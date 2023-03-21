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喝碳酸飲會肝硬化！生活中「習以為常」的不當飲食 這款維他命也別亂吃

聯合新聞網／ 今周刊
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【文．林依榕整理】

不是只有飲酒過量才傷肝，日常生活中許多看似習以為常的飲食，其實正在一點一滴的侵害你的肝臟，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，像是甜食、吃太油、止痛藥甚至是維他命A過量都會造成負擔。

「太多的糖不只是對你的牙齒有害，其實會傷害你的肝臟」胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上舉例，太多的精制的糖、高果糖的食品，會導致脂肪易堆積在肝細胞，即使你體重沒有超重，糖對肝臟的損害，也不亞於酒精，這也是為什麼糕點和糖果，不宜常食用。

另外，吃太多油的食物，脂肪會在你的肝細胞中堆積，並導致非酒精性脂肪性肝病（NAFLD），俗稱的「肝包油」。 你的肝臟可能會腫脹，脂肪堆積會使肝臟組織硬化和疤痕，尤其超重或肥胖、中年或患有糖尿病的人，更有可能已患有非酒精性脂肪肝病。

黃軒強調，尤其是「反式脂肪」，也就是那些包裝食品和烘焙食品中的人造脂肪，使你更有可能增加體重，同時也對肝臟不好。而研究人員也發現，台灣有15～45%罹患NAFLD發生率，則是因為喝大量碳酸飲料。

此外，身體需要維他命A，從紅色、橙色和黃色的新鮮水果和蔬菜等植物中可以獲得，但刻意服用含有高劑量維他命A的補充劑，就會對肝臟造成負擔。

最後黃軒也提醒，任何草藥上即使標籤上寫著「自然」，也極可能不適合你。像是一種叫「卡瓦卡瓦」的毒椒草藥，可以治療更年期症狀，但研究發現一旦服用易導致肝炎和肝衰竭。而不小心服用了太多含乙醯氨基酚的止痛藥，一樣會損害你的肝臟。

本文授權自今周刊，原文見此

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