「台灣最佳酒店」7年前也曾陷單日住房掛零窘境！疫情改變台灣飯店業生態

【撰文‧陳葦庭】

一場疫情沒有摧毀台灣觀光產業，反倒是國旅熱潮讓海外飯店業者看見台灣消費力；國際飯店品牌四季、萬豪、洲際，近期都邁開在台布局腳步，台灣飯店業真能迎來新榮景？

台灣飯店市場隨著疫情警報逐漸解除，將進入全新的戰國時代！

日前，元利建設總裁暨全聯董事長林敏雄宣布，攜手比爾・蓋茲投資的國際頂級奢華飯店集團「四季」（Four Seasons），預計投入兩百億元，在台北市信義計畫區興建全台第一家四季飯店（Four Seasons Hotel），提升台灣在國際上的能見度，預計二○二五年完工。

同樣位在信義計畫區，亞洲私募基金子樂投資和大陸建設合資成立的碩河開發，引進凱悅（Hyatt）集團旗下高端品牌「柏悅酒店」（Park Hyatt）與「安達仕酒店」（Andaz），也如火如荼地興建。若再加上原有的台北君悅、W飯店、艾美等知名飯店，小小1.5平方公里的信義計畫區內，至少會有六家五星級飯店、約兩千個客房數。

受惠疫情後國旅爆發 觀光飯店業績長紅

而全球最大連鎖飯店集團萬豪國際（Marriott International）和第二大的洲際酒店集團（IHG），也都分別喊出未來3至5年內，旗下品牌在台可望增至30、25個據點，都顯示出各大集團對台灣旅宿市場抱持正面樂觀態度。

其實，近年掀起的國旅熱潮，以及台灣人比疫情前更願意花錢住飯店的現象，正是帶動國際飯店在疫後陸續插旗台灣的關鍵。

「雖然少了海外交流，但台灣飯店業績卻讓人刮目相看！」萬豪國際集團港澳台區域副總裁龍田斯（Hans Loontiens）在台北W飯店總統套房接受《今周刊》專訪時直言。

根據交通部觀光局統計，2022年國內觀光旅館每晚平均房價達到4195元，寫下歷史新高，其中風景區更不乏要價萬元以上的飯店。

商機所在，也讓業者在近期紛紛大舉搶市。

「未來幾年內，萬豪在台灣的飯店數將增至30家！」龍田斯用充滿信心的語氣，宣示著集團的版圖擴張計畫。

根據萬豪國際的資料顯示，截至2022年3月，該集團在全球有30個品牌、8千多個據點，全球會員數高達1.77億人，穩居全球飯店集團龍頭，目前在台灣已有22個據點。

掛上國際品牌 吸引旅客最快速

龍田斯指出，疫情之前，台灣就有許多房地產、製造業背景的業者，有意跨足飯店業，但由於過去沒有飯店管理經驗，若想在市場打響知名度、站穩腳步，加盟或委由國際飯店品牌直營管理，就是最快吸引旅客的方式。「畢竟我們有62年的飯店管理經驗，知道業主跟消費者需要的是什麼。」他強調。

事實上，比起獨立經營的飯店單打獨鬥，國際飯店集團確實能在定價策略、會員服務、行銷策略上，提供更多資源。

例如，去年5月，台灣疫情升溫，連帶衝擊國旅市場的信心。而萬豪國際作為飯店集團的領頭羊，在疫情趨緩後，隨即串聯台灣旗下品牌，包含桃園大溪笠復威斯汀度假酒店在內的19家姊妹飯店，舉辦行銷活動、共享客源，藉此提升住房率。

又如，萬豪國際規定旗下飯店業主，除了每年繳交固定的加盟、授權費之外，還必須從每月營收中提撥一定比例、用於翻修及維護設備的預備金。

7年前，就看上國際飯店品牌力及管理能力的大溪笠復威斯汀度假酒店執行董事黃郁婷不諱言，萬豪國際採取此策略會讓業主更加理解，持續投入資金，維持飯店品質的重要性。

從台北出發沿著省道台三線來到桃園，平日下午兩點，挑高的飯店大廳內，已坐滿等待Check in（辦理入住）的人潮，再往裡頭走，泳池畔、櫻花樹下與旋轉木馬等設施，都有數組年輕旅客在拍照。這裡，是剛被國際旅遊及生活時尚雜誌《DestinAsian》評選為「台灣十大最佳酒店」的大溪笠復威斯汀度假酒店。

