龍巖創辦人李世聰腦瘤病逝…昔談殯儀館讓人怵目驚心：「我要當殯葬業的台積電」

【撰文・梁任瑋】

龍巖集團週三(3/8)發出聲明指出，65歲創辦人總裁李世聰於3/8上午安詳離世，遺愛人間，家屬、子孫等陪同在側，圓滿人生最後旅程。 據了解，李世聰是在2020年11月罹患腦瘤，為了安心對抗病魔，當時62歲的他提早安排女兒接班，由Kelly Lee 扛起接掌龍巖集團的重任。 龍巖集團指出，總裁一生推動生命產業改革與發展，引領產業創新，樹立業界優良典範，龍巖人將秉持總裁精神理念，繼續提升生命產業服務。 有關治喪事宜正進行籌備中，龍巖集團感謝各界。 今周刊曾於2013年專訪李世聰，當時他所經營的龍巖集團，是世界排名第三大生命禮儀服務公司，他更首度被《富比世》雜誌列為台灣第四十一大富豪。 以下為專訪內容。 (原文刊載於2013/12/12，更新時間為2023/3/8)

今周刊提供

李世聰所經營的龍巖集團，是世界排名第三大生命禮儀服務公司，他今年更首度被《富比世》雜誌列為台灣第四十一大富豪。

這是一個處理死亡的產業，大家都不願面對，也鮮少引人注目。

但是，二○一三年的《富比世》（Forbes）首度將龍巖集團董事長李世聰列為台灣第四十一大富豪：身價八．五億美元（折合新台幣二五五億元），更由於他的行業特殊，《富比世》還把他作為封面人物，這位鮮少露臉的低調企業家，終於正式登場。

十二月初，冬日的新北市三芝區，已吹起陣陣強勁的東北季風，儘管寒風刺骨，斜陽照映在山腰上的「真龍殿」，聳立在眼前的高樓更顯得閃閃發亮，這裡是台灣最大、世界第三大殯葬服務公司龍巖集團的所在地。

李世聰現身在真龍殿一樓休息區，臉上靦腆的笑容，仔細傾聽員工談話的誠懇態度，看不出一絲大老闆的架子，只有司機開著勞斯萊斯頂級轎車來迎接時，旁人才注意到他的富豪身分。

商品冰冷，但卻讓客戶滿滿暖意

「你們一定要喝一杯這裡的咖啡！」開始採訪前，李世聰熱情地介紹真龍殿的咖啡，原本以為再平凡不過的拿鐵端上桌，研磨咖啡中散發著濃郁的香氣，「這可是我請誠品書店幫龍巖特別規畫的，連豆子、機器全和誠品一模一樣。」李世聰謙虛地說，「服務業什麼都要很重視啊，我們就贏在這一點。」

賣的是冰冷的納骨塔、生前契約，但李世聰總是想辦法讓客戶感覺溫暖。走進真龍殿，寬敞車道、明亮燈光，甚至連客人喝的一杯咖啡都有學問，這是二十一年前剛踏入「黑色產業」的李世聰從未想過的。

○八年，李世聰找建築大師安藤忠雄打造世界級的頂級墓園，案子取名為「光之殿堂」。對李世聰來說，為禁忌的殯葬產業注入光亮，改變整個產業的氛圍印象，是他最念茲在茲的事情。

龍巖集團去年營收四十三．七億元，獲利二十．七億元。龍巖一年服務案件多達五千件，以台灣每年平均死亡人口十五萬人計算，市占率逾三％。

「不瞞你說，我剛開始去殯儀館看到怵目驚心的環境、往生者不受尊重的對待過程，頭皮直發麻。」談起創業的過程，李世聰承認是誤打誤撞。

原本他在電子零組件外銷的家族事業幫忙，九二年，李世聰父親的朋友無意經營三芝白沙灣安樂園，將土地賣給李家，三十三歲的李世聰順手就接下經營。原本只是玩票性質，後來才發現裡面學問不少，越挖越深後，就乾脆結束電子廠，專心經營殯葬業。

