澳豐基金停贖風暴！台中貴婦圈踩雷「買了1億多」…揭神秘光頭主導者不堪內幕

【撰文‧今周刊編輯團隊】

隨後數日，被點名持有基金的寶齡富錦、台端等上市公司陸續發布重訊，至3月6日，兩家公司終於證實接獲澳豐來信，確認相關基金暫停淨值計算、延遲贖回。

根據《今周刊》透過經濟新報資料庫調查，至去年第三季底，帳上有投資澳豐相關基金的掛牌公司達十家，除了寶齡富錦與台端，還包含義隆、宏致、時報、新復興、巨有科技、欣天然、南光、創為精密，合計持有約23.64億元。

「寶齡富錦投資澳豐（基金）已有十幾年時間了，」寶齡富錦董事長張立秋表示，公司原先是嘗試性地投入了100萬美元，「財務部的人當時說，先前銀行存款利率都很低，公司又剛好有一點閒置資金，而這個（澳豐）是（報酬率）比較固定的商品，利率都是8%上下，所以就嘗試投資。」

這樣的投資理由看似合理，但聽在資產管理業者耳中，卻不免有些心驚。「我不敢說一定有問題，但『不受市場波動影響，穩定提供8%報酬率』的說法，總讓我想到馬多夫（美國史上最大詐騙案的主角）。」一位投信業者這麼表示。

不只如此，本刊詢問多位理專也普遍表示「災情嚴重」，直指澳豐相關基金長期以來頗受貴婦圈青睞「台中七期應是重災區！」

「聽說有一位客戶就買了1億多台幣。」一位在業內有20餘年資歷的當地資深理專透露，這次台中有很多大客戶受到牽連，「雖然先前配息有8%，甚至印象中更早以前有到12%，去年配息不太穩定，她們不少人申請贖回，大部分都沒贖成。」

一位中小企業董娘，本身也幫忙管理公司財務，個人就投了50萬美元在澳豐相關基金，因為過去幾年都有賺到錢，還介紹不少身邊的姊妹淘去投資，這也是為何這檔未獲金管會核備的基金，在網路上也不易找到商品資訊，卻有一票台灣投資人拿著真金白銀上門求購。

澳豐基金背後的主導者Clement Tung（董身達）是何來歷？據澳豐金融集團官網的公司簡介資料，公司登記於地中海島國的賽普勒斯，董事會成員排名首位者即是執行董事Clement Tung，人物照片雖是黑白，但不帶笑容的光頭造型與華人臉孔仍然十分醒目。而同樣的人物照片，其實可在數年前的國內財經媒體《智富》月刊看見。

根據本刊自投資者手中取得的相關基金行銷文件，其中提到「Clement Tung畢業於多倫多大學，主修數學與電腦科學。」並強調其為美國全國期貨協會（NFA）的成員。

只不過，若進一步檢視董身達與NFA的關聯，卻能查到一段略微不堪的歷史：早在2012年3月，NFA就曾發布正式文件，宣告董身達因利用虛假與誤導的宣傳進行商品銷售，觸犯NFA法規。

從2007年到現在，被統稱為澳豐基金的各檔商品，在美、日、台陸續有了超過15年的神鬼傳奇史。隨著「說好的贖回時間」愈來愈近，不安情緒正在升溫，然而，不論是上市公司或個人投資人在國外開戶投資，投資未核備金融商品都不在金管會管轄範圍內，一旦出事，確實只能自求多福了。

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