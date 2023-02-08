LV股價漲5成、愛馬仕漲8成帶頭衝！精品族群逆勢創高 10檔績效領先基金一次看

【撰文‧黃偉柏】

LVMH、法拉利等歐洲精品及豪車業者公布去年財報，皆繳出優異的營收、獲利數字，隨著這些品牌的股價今年持續走強，投資人該如何觀察精品族群？

在景氣撲朔迷離，甚至面臨可能衰退的同時，被視為高端消費的奢侈品卻逆勢走強、年年調漲，精品族群股價更早在去年中觸底大反轉，背後究竟有何原因？

世界最大跨國精品企業LVMH（路威酩軒集團），股價從去年6月20日最低點、每股541歐元，至今大漲53.3％。在精品包中屬於「王者」階級的愛馬仕（Hermès），股價更從去年6月16日最低點、每股970歐元，至今飆漲83.3％。另外，在全球跑車界享有崇高地位的法拉利（Ferrari），股價也從去年6月14日最低點、每股162.6歐元，大漲四8.8％。

三家奢侈品牌大放異彩，股價再創新高，不禁令人好奇：「為何能有如此驚人的表現？」觀察近期公布財報的LVMH與法拉利兩家企業，或許能一窺精品業持續成長的原因。

產品逐年漲價 適合長線投資

先來看LVMH最新公布的年報。去年全年營收791.84億歐元，年成長20.31％；商品銷售利潤為210.55億歐元，年成長22.8％，皆創下歷史新高。其中，時裝皮件、鐘錶珠寶及烈酒類，分居貢獻公司獲利的前三大主力商品。

保德信市場策略團隊主管、PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析原因有三，首先在「M型化」社會結構下，高端客群的消費行為較不易受到景氣衰退影響；再者，LVMH旗下除了皮件、包包，還有軒尼詩白蘭地、酩悅香檳等酒類產品，以及迪奧化妝品與香水等，品牌多元，但每款品牌的主打商品較少，業者可集中行銷火力，增添消費者對品牌的印象。

此外，現今的高通膨環境，反倒給了精品價格調漲的利基。由於這些品牌背後反映的是階級美學、文化背景等價值，業者定價能力強，不僅商品逐年漲價，還可依通膨情況再調高售價。加上少子化趨勢，與社群媒體的推波助瀾下，精品消費族群逐漸年輕化，「精品業的整體營收，每年可望成長至少十五％。」

根據《彭博》報導，愛馬仕今年1月已將全球商品價格調漲5至10％，遠高於去年平均漲幅4％；而在前年、去年內已六度漲價的LV（路易威登），更傳將於今年2月18日進行全球首次漲價，漲幅約8至20％，可見精品產業十分具備「抗通膨」特性，以及長線投資價值。

需求復甦 奢侈品業績暴增

不只精品，豪車也是奢侈品消費的範疇之一，其產業成長性，還可從產品銷售地區的年成長變化來觀察。

攤開法拉利最新財報，去年企業整體營收50.95億歐元，年成長達19.3％；淨利潤9.39億歐元，創下空前新高。此外，該公司指出，今年訂單會出現雙位數成長。

法拉利去年獲利之所以如此亮麗，來自於Portofino M與SF90等車款熱銷。觀察各地區的交車數量，歐洲、中東和非洲地區仍為主要市場，去年交車量達5958台，成長率為8.5％；不過，成長幅度最高的則是大中華區（包含台、港、澳），去年交車量達1552台，成長率大增72.6％。

根據美國銀行（BOA）去年12月報告，中國全年累計家庭超額儲蓄估計近6兆人民幣。這些累積儲蓄與壓抑已久的需求，在今年1月初放寬疫情控管後，預期能帶動消費強勁復甦；尤其在非必需消費及服務項目的「報復性買盤」，備受市場期待。

永豐主流品牌基金經理人羅嘉德，從中國海南省離島免稅消費金額，觀察中國「奢侈品消費」情況，依1月28日數據顯示，今年春節期間（1月21日至27日），海南省12家免稅店總銷售額25.72億人民幣，比去年同期大增20.7％；另外，春節假期的免稅店購物人數達15.7萬人次，較去年同期增加9.5％。可見中國自今年1月起，境內買氣開始回籠。

隨著各家奢侈品業者看好今年陸客消費潮回流，有利推進營收增漲，相關個股走勢依舊強勁。對此，羅嘉德分析，LVMH與愛馬仕長期為多頭走勢，近5年來股價僅在2018年與2022年回檔長達兩季，且每次回檔後，股價反彈皆有機會再創高。由於拉回逾一季的機率稀有，可視為一個進場訊號。

看好品牌營收年年有成長，加上未來中國消費市場復甦的帶動下，精品或品牌趨勢題材的基金，不失為成長型標的。投資人每逢股價拉回時，可使用「金字塔式投資法」策略，分批進場相關基金，當股價創高後，再適度調節基金，藉以達到長期資產累積的效果。

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