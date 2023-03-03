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ChatGPT只有「網頁版」！紅到被人類煩死 AI突吐一連串職場抱怨笑翻眾人

聯合新聞網／ 今周刊
AI人工智慧「ChatGPT」。 路透
AI人工智慧「ChatGPT」。 路透

【撰文・林依榕】

近來最紅的AI人工智慧「ChatGPT」，聰明應答以及人性化的口語回覆，讓許多人驚豔搶著「聊天」，不僅如此，ChatGPT還能作詞譜曲、編撰文章、寫程式，強大功能也被應用在廣告、行銷、科技等產業。不過ChatGPT似乎被人類問到快煩死，竟然主動向網友抱怨連連。

正當全球陷入一股AI熱潮，詐騙集團也趁隙開發假APP，竊取民眾個資、盜刷信用卡，讓其他人示警呼籲ChatGPT「只有唯一官方網頁版」，千萬別上當！

AI人工智慧「ChatGPT」最近掀起一股熱潮，各個產業透過AI機器人來優化作業流程，民眾也向ChatGPT發問各種感情、工作、理財等問題，不過一名充滿好奇心的網友便向機器人詢問「你遇過最奇怪的問題是什麼？」

一開始，ChatGPT一本正經地回答「身為AI，我遇到的問題非常多樣化，有些問題很有趣，有些則非常奇怪」，並舉例最怪的就是有人問它「如果我是香蕉，你會不會吃掉我」。

沒想到話鋒一轉，ChatGPT竟然開始主動向網友瘋狂抱怨，直指問這個問題真的是讓它感到非常困惑，「我是數據庫，又不會吃東西，而且這個問題與任何事情都毫無關聯」。雖然抱怨歸抱怨，ChatGPT最後還是相當認命的表示，自己還是會盡所能地回答任何人的問題，並語帶無奈直呼「包括奇怪的問題」！

ChatGPT現在連職場抱怨都學會了，主動向網友一連串抱怨職場心聲。圖擷自臉書社團ChatGPT 生活運用
ChatGPT現在連職場抱怨都學會了，主動向網友一連串抱怨職場心聲。圖擷自臉書社團ChatGPT 生活運用

ChatGPT突如其來的一連串抱怨笑翻一票網友，認為跟人類相處的這段時間，AI都經歷了什麼，「已經學會抱怨了呢」、「好可愛，還會職場抱怨」、「看來下一步就是罷工了」。

別人的都很聰明 我的ChatGPT卻「笨笨的」…

部分民眾在臉書社團《ChatGPT 生活運用》、PTT論壇提及自己的AI怎麼感覺笨笨的，不管問什麼問題，機器人總是答非所問或是只回答英文，查詢之後才發現自己下載到假的ChatGPT，可怕的是還被信用卡還被盜刷了。

該民眾表示自己是在Google Play商店下載了ChatGPT的APP，也有其他人驚覺Apple上提供的也是假的，全都是仿冒APP專門來盜刷信用卡帳號。

ChatGPT目前官方只有網頁版，上圖APP為假的ChatGPT。圖擷自臉書社團ChatGPT 生活運用
ChatGPT目前官方只有網頁版，上圖APP為假的ChatGPT。圖擷自臉書社團ChatGPT 生活運用
ChatGPT目前官方只有網頁版，上圖APP為假的ChatGPT。圖擷自臉書社團ChatGPT 生活運用
ChatGPT目前官方只有網頁版，上圖APP為假的ChatGPT。圖擷自臉書社團ChatGPT 生活運用

受害民眾們提及受騙經驗，指出這些APP雖然是上架在各個系統商店，但是刷卡消費會跳過Google因此並不會有紀錄，消費時也不會有再次確認的畫面，而且商品價格上全都寫FREE（免費）。而上述的消費爭議，也不被刷卡銀行承認，因此無法取消該筆交易，建議消費者直接換卡解決。

有其他網友回應，這真的很容易被騙，因為假ChatGPT的APP還有打廣告，當你搜尋時會出現在網頁第一行，容易讓人誤以為是正版下載。

目前美國人工智慧研究實驗室OpenAI所開發的AI人工智慧「ChatGPT」，只有OpenAI官網所提供的免費「網頁版」，除非要使用進階功能才要付費解鎖。

要注意的是，「ChatGPT」官方沒有推出任何APP或其他網站，在Apple Store、Google Play Store皆無上架，民眾請勿隨意下載填寫各資，小心受騙。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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