二十年前，殯葬從業人員被謔稱為「土公仔」，李世聰印象很深，他買下白沙灣安樂園後，協助一位名人辦喪禮，現場文武百官無一缺席，結果抬棺的人竟然穿短褲、拖鞋出來。這突兀的畫面他看了快昏倒，也讓李世聰下定決心，一定要改變台灣殯葬禮儀的服務水準。

「要做就一定要做到最好。」李世聰家族經營的電子公司，雖然只是一間小工廠，但往來的全是日立、三菱等日本大型企業，他做生意的理念深受日本文化影響，當李世聰轉換到服務業，第一個想法就是向日本取經。

李世聰當時一年跑日本好幾次，為的就是看大型葬儀社如何辦喪禮、管理墓園，他驚覺「一場告別式竟可以如此莊嚴肅穆」，這段學習過程對他來說是一場震撼教育，也激發他找日本首屈一指的殯葬集團SUNLIFE合作。因此，近二十年來，龍巖每年持續編列預算送人到海外考察，至今已有一五○○位員工赴日受訓，由此也顯現他個性霸氣的一面。

在公司裡 治軍嚴謹很霸氣

「我要當殯葬業的台積電。」李世聰相當自豪，如今龍巖不論品牌、治理、績效都是業界第一；然而，二十一年前的台灣生前契約市場是戰國時代，沒有人脈、沒有人手的他，為了殺出一條血路，也在業務拓展遭遇極大挫折。

「那時候賣生前契約的業務員不好找，李董只好土法煉鋼，找當兵時的同袍當幹部，甚至連他自己都跳下來做業務，沒有人不被他的熱情感動。」目前擔任龍巖董事，在龍巖九二年成立就加入公司的詹白蓮說，「當時真龍殿還沒建好，帶客戶上山看到的也是一片黃土，只能利用設計藍圖和３Ｄ動畫說明。」

「賣了好幾年都是雜草一片，我連進度都不敢講。」李世聰顛顛簸簸地走過真龍殿長達十年的興建期，儘管內心很著急，但也只能盡力而為。

龍巖成立初期切入預約市場，但是賣了生前契約，誰來執行？十六年前，當時台灣殯葬業並沒有「禮儀師」這個職業，為了制定出一套符合台灣社會的禮儀服務流程，李世聰委託國內民俗權威、銘傳大學應用中文系教授徐福全到公司擔任「禮儀師」顧問，建立一套符合現代化的葬儀服務標準作業流程，最基本的就是要求禮儀師穿制服，所有流程透明化。

透過嚴格稽核 大量採購降低成本

後來很多同業開始學龍巖設立禮儀師，李世聰說，「我不怕別人模仿。」為了不讓公司成為一言堂，李世聰也把軍中「榮團會」複製到龍巖，每季由他帶一級主管上台讓業務員備詢，「大家都可以來放炮，就算業務員覺得某位客戶花山做得不漂亮也可以檢討！」所以每位主管參加榮團會都戰戰兢兢。李世聰話講得很坦白，「在榮團會，不用再講公司的好事，這你回去向親友宣傳就好，我要聽的是缺點，這樣才有進步的空間！」

龍巖董事、台大國企所教授任立中觀察，李世聰的價值，在於他一開始就不以現有的產業標準為方向，直接學習國外殯葬業的作法，改變了台灣殯葬產業生態鏈；第二個差異化，是一開始就在公司治理方面建立制度，拉大與同業之間的競爭距離。

任立中說，殯葬業的服務流程大同小異，很容易被複製，但是李世聰為了有效管理生前契約與納骨塔的銷售、庫存，以及降低採購成本，龍巖二十年前就砸錢導入企業資源規畫系統（ＥＲＰ）改善內勤作業流程，讓營運更有效率，也提供顧客更好的服務。

