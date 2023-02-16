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71歲老婦天天清粥、饅頭當早餐 血糖竟飆高「吃藥打針」也控不住！

聯合新聞網／ 今周刊
白粥會刺激血糖升高。 示意圖／ingimage
白粥會刺激血糖升高。 示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖】

一名患有糖尿病多年的71歲婦人，為了避免血糖波動太大，日日奉行清淡飲食如清粥、白饅頭等，並搭配吃藥以及施打胰島素，血糖狀況不僅不見改善，甚至達到難以控制的地步，醫師透過問診才發現，原來主要問題出在「太清淡」，缺少蛋白質、太多精製澱粉的情況下，才造成血糖不可控！

在金鶯診所（三樹院區）擔任體重管理主治醫師的蕭捷健分享一臨床案例，他表示，有一名71歲的患者罹患糖尿病十數年，一天三次的口服藥物已無法控制血糖，還要搭配施打胰島素，蕭捷健提及，儘管「該患者每天已經打到40單位(胰島素)」卻依然沒有顯著成效，才急著來診所求助控制血糖、降低內臟脂肪。

蕭捷健說明，糖尿病患者是因為胰島素阻抗，胰島素降血糖的能力愈來愈差，如果沒有施打胰島素，就會一直處於高血糖的狀態。他提醒，高濃度血糖在身體裡就像是毒藥，會破壞視網膜和腎臟的微血管，最後導致失明和腎衰竭。

清淡飲食≠健康 忽略2件事易刺激血糖

該婦人的血糖指數只升不降，背後究竟出了什麼問題？蕭捷健指出，一問診之下才發現，這名患者的飲食相當清淡，早上大部分是以「白饅頭、白粥為主，沒什麼肉」，但最大的問題在於，這種貌似「清淡健康」的飲食，其實都是屬於會刺激血糖的精製澱粉。

蕭捷健說，在蛋白質嚴重不足、精製澱粉過多的情況下，導致肌肉量少，使得血糖無法控制。

對此，蕭捷健請該名七旬患者做到3件事：

1.增加蛋白質

由於患者的牙口不佳，無法咀嚼太多肉類，因此蕭捷健建議，「在餐前加上植物蛋白為主的蛋白質質補充劑」；把每天的蛋白質提升到「自己的體重（公斤）乘上1.5～2公克」。他提到，先吃蛋白質，隨後進食的一餐，血糖會更穩定，飽足感也能延續更久。

2.挑選優質澱粉

澱粉方面，蕭捷健說明，糙米去糠變成白米，升糖指數會升高；把米熬成粥，吸收速度愈快，也難怪天天吃白粥的婦人，血糖遲遲降不下來。

瞬間升高的血糖，會造成胰島素的阻抗。胰島素愈打愈多，瞬間升高的血糖降得很快，會造成低血糖和飢餓感，導致吃盡更多實務，進入一個無止盡的惡性循環。

他建議，「把饅頭改成地瓜，飯改成糙米，稀飯改成圓形大燕麥粒，麵改成冬粉，血糖就會穩定許多。」

3.吃到精製澱粉就要動

蕭捷健表示，若嗜吃高熱量、精製澱粉的人，活動量就要跟著增加，「盡量多出去走走路、動一動，不一定要做很劇烈的運動。」

蕭捷健提及，該名71歲的患者真照著他的建議，按照以上3個重點進行調整後，花了6周把體脂肪從39.5％降到34％，內臟脂肪11.6降到9.6。最重要的是，原本每天需要施打40單位的胰島素，血糖還控制不下來，現在只要打16單位，早上就能控制在100mg/dl以內；此外，透過這樣的方式也讓該名婦人也瘦下近4公斤，順利達到增肌減脂的效果。

本文授權自今周刊，原文見此

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