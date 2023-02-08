強震威力等同921的5倍大、130顆原子彈炸43秒！3原因重演土耳其2百年前悲劇

【撰文・林依榕】

土耳其南部與敘利亞邊境，2/6凌晨發生規模7.8強震，隨後又再一次規模7.8主震，多處地方屋毀樓塌、超過4300人死亡，這場地震的威力到底有多強？土國地震專家解釋，相當於130顆原子彈同時持續爆炸長達43秒，若換成曾讓台灣人十分恐懼的921大地震比擬，毒物專家招名威解釋，那等同於經歷「5倍大921等級的地震」。 200年前，土耳其同個地點也發生同等級地震，但過了這麼多年為何仍造成如此嚴重的死傷，英國BBC訪問專家指出，3因素讓土耳其忽略了潛藏危機。

土耳其2/6凌晨發生規模7.8強震，震央位於鄰近敘利亞交界處的加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı），震源深度僅17.9公里。

隨後也傳出多起餘震，網路上流傳許多大樓倒塌、民眾驚叫荒逃的恐怖畫面；據了解，目前已超過4300人死亡，當地消防人員仍持續搶救受困民眾，各國也派出人力前往救援，不排除死傷人數可能會再上攀。

May Allah Protect Our Brothers and Sisters.

Prayers For Turkiye ,Syria And All Other Countries Affected By Earthquake. 💔

Powerful 7.8#TurkeyEarthquake #PrayersForTurkey pic.twitter.com/C7YfhI6Lk2 — Jameel Naich (@Naich_Jameel) 2023年2月6日

據土耳其官方統計，數千座建築物在這次強震中被摧毀，甚至有大樓在地震搖晃中10秒內就坍塌，土國地震專家Övgün Ahmet Ercan表示，大地震發生的地點恰巧位於「死海斷層」、「東安那托利亞斷層」、「阿拉伯-努比亞地盾」及「賽普勒斯弧」這4個斷裂帶的交界處，那麼威力到底有多驚人？相當於130顆原子彈持續轟炸43秒。

土耳其強震震驚全球，許多人除了關心當地災情、賑災送物資，也焦急的詢問旅居當地親友是否平安，毒物專家招名威在臉書上指出，「我們這一代曾經歷過921，永遠都不會忘記那個先上下再左右擺盪的感覺，更何況土耳其，現在是經歷5倍大921等級的地震，我完全無法想像那是什麼樣的狀況」，事件發生後他緊急連絡在土國的朋友，但過了6小時才收到訊息。

招名威友人表示一切平安，可是土耳其東南區域非常的慘，慘到連他們自己都無法確定，可否克服這一切。招名威感嘆「現在說一切安好真的很矯情，但也只能希望可以盡快救出被壓在瓦礫堆裏的生還者，救一個是一個！祝福土耳其，加油！」

上次地震已是200年前 3原因導致土耳其死傷慘重

綜合《法國廣播公司》、《BBC》報導，土耳其這場恐怖大地震破壞力如此驚人，一部分是因為地震發生當下是凌晨時分，當地民眾幾乎都已入睡，難以即時反應躲藏避難。

另一部分是當地建築物缺少了相關的抗震基礎措施，平時對地震防災準備程度也較低。

1822年8月13日，土耳其同一地區就曾發生規模7.4的地震，當時光是在敘利亞北部城市阿勒坡（Aleppo），就有7000人喪命而餘震還持續了1年。之後位處地震斷層帶的土耳其，境內雖然也有地震災難發生，但是對加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı）以及敘利亞邊境的城鎮而言，卻是長期間的相對平靜，導致於人們防災危機意識較低、建築結構不符合抗震標準，200年後的今天，房子再次面臨強震來襲變得脆弱不堪一擊。

Hocam böyle bir şey mümkün olabilir mi? pic.twitter.com/kBfbWSRGuX — erdim yılıkyılmaz (@erdimyy) 2023年2月6日

英國普茲茅斯大學（University of Portsmouth）研究火山學與風險溝通的博士索拉納（Carmen Solana）表示，目前只能搶在黃金時間內搜尋倖存者，一旦過了48小時，恐怕倖存人數也會跟著銳減。

感謝當年921第一時間來台搶救 台灣捐20萬美元、40人助救援

土耳其籍的藝人吳鳳，對於家鄉面臨災難重創，在臉書上表示地震已經影響11個城市，面積約有3個台灣大，而且恰巧現在是冬天，下雨也有下雪，晚上的溫度達零下3度，增加救援困難程度。

吳鳳表示，我是土耳其人，很愛自己的家鄉，取之於土耳其回饋於土耳其，他已捐出台幣20萬給當地NGO組織「AKUT救援協會」（AKUT Search and Rescue Association）。 土耳其強震後屋瓦碎片滿地，一名男童疑似掩面哭泣。圖擷自推特Quran & Hadith

台灣人或許對該組織並不陌生，當年921地震的時候，AKUT在第一時間派出17 個人來台灣幫忙，而這次土耳其有難，台灣也宣布捐款給土耳其政府（20萬美元）並派40人去土耳其災難區，進行救援任務。 我國消防署特種搜救隊，2/7下午1點多，已飛抵伊斯坦堡機場準備前往土耳其災區進行人道救援。圖擷自林右昌臉書

吳鳳接著說到，地震消息一出來，非常多的台灣人問我怎麼幫忙土耳其，「如果你們也想要幫忙的話，可以透過AKUT的捐款網站來捐款。請不要超過自己的經濟能力，量力而為，不管多大多小的金額，都是大家的心意。」

最後他也為家鄉祈禱，希望黃金時間內可以找到廢墟中的人，一起會克服這個辛苦的日子。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

影／土耳其7.8強震恐千人亡…1700棟大樓倒塌、機場跑道炸開、千年古蹟毀了…我捐600萬賑災

快檢查錢包！你的100元可能不只100元 「27種流水號」價翻近300倍、賣掉現賺近3萬

用飛彈打中國氣球，美國太小題大作？事情沒想像簡單 關於間諜氣球5QA告訴你：為何中國不用衛星

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】