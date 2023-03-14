銀行倒了錢拿得回來嗎、剩下房貸不用還了？專家：在台灣發生的話 通常有「3條路」可走

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）宣布破產，成為美國自2008年金融海嘯以來，最大規模的銀行倒閉案，消息一出震驚全球，接著Singature Bank、美國加密貨幣友善銀行Silvergate也跟著倒下，引發存戶及投資人恐慌。針對此現象，許多民眾憂心放在銀行裡的錢拿不回來；也有人因此好奇，若銀行真的倒閉，剩下的房貸是否還有需要還款？

據悉，矽谷銀行破產，並由聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp.，FDIC）接管後，向每個存款人保證可以提出25萬美元（約新台幣771萬元），至於存款高過這個數字的存款人，想要收回資金的話，就要等到矽谷銀行的資產被拍賣，或是有其他銀行願意接手之後才能進行後續規劃。那麼台灣呢？

矽谷銀行倒閉一事受外界關注，有網友便在PTT上發問，「若台灣也出現銀行倒閉的情形，積欠銀行的相關房貸，是否可以因此一筆勾銷，不用再還款了？」

對此，有人直接點出關鍵，「要看倒閉的銀行債權怎麼處理」、「銀行倒了，這些房貸抵押權也會被賣給下一間銀行，無論如何你不可能不還錢，除非沒下家或政府要接」。

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而根據《東森新聞》報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，金管會會定期進行金融檢查，且頻率不低，跟國內銀行都有緊密連帶性，不太可能突然爆出連政府都手足無措的危機。

倘若國內的銀行有經營不善的危機，金管會至少會提早知道，甚至是早有準備與其他銀行討論合併事宜；銀行破產通常會有3種應對方式，分別為標售銀行、找暫時代管銀行來執行業務、準備與其他銀行合併。

也因此，陳炳辰直言，存戶不會有權益受損的情況，更不用擔心你的債務沒人接管，「不可能不用還錢」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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