去年，大溪威斯汀營收為6.2億元，創下歷史新高，下半年平均住房率達80％，平均每晚房價近萬元。

很難想像，這家開幕近七年的飯店，在疫情之前，平均每晚房價僅6千多元，甚至還曾出現單日住房率掛零的窘況。

為什麼一場疫情，能讓它從谷底翻身？

「飯店開幕第一年，海外觀光客並沒有預期中的多。」黃郁婷坦言，盤點客群後，團隊決定更著重國旅市場，「循序漸進透過穩固國旅市場，作為日後吸引國際觀光客造訪的基礎。」

於是，大溪威斯汀重新調整飯店定位，投資上百萬元引進旋轉木馬、迷你賽車場等休閒設施，並對員工加強教育訓練，果然吸引親子客群的目光。

後來，網路社群平台崛起，具備南洋風格泳池、緊鄰高爾夫球場的大溪威斯汀，更躋身台灣萬元飯店俱樂部，旺季時根本一房難求。

而黃郁婷也預告，看準疫情後消費者對親近大自然、注重養生的需求，接下來，大溪威斯汀將在館內新增植物農場、運動課程，提供旅客更多的獨特體驗。

大溪威斯汀受惠疫情趨緩、國旅熱潮，帶動業績反彈，只是台灣飯店業邁入榮景的一個縮影。

直營小型精品飯店 有效掌握品質、創造差異化

有別於萬豪國際大舉開放直營與加盟兩大授權模式，迅速在台灣搶占市場率。洲際在台灣經營的模式多採直營，且飯店多為客房數落在一百間左右的精品飯店。

「台灣真的是很有潛力的市場，尤其是客房數少、服務品質高的精品飯店最受歡迎！」洲際酒店集團台灣區域總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）觀察，疫情過後，旅客愈來愈重視入住體驗與服務，在全球大缺工的時代，上百間客房的飯店不見得能滿足旅客需求，反倒是小而美的飯店更受歡迎，房價也能因為服務加值而提升。

舉例來說，位在台北市東區的金普頓大安酒店，原本定位為精品酒店，全館僅有129間客房，裡頭也沒有游泳池、宴會廳等公設。

但，由於這是金普頓品牌在亞洲的首個據點，主打寵物友善，房客可與寵物共處一室，加上該飯店員工數約一百名，平均每間客房都可分配到一位服務人員，在差異化與服務品質兼具的情況下，吸引許多國旅客帶著寵物體驗住宿，疫情期間平均房價皆維持在4千元以上，解封後每晚更是要價8、9千元。

為了深耕台灣市場，洲際在2015年時，就陸續在台成立15至20的團隊，並設立台北辦公室。

羅嘉麒不諱言，儘管洲際在台灣的據點相對較少，但由於集團旗下的9成飯店都是直營，更能有效掌握營運品質，並做出差異化。而他也預告，台北、台中洲際酒店都在規畫中，預估未來3至5年，旗下飯店數將會翻倍。

只是，根據交通部觀光局統計，2019年來台國際觀光客最高峰為1186萬人次。而國境解封後，海外旅客雖逐漸增加，但若依照復甦情況看來，今年來台國際觀光客也只有6百萬人次。一位不具名觀光業者提醒，但當出國不再遙不可及，如何在競爭激烈的紅海中，創造差異化，同時提升旅客回頭率，將是台灣業主們急欲向國際品牌招手時，必須面對的挑戰。

「當指標性品牌愈來愈多，代表台灣的競爭力與品質，是在向上提升。」與萬豪國際合作多年，黃郁婷坦言自己並不擔心國境開放後，客群會流失，反倒會因為市場更加成熟，而讓更多國外觀光客造訪台灣。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1370期)

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