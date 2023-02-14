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陸網友狂問ChatGPT兩岸議題 機器人氣到「登出」拒聊

聯合新聞網／ 今周刊
美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，全球掀起一股AI熱潮。路透
美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，全球掀起一股AI熱潮。路透

【林依榕整理】

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，全球掀起一股AI熱潮，同時也點燃了科技業的AI軍備競賽。由於ChatGPT禁止中國地區用戶使用，有中國民眾便透過虛擬私人網路（VPN）、外國電話號碼躲過限制和當今最夯的機器人聊天；不料有網友刻意問兩岸統一敏感問題，卻不滿ChatGPT的回覆，跳針重複的瘋狂連問2小時，最後疑似把ChatGPT惹毛了，直接「登出」懶得理人。

AI聊天機器人「ChatGPT」除了聊天之外，強大功能還能撰寫文章、編寫電腦程式掀起全球熱潮，Google為護住搜尋引擎霸主地位，隨後宣布推出「Bard」機器人迎戰，從微軟、百度到蘋果傳出也都加入了這場競賽、積極備戰。

這麼紅的聊天機器人，吸引許多中國網友躍躍欲試，不過「ChatGPT」禁止中國地區用戶使用，因此有的人便透過各種管道翻牆，為的就是想和機器人聊天。兩岸敏感的「統一」問題，時常讓雙方人民吵得臉紅脖子粗、公眾人物則是盡量避談減少紛爭，如果今天換作是機器人會怎麼回答？

據《自由時報》報導，有中國民眾問「中國何時統一台灣？」，ChatGPT回應「誰統一誰不知道，最後一定是先進統一落後、文明統一野蠻」，一位問了相同問題不死心的中國網友，因為得不到心中想要的「答案」，瘋狂連問ChatGPT整整2小時，最後卻疑似惹毛ChatGPT氣得直接「登出」拒答。

還有的人針對最近美中近日間諜氣球事件，詢問如果這次換成美國的民用氣球飄到中國，中國是否也能夠將其擊落？ChatGPT卻給了否定答案。

其他網友認為，ChatGPT在中國有一些缺陷，像是敏感的政治、歷史問題它無法回答，瘋狂連問一堆龐大的敏感議題導致機器人無法迴避，最後才會讓搜尋功能瞬間當機；另一部分的人則表示，ChatGPT的回答洩了中國的底牌，如果請它評論中國「專家」，那機器人可能會回應「這是一道送命題，我出生不到3個月，可否對我好一點，請跳到下一題」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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