源可以採購，因此能將其產品推向國際供應鏈，「再生能源的需求是硬需求」無法被其他發電方式替代，且目前有規模的綠電，都被企業以高於躉購費率的價格購買一空。

曾文生強調，過去所有核電加總發電量為400億度電，而再生能源的發電量去年約成長8.3%，今年估約10%，到了2024年至2025年，因離岸風電、光電併網與推動速度增加，也開始讓再生能源形成具規模的產業鏈，使得其建置效率與發展都更順利。

曾文生估算，今年再生能源發電將淨增加50億度，因此今年再生能源整體發電度數會達到280億度至300億度，甚至2024年至2025年到400億度也是沒問題的，所以再生能源的供應成長速度不是平緩的斜率，只要產業鏈形成，增速就會往上漲。

本文授權自今周刊，原文見此。

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