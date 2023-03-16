瑞信年報重大缺陷殺到熔斷 會是下個矽谷銀行？7個QA解惑：接下來投資人怎麼做

【撰文・鄭鴻達】

繼美國矽谷銀行（SVB）倒閉風波後，瑞士信貸週二（3/14）公布原定應於9日提交的年報，自揭在2022年及2021年財報報告程序發現「重大缺陷」，消息一出股價應聲大跌，瑞信美股盤前已經跌逾20%，甚至一度跌到「熔斷」（暫停交易），股價再創新低。 瑞士信貸集團股價暴跌，連帶歐洲相關銀行股走低、美國主要銀行像是花旗集團、高盛集團，盤中跌幅都超過4%，KBW銀行指數甚至下跌5.1%，而美銀、摩根大通、摩根士丹利和富國銀行也無可倖免。 對於外界擔憂近日美國多家銀行接連爆雷，在瑞信財報延後之後，是否會成為「下一個 SVB」，產生更大的連鎖效應，凱基債信團隊、中國信託商業銀行針對瑞信的財務結構提出報告、解析，以簡要的問答說明，也給予投資者建議。

Q：瑞信遭調查的起因為何?

2020、2019資產負債表與現金流量表修訂引起關切。瑞信因資產負債表與現金流量表修訂較多而引起關注，以2021年資產修訂來看大約是131億美元，雖然有修訂內控問題，但修訂金額並非大到無法控管。

Q：PwC 的意見反映出什麼?發現的「重大缺陷」有哪些?

針對內控表示反對，認為瑞信在財報編制上流程與可靠性不佳。重大缺陷概念：已發現的重大缺陷涉及未能設計並堅持執行識別和分析瑞信財務報表中的重大錯誤陳述風險的有效風險評估流程，以及未能設計和堅持開展有效的監督工作。

至於具體牽涉項目，包括對內控評估過程進行充分管理監督，協助完成集團內部控制目標；投入適當充足管理資源協，助完成風險評估和監督目標；及時評估缺陷的嚴重性，並將其傳達給負責糾正的相關責任人。此外，管理層並沒有設計並堅持採取對於合併現金流量表分類和呈報的有效控制措施。

Q：瑞信2022年的財報數字是否也有問題?

符合美國會計原則，重大數字方面皆有公允呈現，仍可信賴：儘管有內控問題，但審計師認為2022年的財報符合美國GAAP公認原則，且在所有重大方面皆公允呈現，換言之，認為2022年數據皆有資料佐證，仍可信賴。

Q：未來瑞信發布的財報是否具可靠性?

瑞信承諾實施補救計畫，加強風險和控制，並由外部審閱。瑞信管理層正在制定一項解決上述重大缺陷的補救計劃，包括加强風險和控制框架，將在以往基礎上進一步加大對 控制的關注力度。

Q：瑞信會是下一個矽谷銀行SVB嗎?

瑞信資產負債表結構與SVB不同，成為SVB機率低。

Q：如果瑞信陷入危機，瑞士政府會提供援助嗎?

瑞信受制於巴塞爾框架，且在瑞士法規裡為系統性重要銀行，相較全球同行有著更高的資本、融資、流動性與槓桿，瑞信管理層表示，如果需要，瑞信將可從中央銀行獲得資金來源。

Q：瑞信正採取什麼措施來恢復客戶信心並阻止外流?

瑞信正專注戰略轉型、以及採取一系列客戶外展計畫， 接觸超過1萬個WM客戶和5萬個瑞士銀行客戶，雖然2022年經歷存款和凈資產流出，但該季度大約三分之二流出集中在10月份，到2023年初，這一現象已經進一步放緩。

凱基：瑞信成下一個SVB機率低

凱基債信團隊結論指出，首先，瑞信2022年財報數字符合GAAP 仍可信賴，CET1與LCR充足，且資產負債表結構上與SVB不同，成為下一個SVB機率較低；其次，瑞信正在實行IB重組、成本轉型、補充資本與內控缺失修正，多為長期計畫，短期仍將有客戶流失風險、盈利表現不佳且市場信心薄弱問題。

最後，瑞信帳上流動性仍充足，帳上現金可覆蓋未來3年563億CHF未償債需求，同時資產負債表35%資產，可快速變現應對擠兌風險。

凱基債信團隊也建議指出，儘管市場將之類比SVB，以及在風控問題後信心較為疲弱，但短期內由於瑞信仍有充足資金應付壓力，短券仍可持有至到期；有鑑於瑞信仍具挑戰的運營前景，長券方面可逐步轉換至優質高評等債券，如美國銀行、富國銀行、花旗銀行等，以規避未來瑞信業務疲軟與戰略轉型所帶來的相應風險。

中信：瑞信此次風險尚未外擴 且與雷曼危機時期不相同

中國信託商業銀行也對此提出特別報告指出，此次瑞信的狀況風險目前尚未外擴，但要持續留意後續外溢效果。報告指出，儘管近期金融市場風波不斷，整體歐洲銀行的CET1比率已來到14.2%的10年高點，目前情況與雷曼危機時期並不相同，銀行體質均已大幅改善。

中信報告指出，觀察歐洲銀行主次順位CDS以及美國銀行主順位CDS，近期因美國區域銀行倒閉風波攀升，但仍低於2020年高點，且近兩日已出現小幅回落，目前瑞信內控問題尚未對整體市場有明顯影響。

但報告提醒，瑞信負面新聞頻傳仍將衝擊市場氛圍，影響債券市場走勢，且全球經濟下行風險仍高，加上主要國家央行升息態度未變，投資人信心薄弱，仍可能引發市場風險胃納下降，短期仍要留意全球信用債市波動放大。

本文授權自今周刊，原文見此。

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