曾擔任真龍殿物業管理主管的龍巖集團副總孫日輝說，真龍殿內有三十萬納骨塔位，且全棟恆溼恆溫，一定要透過自動化系統管理，才能降低人力成本、減少疏失。他舉例，真龍殿有兩萬個燈泡，為了維持一貫照明品質，很早就改用穩定度較高的ＬＥＤ燈泡，甚至利用精密監視器控管門禁，雖然初期建置成本很高，但卻可以減少更換次數。

「龍巖不靠犧牲利潤賺錢，是透過嚴格稽核制度，大量採購降低成本。」治軍甚嚴的李世聰說，為落實公司治理，他將家族企業經營色彩降到最低，高階主管一律聘請專業經理人，甚至還設稽核室，直接隸屬董事會，嚴格勾稽公司現金運用、轉投資策略，利用制度擺脫殯葬業早期予人不透明的經營模式。

當初，他找安藤忠雄來設計墓園時，安藤忠雄問他有多少預算，李世聰沒給數字，僅回答：「有必要的，我想你不會省下一毛錢；沒必要的，我想你不會浪費任何一分錢。」話語之中顯露出他霸氣的一面。現在已經是好友的兩個人，相處模式卻很平民。「我們可以一起去吃拉麵、搭捷運，晚上找人來按摩，就是最好的享受。」李世聰說。

一二年九月，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒買台灣壹傳媒，遭金管會限制持股比率，請李世聰幫忙分擔持股權，他二話不說，就以個人名義吃下一四％。談及這段過程，李世聰說：「都是幫好朋友的忙，但我買壹電視的消息一出，很多外資打電話到公司，質疑龍巖怎麼『不務正業』呢？其實我是用個人的錢挺朋友。」

龍巖以企業化管理聞名，但李世聰卻透露，小時候很叛逆、不愛念書，只想趕快出社會做生意；但隨著公司規模愈來愈大，他反而愈來愈喜歡學習，包括財務管理、企業管理的書都靠自修學會。

早婚的李世聰，兩個子女都已長大成人，「女兒美國哥倫比亞大學ＭＢＡ畢業後，就到香港的企業上班負責投資業務；兒子則還在多倫多讀大學。」提起子女，他口氣突然和緩起來，「我兒子與我小時候一樣很早熟，他在加拿大大學念到一半，因為叛逆被我趕出去，就搞失蹤離家。為了不讓我找到，還躲到紐芬蘭流浪六年，靠翻譯醫學期刊養活自己，直到今年才回多倫多繼續念大學。」至於將來會不會讓子女回龍巖接班？李世聰抱持隨緣的態度，直說要看兒女的興趣。 李世聰今年首度登入亞洲富豪榜，《富比世》並以他為封面報導。今周刊提供 今周刊提供

談展望 十年攻下中國十個省分

「財富再增加多少對我來說，已經不重要。」李世聰現在的目標是成為「大中華區最佳殯葬託付業者」，除了帶領龍巖進軍比台灣大七十倍的中國殯葬市場，未來十年計畫要攻下中國十個省分，他也相當看好台灣長期照護產業商機，在他眼中，長照市場就像一塊處女地，還有很大改善空間。

李世聰站在真龍殿高台上，看著前方芒草吹拂著安藤忠雄設計的「光之殿堂」空地，彷彿又回到二十一年前剛踏上這塊土地時的場景；不同的是，現在的心境充實，並且更多了一份自信與篤定，這也是他堅持意志所換得的代價。 強調客製化服務的龍巖，所有服務人員都經過嚴密教育訓練。今周刊提供 龍巖找王俠軍設計的骨灰罐，呈現高級感。今周刊提供 李世聰非常重視服務細節，連真龍殿的咖啡都請誠品書店規畫。今周刊提供 安藤忠雄設計的無暇塔位空間，以記憶萬花筒為概念，去年獲得德國iF設計大獎。今周刊提供 李世聰很重視差異化經營，讓龍巖扭轉台灣生命產業陰暗的形象。今周刊提供

李世聰

出生：1959年

現職：龍巖集團董事長

經歷：日商日華電子經理、李氏企業董事長

本文授權自今周刊，原文見此。

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